Sperrungen während der Markttage

Külsheim 05.09.2022 - 19:26 Uhr < 1 Min.

Der Aufbau der Fahrgeschäfte beginnt in Kürze, daher kann vor dem Katholischen Kindergarten und dem Schloss/Rathaus nicht geparkt werden, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Des Weiteren werden die Hauptstraße und ein Teil der Spitalstraße als Fußgängerzone, beginnend an der Ecke Mühlweg bis zur Einmündung des Römerbadwegs, von Freitag, 9. September, 8 Uhr bis Montag, 12. September, 8 Uhr, gesperrt. Aufgrund dessen ist auch die Durchfahrt der Pater-Grimm-Straße gesperrt.

Autos außerhalb parken

Die Bushaltestelle am Moret-Brunnen wird am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, nicht angefahren. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge in dieser Zeit nicht im gesperrten Bereich der Hauptstraße, der Spitalstraße und des Kirchbergwegs zu parken. Durch den Marktbetrieb wird die Zufahrt zu vielen privaten Anwesen und Hofeinfahrten nicht möglich sein.

Parkplätze für Besucher

Absolutes Halteverbot während des Festbetriebs ist angeordnet für den Schlossplatz, den Kirchbergweg, die Haag-, Uissigheimer, Pater-Grimm- und Hauptstraße (Ecke Mühlweg bis Einmündung Römerbadweg).

Außerdem ist am Freitag, 9. September. der Parkplatz vor dem Friedhof gesperrt.

Besucher der Markttage können kostenlos Parkplätze im Gewerbegebiet II (ehemalige Kaserne) nutzen.

chw