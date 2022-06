Spiel und Spaß beim Volleyball-Event

Bettingen Open: Mixed-Turnier nach Corona endlich wieder ohne Auflagen möglich - Mehr als 300 Teilnehmende

Wertheim 27.06.2022 - 13:48 Uhr 1 Min.

Auf acht Rasenfeldern spielten am Samstag und Sonntag in Bettingen 30 Mannschaften mit mehr als 300 Teilnehmenden Volleyball. Foto: Holger Watzka

Gespielt wurde auf dem Sportplatz des TSV Bettingen. Das Sportgelände war hierfür in acht Rasenfelder unterteilt. 30 Mannschaften mit teils sehr merkwürdigen Namen, spielten am Samstag und Sonntag. Gespielt wurde zweimal zwölf Minuten. Es galt die Regel: Zwei Frauen müssen, sechs Frauen dürfen auf einem Feld sein. Groß war die Freude bei allen Sportlern, dass nach der Corona-Pause das Turnier wieder ohne Auflagen stattfinden konnte.

Um die Mannschaften möglichst gerecht einzuteilen, war eine persönliche Einschätzung gefordert, also eher Profi- oder Amateurspieler. Dementsprechend war auch die Einteilung in Profi-, Amateur-, Hobby- und Fun-Liga. Manche der Mannschaften kommen schon seit vielen Jahren zu dem mittlerweile legendären Mixed-Turnier nach Bettingen. Sie schätzen besonders das einzigartige Ambiente am Main. Übernachtungsmöglichkeiten gab es auf dem nahen Campingplatz, aber auch auf dem idyllischen und Freizeitgelände direkt am Wasser.

Am Samstagabend gab es Party mit Musik, eine Disco. Viel gelacht wurde über die »Bilder des Tages«. Nicht selten endeten die Fachgespräche unter den Freizeitsportlern an der Cocktailbar. Der Sonntag startete mit einem Volleyballfrühstück, und die über 50 Helfer waren bei hochsommerlichen Temperaturen ordentlich gefordert. »Es ist top gelaufen«, resümierte Turnierleiter Martin Rösler und verband dies mit der Vorfreude auf das Turnier im Folgejahr.

Ins Finale bei den Profis schafften es die Mannschaften »Awesome« und »DavidhatGeburtstagundbekommtFreibier«. Bei den Amateuren standen im Finale die »Regnitzhauer« und »Das Team, das mir persönlich am besten gefällt«.

Es ging um den Spaß am Volleyballsport, und alle Mannschaften, egal welche Platzierung, erhielten als Preis einen Ball, eine Flasche Sekt und ein kleines Fass Bier als Erinnerung an zwei wunderschöne Sommertage auf dem gepflegten Sportgelände des TSV Bettingen.

HOLGER WATZKA