Spielparadies für Freudenberger Kinder mit und ohne Behinderung

Gemeinderat in Kürze

PV-Anlage Rauenberg: Die Details aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden stellte Joachim Ettwein vom Büro Klärle vor. Es gingen 18 Stellungnahmen ein, zwölf davon erklärten keine Bedenken. Bei den anderen sechs ging es zumeist um planerische Aspekte. Einer der zentralen Aspekte war die Sorge vor Blendwirkung durch die Anlage vor allem auf den Dürrhof und den Laukenhof. Der Projektträger hatte aber mit Gutachten nachgewiesen, dass es auf den Dürrhof keine Blendwirkung gibt. Beim Laukenhof könnte es lediglich eine geringe geben, weit unter dem Schwellenwert. Rat Lars Kaller ergänzte, dass der Projektierer bereits Aufforstungen vornehmen ließ, um Blendwirkungen zu verhindern. Auf eine Forderung der landwirtschaftlichen Fachbehörde hin regte Ettwein an, in einem städtebaulichen Vertrag zu regeln, dass das Mahdgut der Fläche sinnvoll in der Landwirtschaft genutzt wird. Der Gemeinderat beschloss die Abwägung und den geänderten Entwurf einstimmig. Nun erfolgen eine weitere Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden.

Regenwasserkanäle: Die Regenwasserkanäle nahe der Hauptstraße am südlichen Stadteingang weisen erhebliche Schäden auf, die eine Sanierung erforderlich machen. Für die Maßnahme wurde gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft eine Zuwendung von 80 Prozent der Herstellungskosten und eine Planungskostenpauschale, jedoch maximal 58 600 Euro bewilligt. Einstimmig vergab der Gemeinderat die Ingenieurleistungen an eine Ingenieurgesellschaft aus Karlsruhe für rund 3500 Euro brutto.

Fundtiere: In nichtöffentlicher Sitzung vom 5. Dezember hatte der Gemeinderat dem Abschluss einer neuen Fundtiervereinbarung mit dem Tierschutzverein Wertheim mit Wirkung zum 1. Januar 2023 für einen Euro je Einwohner beschlossen. Die Kosten mussten wegen steigender Betriebskosten des Tierheims angepasst werden.

Haussanierung: Der Gemeinderat hatte in gleicher Sitzung dem Abschluss einer Modernisierungsmaßnahme für das Gebäude Haaggasse 17 zugestimmt. Die Förderung liegt bei 35 Prozent der förderfähigen Kosten (Förderhöchstsumme: 50 000 Euro).

Notstromeinspeisung Tankstelle: Der Verwaltungsausschuss hatte am 14. November 2022 die Firma Euronics Pfeifer in Collenberg mit der Montage und Installation einer Notstromeinspeisung an der Tankstelle Freudenberg zum Preis von rund 3300 Euro beauftragt. Dies soll die Treibstoffversorgung von Dienstfahrzeugen von Bauhof, Feuerwehr und Verwaltung auch bei längeren Stromausfällen sicherstellen. Bürgermeister Roger Henning betonte, die Stadt könne nicht für alle Eventualitäten vorsorgen. Er rief die Bürger auf, selbst Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Bodenrichtwerte: Bürger Jakob Lang gab Kritik anderer Bürger weiter, die die Festlegung der Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss betreffen. An einigen Beispielen machte er deutlich, dass die Kritikübenden diese als willkürlich ansehen. Außerdem äußerte er erneut Kritik an den Folgen der Grundsteuerreform. Henning verwies darauf, dass die Zusammenlegung zu zwei großen Gutachterausschüssen im Landkreis auf Hinweise des Landes hin geschah. Die Ausschüsse seien mit fachkundigen Personen besetzt, die nach besten Wissen und Gewissen handeln. Fehler seien aber nicht auszuschließen. Bei Fragen zur Festlegung der Bodenrichtwerte könnten sich die Bürger an die Vertreter des Gutachterausschuss richten, die bei der Stadt Wertheim angesiedelt sind. Hinsichtlich der neuen Grundsteuer verwies er darauf, dass diese auch für die Verwaltung mit kommunalen Grundstücken zu hohem Aufwand führe. Es gebe aber eine entsprechende höchstrichterliche Entscheidung mit anschließenden Beschlüssen von Bund und Ländern die nun umgesetzt werden müssen.