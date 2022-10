Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fußballplatz der Upharer und Lindelbacher Kicker erhält Fluchtlicht

Masten mit LED-Scheinwerfern

Wertheim 19.10.2022 - 12:25 Uhr < 1 Min.

Der Bauausschuss des Gemeinderats Wertheim beschloss am Montagabend einstimmig die Installation von sechs 14 Metern hohen Flutlichtmasten. Die Mondfelder Firma Elektrotechnik Birkholz erhielt als einziger Bewerber für das Projekt den Auftrag in Höhe von rund 179.500 Euro. Die Masten werden in Betonfundamente gesetzt und erhalten insgesamt 20 LED-Scheinwerfer, erläuterte Achim Hörner von der Bauverwaltung das Vorhaben. Die Stadt hat bereits eine Förderung von 53.000 Euro aus dem Sportstättenförderungsprogramm des Landes erhalten. Im Haushalt sind 192.000 Euro für das Projekt eingestellt. Baubeginn soll im November, Abschluss der Arbeiten voraussichtlich im April 2023 sein.

gufi