Wertheimer Sportvereine trotzen der Pandemie

Mitgliederzahl stabil

Wertheim 21.07.2022 - 13:17 Uhr < 1 Min.

Neue Sorgen bereiteten den anwesenden 32 Funktionären aus 26 Sportvereinen jetzt steigende Heiz- und Energiekosten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. »Die Zeit der Entbehrungen war schwer, es hat unheimlich weh getan, dass so viele Angebote für Mitglieder weggefallen sind«, blickte der OB auf die zweieinhalb Corona-Jahre zurück.

Vereinsvertreter aus verschiedenen Sparten schilderten die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Sportart. Sie lobten die Kommunikation durch die Stadt, die verständlich und in Kürze über die fast täglichen Veränderungen der Corona-Verordnungen informiert und dadurch wichtige Orientierung geboten habe. Die Mitgliederentwicklung bei den Vereinen sei weitgehend stabil geblieben oder habe sich bereits wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert, so die Mitteilung. Das gelte vor allem für jene Vereine, denen es gelungen sei, wenigstens zeitweise Ersatzangebote »auf Distanz«, also etwa online, zu schaffen. Nach den großen Erfolgen in der Vergangenheit soll es auch künftig Fort- und Weiterbildungsangebote für Sportvereinsfunktionäre geben, wenn eine entsprechende Nachfrage bei der Zielgruppe vorhanden ist, informierte Referatsleiter Uwe Schlör-Kempf.

Die Vereinsvertreter forderten schließlich eine größere Transparenz bei den Abrechnungen und angesichts steigender Kosten eine Anpassung der Sportförderung.

el