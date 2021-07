Sprachförderung als Problemlösung?

Modellprojekt: Befragung in den Kommunen Wertheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim

Karl Titze, Roswitha Sommer-Himmel und Sebastian Ottmann von der Evangelischen Hochschule Nürnberg stellten die ersten Ergebnisse des Modellprojekts in einer Videoschalte vor

Das war wohl die wichtigste Erkenntnis aus einer Befragung an drei repräsentativen Standorten, deren erste Ergebnisse am Dienstag von Karl Titze, Roswitha Sommer-Himmel und Sebastian Ottmann von der Evangelischen Hochschule Nürnberg im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurden.

Immer verhaltensauffälliger

Die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder in Kindergärten nimmt immer mehr zu, so zumindest der Eindruck in den Betreuungseinrichtungen des Landkreises. Studien wiesen zudem darauf hin, dass die Belastung für das Kita-Personal immer mehr zunimmt. Deshalb erhielt die Jugendhilfeplanung den Auftrag, die genaue Zahl der Kinder mit »besonderen sozialen und emotionalen Bedürfnissen« zu erheben. Um nicht nur die nackte Zahl zu ermitteln, sondern auch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse für andere aus der Erhebung zu gewinnen, stellte das Landratsamt den Antrag beim KVJS Baden-Württemberg, den Main-Tauber-Kreis als Modellregion anzuerkennen.

Der Bewerbung um die Förderung wurde im Sommer 2019 entsprochen, und im vergangenen Jahr fand eine Befragung in drei repräsentativen Modellkommunen, nämlich in Wertheim, Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim statt.

Die umfangreichen Fragebögen, die in mehreren Sitzungen auch zusammen mit den Kindergartenleitungen erarbeitet wurden, gingen im Herbst vergangenen Jahres an 43 Einrichtungen in den drei ausgewählten Städten. »Das Interesse, an der Befragung teilzunehmen, war erfreulich hoch«, berichtete Jugendamtsmitarbeiterin Silvia Ziegler, die den zeitlichen Ablauf des Projekts vorstellte. Alle verschickten Bögen kamen zurück, und die Erzieherinnen machten Angaben zu 1329 Kindern.

Die Kinder, fast alle zwischen drei und fünf Jahren alt, verbringen im Schnitt 30,5 Stunden pro Woche in der Kita, und die Erzieherinnen arbeiten im Schnitt 29 Stunden, was bedeutet, dass die Bezugsperson für die Kinder mindestens einmal am Tag wechselt, stellten die Wissenschaftler fest. Ein Viertel der Kinder spreche zuhause überwiegend eine andere Sprache als Deutsch, und die Erzieherinnen gaben an, dass bei rund 30 Prozent der Schützlinge deutliche sprachliche Schwierigkeiten erkennbar seien.

Das wirke sich naturgemäß auch auf andere Bereiche aus, erklärte Sommer-Himmel. Die Bedürfnisse der Kinder würden nicht verstanden, und deshalb machten sie auf andere Art auf sich aufmerksam. Der Ausschuss war sich deshalb einig, dass die Lösung der Probleme in einer guten Sprachförderung liegen könnte.

Kaum Bewegungsangebote

Auch die Bewegungsangebote in den Kitas wurden in der Befragung in den Fokus genommen. Dabei war auffällig, dass es zwar bei allen Einrichtungen ein Außengelände gibt, aber das sei nur selten frei zugänglich, so dass die Kinder ihren Bewegungsdrang nicht ausleben könnten.

Auf Nachfrage von Roland Ehrmann (AfD) bestätigte Sommer-Himmel, dass der Grund für die Beschränkung der Bewegungsangebote wahrscheinlich im Personalmangel und dem Sicherheitsbedürfnis der Erzieherinnen liegt.

In den Fragebögen sei zusätzlich auch das familiäre Umfeld der Kinder in Augenschein genommen worden, was allerdings noch detaillierter ausgewertet werden müsse. Bemerkenswert war allerdings, dass in 21,3 Prozent der Familien mindestens ein, und 9,2 Prozent zwei oder mehr sogenannte dauerhafte Belastungen vorhanden sind. Darunter verstanden die Wissenschaftler unter anderem, dass sich Geschwister ein Zimmer teilen müssen oder das Kind nur von einem Elternteil erzogen wird.

Die Ursachen für auftretende Probleme verorten die Erzieherinnen deshalb auch vor allem im familiären Bereich und nur zu einem kleineren Teil in den Strukturen der Kitas und in fehlenden Hilfsangeboten von außen. Gewünscht würden neben familienbezogenen Maßnahmen sowie ergotherapeutischen und logopädischen Angeboten vor allem Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um richtig reagieren zu können, so die Wissenschaftler.

Ursachen analysieren

Da sich die Auffälligkeiten im Kreis im Vergleich mit anderen Erhebungen im Normbereich bewegten, wollen die Experten zusammen mit dem Jugendamt und den Kitas die Ursachen für die besonderen Bedürfnisse der Kinder noch näher analysieren und versuchen daraus Lösungsansätze »aus der Praxis für die Praxis« abzuleiten, kündigte Silvia Ziegler an.

Hintergrund Jugendhilfeausschuss in Kürze Main-Tauber-Kreis. Der Jugendhilfeausschuss hat am Dienstag auch diese Themen behandelt: Forschungsprojekt läuft: Der Leiter des Jugendamts, Martin Frankenstein, informierte darüber, dass der Main-Tauber-Kreis neben sieben weiteren Landkreisen an dem Forschungsprojekt des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen beteiligt ist. Das Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und Organisationsentwicklung aus Saarbrücken wird von Mai bis August verschiedene Expertengespräche führen und anschließend die Forschungsergebnisse veröffentlichen, kündigte Frankenstein an. KJSG beschlossen: Beschlossen worden sei inzwischen das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, informierte die Jugendamtsleiter. Die Umsetzung dieses Gesetzes erfolge in drei Stufen bis zum Jahr 2028 und werde sowohl den Ausschuss als auch das Jugendamt in den kommenden Jahren noch häufiger beschäftigen, kündigte er an. Stufe 1 tritt unmittelbar in Kraft, und damit soll der Inklusionsgedanke sowie eine eigener Behinderungsbegriff noch weitergehend verankert werden, informierte Frankenstein. riff

Hebammen helfen jungen Familien im Landkreis Main-Tauber-Kreis. Bei aller Freude über die Geburt eines Kindes kann die Zeit unmittelbar vor und nach der Niederkunft bei entsprechenden Voraussetzungen auch zur großen Herausforderung für die Eltern werden. In Fällen möglicher Überforderung, die vor allem in Familien mit zusätzlichen Belastungen auftreten kann, bieten sowohl das Diakonische Werk als auch der Caritasverband im Tauberkreis Unterstützung durch sogenannte Familienhebammen an. Am Dienstag informierten Carina Kuhn vom Diakonischen Werk und Kristina Kreutzer-Konrad vom Caritasverband den Jugendhilfeausschuss über dieses Hilfsangebot. Das für Eltern kostenfreie, niederschwellige und unbürokratische Angebot orientiere sich an der Lebenswelt der Familien, erklärte Kreutzer-Konrad, wobei als Zielgruppe Eltern gelten, die erhöhten gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind oder Überforderungssymptome aufweisen. Auch soziale Isolierung, die durch Corona noch verstärkt wurde, seien Gründe weshalb entweder Schwangerschaftsberatungsstellen oder andere Netzwerkpartner wie beispielsweise Frauen- und Kinderärzten den Eltern empfehlen sich Hilfe bei einem der beiden Organisationen zu holen. Das Angebot, das seit 2014 besteht, werde von einer stetig steigenden Zahl an Familien oder Alleinerziehenden in Anspruch genommen, berichtete Kuhn. Wurden im ersten Jahr noch 18 Fälle betreut, stieg die Zahl schrittweise bis auf 102 im vergangenen Jahr, und in den ersten fünf Monaten 2021 waren bereits 75 Familien, die die Unterstützung anforderten. Gleichzeitig kündigte sie an, dass angesichts des zunehmenden Hebammenmangels das Angebot in die Familienzentren eingebunden werden soll. Bedauerlich fand es Kinderarzt Martin Englert aus Wertheim, der dem Ausschuss seit kurzem angehört, dass das Angebot der Familienhebammen in der Zielgruppe immer noch nicht richtig bekannt ist. Hier müsse dringend weiter nachgeschärft werden, um die Eltern zu erreichen und frühzeitig zu informieren. riff