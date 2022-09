SSV Mainperle Urphar-Lindelbach setzt sich durch

Fischerstechen: Feucht-fröhlicher Wettbewerb mit sechs Mannschaften auf dem Main beim Sommerfest der DLRG

Wertheim 11.09.2022 - 16:54 Uhr 1 Min.

Viel Spaß beim Fischerstechen auf dem Main hatten insgesamt sechs Mannschaften. Bei ihrem Sommerfest stellte die DLRG Urphar auch ihren renovierten Vereinsraum vor. Foto: Holger Watzka

Sechs Mannschaften mit jeweils fünf Teilnehmern traten in mehreren Begegnungen gegeneinander an. Mit bunten Trikots waren am Start: DRK Bettingen, SSV Mainperle Urphar-Lindelbach, Motorradclub UrWald, Feuerwehr Urphar, Heavy´s Keller und das Team Wasserrettung.

Gepolsterte Lanze

Das Sommerfest kam bei allen Beteiligten sehr gut an. Gelegentlich gab es ein paar Regentropfen, das wurde von den Mannschaften überhaupt nicht als schlimm empfunden. Der Wettbewerb fand auf dem Main statt und meist aus Spaß hatte ohnehin jeder Kontakt mit dem nassen Element.

Jede Mannschaft bestand aus fünf Leuten: vier Personen, die im Schlauchboot sitzen und paddeln, und eine, die auf dem Podest steht und sticht. Mit der gepolsterten Lanze durfte nur gestochen beziehungsweise gestoßen werden. Schlagen war verboten und führte zur Verwarnung. Bei zwei Verwarnungen galt die Partie als verloren.

Es fuhren immer zwei Mannschaften gegeneinander. Die Paarungen wurden ausgelost. Um eine Begegnung zu gewinnen, musste der Gegenspieler zweimal vom Podest fallen. Als Fallen zählte auch, wenn der Spieler bereits beim Anfahren ohne Einwirken des Gegenspielers ins Wasser beziehungsweise ins Boot stürzte. Für gleiche Bedingungen fuhr jede Mannschaft einmal mainaufwärts und einmal mainabwärts an. Die Reihenfolge wurde vorher gelost. Sieger des Fischerstechens wurde die Mannschaft SSV Mainperle Urphar-Lindelbach. Der Wettkampf auf dem Wasser verlief verletzungsfrei.

Mitglieder leisten 1300 Stunden

Bei der Siegerehrung bedankte sich Vorsitzende Kerstin Mattern bei der Stadt Wertheim für die Unterstützung der Umbauten. Verwirklicht wurden diese von April 2019 bis Mitte 2022, immer wieder durch Corona unterbrochen. 54 Helfer im Alter von zwölf bis 70 Jahren leisteten 1300 Stunden ehrenamtlich. Ein Drittel der Helfer war jünger als 25 Jahre.

Nach den Dankesworten wurde gemeinsam gefeiert. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen in wirklich traumhafter Atmosphäre am Main, und am Abend genossen die Festbesucher die nette Unterhaltung an der Bar.

Holger Watzka