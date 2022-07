Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mann soll Ex-Partnerin verfolgt, ihr Auto gerammt und sie mit einer Machete angegriffen haben

Verhandlung in Mosbach

Külsheim 29.07.2022 - 11:12 Uhr 3 Min.

Tatort Benzstraße: In der ehemaligen Külsheimer Kaserne soll am 21. Dezember 2021 ein 51-Jähriger versucht haben, seine 36 Jahre alte Ex-Partnerin mit einer Machete zu töten - nachdem er zuvor ihr Auto gerammt hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb unter anderem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Tat hatte sich am 21. Dezember gegen 19.15 Uhr im ehemaligen Külsheimer Kasernenareal abgespielt. Der Mann war mehrfach teils dicht am Auto der Frau vorbeigefahren, die ihren neuen Partner an seinem Arbeitsplatz besuchen wollte. Als sie anhielt, wendete er und rammte das Fahrzeug mit seinem Audi frontal. Der Kraftverkehrssachverständige fand keine Hinweise auf einen Bremsversuch.

Machetengriff abgebrochen

Nach der Kollision stieg der Angeklagte aus und schlug mit einer Machete auf das Auto ein, wobei der Handgriff des Haumessers abbrach. Mit der 45 Zentimeter langen Klinge fügte er der Frau im Auto durch Schnitte und Stiche schwere und potenziell lebensgefährliche Verletzungen an den Händen und dem Knie zu, auch an der Brust fanden sich Verletzungen. Auch er selbst verletzte sich durch die Messerklinge schwer an den Händen.

Den Ablauf der Tat zeigte ein schockierendes Video, das im Gerichtssaal abgespielt wurde. Die Frau hatte mit ihrem Handy gefilmt, um das Stalking durch ihren Ex-Partner zu dokumentieren. Der hatte mehrfach Beziehungen mit der Frau geführt, zuletzt mehrere Monate von 2017 bis Ostern 2018. Mehrere Zeugen bestätigten später, dass er der Frau monatelang nachgestellt habe, teilweise jeden Tag.

Frau ständig überwacht

Aufzeichnungen dazu hatte die Polizei später auch bei der Durchsuchung seines Hauses gefunden - und Programme auf seinem Smartphone zur Steuerung von Überwachungskameras. Die 36-Jährige hatte auch bei der Polizei Anzeige wegen Nachstellens gestellt, eine Gefährderansprache war aber von dem Mann offenbar nicht als solche empfunden worden. Auch ein versteckter Ortungssender war am Auto der Frau gefunden worden. Die kuriose Erklärung der Verteidigung: Der Sender sei nicht dazu da gewesen, sie zu verfolgen, sondern um sich von ihr fernzuhalten. In einem Internetforum von Stalking-Opfern und -tätern habe er außerdem signalisiert, dass er ein Problem habe. »Das ist mittlerweile wie eine Sucht.«

Am 21. Dezember sei er ihr zufällig begegnet, wollte eigentlich eine Begegnung vermeiden. Doch die Frau habe ihn mit der Lichthupe und Zeigen des Stinkefingers provoziert - letzteres stritt diese ab. An Teile des Tatablaufs habe er keine Erinnerung. Ohne das laute Rufen einschreitender Zeugen, die die Verletzten später versorgten, hätte er nicht von seinem Opfer, das sich mit Händen und Füßen zu schützen versuchte, abgelassen, sagte Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp. Die Anwälte des Angeklagten hingegen argumentierten, das laute Flehen der Frau, an ihren Sohn zu denken, hätte ihn dazu gebracht, von ihr abzulassen.

Dass er die Tat begangen habe, stritt der 51-Jährige nicht ab. Er wolle sich gleich zu Beginn der Verhandlung bei Opfer, Zeugen und Beteiligten entschuldigen, »dass das so gelaufen ist«, so der Angeklagte: »Ich wollte sagen, dass es mir leid tut.«

Dolch und Fernglas dabei

Im Auto des Mannes fand sich bei der Durchsuchung später ein Rucksack mit einem Dolch und einem Fernglas, außerdem eine zweite Machete im Kofferraum. Die habe er nur dabeigehabt, weil er zuvor zum Reifenwechseln einen Schuppen freischneiden musste, in dem die Reifen gelagert gewesen seien, sagte sein Verteidiger. Daheim fanden sich auch Armbrüste mit Laserzielvorrichtung sowie alte Fotos der Frau und ihrem Sohn beim gemeinsamen Ausflug mit dem Angeklagten.

Die 36-Jährige leidet nach wie vor unter der Tat: Mehrere Operationen an den Händen hat sie hinter sich und noch vor sich, immer noch sind mehrere Finger taub - mit unklarer Prognose. Als Friseurin kann sie seit der Tat nicht arbeiten. Auch psychisch leide sie stark, sagten sie und auch später ihr Lebensgefährte, der ebenfalls vom Angeklagten beobachtet wurde. »Ich dachte, es trifft irgendwann mich und nicht sie.«

Mehrere Anhaltspunkte

Schwer mit einer klaren Bewertung des Angeklagten, der ohne Vorstrafen ist und zur Tatzeit auch nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, tat sich auch der psychiatrische Gutachter Matthias Michel (Weinsberg): Bei dem Mann gebe es keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie, er sei aber dennoch behandlungsbedürftig wegen Stalkings. Sowohl für die Hypothese für eine geplante Tat als auch für eine Affekthandlung gebe es Anhaltspunkte. Das Wegwerfen der Machetenklinge und das Deponieren des Griffs im Fahrzeug nach der Tat sprächen aber gegen eine Tat im Affekt, auch die Teilnahmslosigkeit des Angeklagten. Doch die spontane Begegnung und das Blenden durch Lichthupe könnten auch eine Affekttat auslösen.

Das Urteil soll an diesem Freitag nach den Plädoyers von Anklage und Verteidigung fallen.

Matthias Schätte