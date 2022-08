Sprachförderung in Kitas soll bleiben

Bildung: Nina Warken (CDU) und Dorothee Bär (CSU) gegen »falschen Sparbeschluss« des Bunds

Wertheim 04.08.2022 - 10:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gut lachen, aber die Sache ist ernst. Die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Dorothee Bär waren am Mittwoch überraschend in der Kita St. Venantius. Mit dabei Claudia Schmitt, Gudrun Stein und die Leiterin Andrea Kerekjarto. Foto: Michael Geringhoff

Im Bundes-Haushaltsentwurf für 2023 taucht das Programm, die Bundestagsabgeordneten Nina Warken (CDU) und Dorothee Bär (CSU) nennen es »eines der erfolgreichsten Bildungsprogramme des Bundes jemals«, überraschend nicht mehr auf. In Wertheim haben die Politikerinnen sich noch einmal des Werts der Sprach-Kita versichert, um von hier aus den Angriff auf den »unüberlegten und falschen Sparbeschluss des Bundes« zu starten.

Viel Zeit bleibt nicht. Der Bundestag entscheidet im Oktober bereits abschließend. Bei Andrea Kerekjarto in der Kita St. Venantius liegt der Anteil von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, bei 70 bis 80 Prozent, in der ländlicheren Adelsheimer Kita von Gudrun Stein sind es immerhin rund 60 Prozent. Stein ist Leiterin und hat sich zusätzlich zur Sprachkraft weiterbilden lassen. Im Wertheimer Stadtteil Hofgarten gibt es ebenfalls eine Sprach-Förderkraft, in der katholischen St. Venatius-Kita ist es Sache der Diplompädagogin Claudia Schmitt. Ihre halbe Stelle steht unmittelbar auf der Kippe.

Schlüssel zum Lebenserfolg

Das Programm sei das A und O in der frühkindlichen Förderung, sagt Schmitt. Sprache sei der Schlüssel zum späteren Lebenserfolg. Seit 2011 gibt es das nun gefährdete Programm - bis 2015 unter dem Namen »Frühe Chancen«. Da gehe es nicht ausschließlich um Kinder mit Migrationshintergrund, immer mehr Kinder seien auch Spätstarter oder hätten gesundheitliche Einschränkungen, die sie beim Spracherwerb bremsten, weiß Schmitt. Das Programm jetzt zu kippen, sei falsch und höchst fahrlässig. Der Präventionseffekt sei gewaltig, hinterher nachzubessern oder zu heilen, sei viel fordernder und komme obendrein ungleich teurer, sagt auch Dorothee Bär.

Der Bund setze derzeit jährlich 230 Millionen Euro ein, »Wirklich nicht viel, gemessen an anderen Ausgaben oder Förderprojekten«, bedauert Bär. Das nun gefährdete Sprach-Förderprojekt habe bislang eine halbe Million Kinder erreicht und Gutes getan. All das seit Gründung »zum Preis eines Drittels des nun verpuffenden Tankrabatts«, rechnet Bär vor. Hier zu sparen, sei absolut falsch, und es komme obendrein sehr überraschend für alle. Noch im Koalitionsvertrag sei die Weiterentwicklung und Verstetigung der Sprachförderung ausdrücklich zugesichert worden. »Es muss weitergehen, hier geht es nicht um irgendeinen Exoten, sondern um eines der erfolgreichsten Förderprogramme überhaupt. Der messbare Erfolg spricht für sich, ausgerechnet hier zu sparen ist vollkommen falsch«, betont auch Nina Warken.

Genau so sieht es auch die St.-Venantius-Leiterin Andrea Kerekjarto. Jede achte Kita sei Sprach-Kita, und der Bedarf steige längst nicht nur durch die derzeit in Scharen kommenden Kinder aus der Ukraine.

Sparen an der Qualität?

Sie habe den Eindruck, dass jetzt unhaltbar an der Qualität gespart werden solle, Bildung gegen Betreuung ausgespielt werde. Der Bund müsse in der Förderung bleiben. Der Versuch, das nun eventuell aufs Land abzuwälzen, sei sträflich. »Obendrein ist das eigene Baden-Württembergische Sprachprogramm Kolibri vergleichsweise ein Witz. Das wäre, als fielen wir zurück nach badisch Sibirien«. Sprachförderung brauche die Vereinheitlichung durch den Bund, betont sie. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Ende des Modellprogramms

Mit einem Brief hatte das Bundesfamilienministerium sich Mitte Juli an Familienministerien gewandt und mitgeteilt, dass nach elf Jahren nunmehr die Möglichkeiten eines Modellprogramms ausgeschöpft seien, sprich, die Länder sollen übernehmen. Nicht nur Politiker aus CDU und CSU haben bestürzt reagiert, Kritik am Sparbeschluss gibt es offenbar aus allen politischen Lagern. Beim Bund verweist man derweil auf das mit vier Milliarden Euro flankierte Gute-Kita-Gesetz. Das versetzte die Länder in die Lage, eigene Schwerpunkte für die Sprachförderung zu setzen. (Ge)