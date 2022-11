Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spender für süße Brotaufstriche entwickelt

Kreative Köpfe (2): 15-jähriger Maximilian Busch vom Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beweist seinen großen Erfindergeist

Wertheim 01.11.2022 - 11:49 Uhr 3 Min.

Kreative Köpfe Wertheim: Der 15-jährige Maximilian Busch (Zweiter von links) entwickelte einen hygienischen Marmeladen-und Nougatcreme-Spender. Unterstützt haben ihn dabei Experten der Firma Brand GmbH (von links) Nikolas Herbach, Dominik Götz und Steffen Gros. Foto: Birger-Daniel Grein

Der 15-jährige Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ist schon im dritten Jahr hintereinander beim Wettbewerb dabei. Zum zweiten Mal realisiert er sein Projekt bei der Firma Brand. »Es macht immer Spaß, Einblicke in Firmen zu bekommen und mit verschiedenen Personen zusammenzuarbeiten«; sagte er zu seiner Motivation, erneut an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Idee aus dem Urlaub

Die Idee für seine diesjährige Erfindung sei ihm im Urlaub gekommen. »Am Buffet hat jemand vor uns ins Nougatcreme-Glas gehustet, außerdem war das Glas schon verschmiert. Da wollte ich nichts mehr davon nehmen«, erinnert er. So überlegte er sich, wie man den Löffel im offenen Glas ersetzen könnte.

Bei der Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs stellte er die Idee mit einer Zeichnung vor. »Das Ganze sollte wie ein Seifenspender funktionieren«, erklärt Maximilian Busch. Beim ersten Versuch im Unternehmen habe sich gezeigt, das Prinzip funktioniert. So sei man schnell in die Umsetzungsphase gestartet. Er habe selbst viel machen dürfen und wurde dabei von Auszubildenden unterstützt, freute er sich beim Gespräch in Brands Entwicklungswerkstatt. »Ohne sie hätte ich es nicht hinbekommen«, war er den Azubis dankbar. Als Experten standen ihm Nikolas Herbach, Steffen Gros und Dominik Götz zur Seite.

»Es passte«

»Wir hatten Maximilian schon mal in einem Projekt betreut, und es passte«, sagte Herbach. Das Projekt passe auch zum Unternehmen, da es etwas mit Dosieren zu tun habe und ergänzt: »Das passt zu unserem Hauptgeschäftsfeld.« Normalerweise entwickle man Lösungen für wässrige Lösungen. Eine Lösung für Zähflüssiges zu finden, sei eine interessante Herausforderung gewesen.

Insgesamt sieben Mal traf man sich im Unternehmen. Zu den einzelnen Entwicklungsschritten berichtete Maximilian, Grundlage sei ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die Dosierung wässriger Lösungen. Dieser funktioniere mit Federkraft. Beim Drücken werde die Lösung angesaugt und beim Loslassen abgegeben.

Damit das System auch für Marmelade und Nougatcreme funktioniert, habe man Federkraft und Anbauteile anpassen müssen. Eine Herausforderung sei gewesen, den richtigen Durchmesser für Ansaugung und Abgabe sowie den richtigen Federzug zu finden. »Um die richtige Teilgröße zu finden, habe ich mehrere Experimente gemacht«, betont er. Bei der Fertigung der Teile an den Dreh- und Fräsmaschinen hatte der Jungerfinder auch selbst mitwirken dürfen. »Ich habe auch alles erklärt bekommen, auch mehr als ich für die Projektteile gebraucht hätte«, freut er sich. Außerdem kamen weitere Techniken zum Verformen von Kunststoff zum Einsatz.

Das fertige Produkt von Maximilian Busch gibt es in zwei Varianten. Bei beiden kann man die gewünschte Menge einstellen und das süße Frühstück mit einem Druck per Hand automatisch aufs Brötchen bringen. Variante eins verfügt über einen Ständer, an dem das Gerät befestigt wird.

Es wird so aufgestellt, dass es dicht am Glas abschließt. »Diese Lösung ist universell für alle Gläser einsetzbar«, erklärt er. Für die zweite Variante entwickelte der Erfinder verschiedene Adapter, mit denen der Dossierer direkt am Glas angebracht wird. Der Ständer ist hier nicht mehr nötig.

»Die Vorteile meiner Erfindung sind, es ist hygienischer als mit dem Löffel, viel kostengünstiger als der Kauf der Kleinverpackungen, und es schützt die Umwelt durch weniger Müll«, ist er ganz stolz.

. Die Erfindung sei genauso, wie er sie sich gewünscht habe. Beim täglichen Frühstück sei die Maschine zu Hause schon im Dauereinsatz. »Sie hat sich dabei bewährt«, betont er.

Maximilian Busch lobt die Zusammenarbeit mit seinen Unterstützern bei Brand: »Egal, welche Ideen ich hatte, es wurde alles ausprobiert, und ich wurde mit allem unterstützt.« Es sei eine harmonische Zusammenarbeit und eine witzige gemeinsame Zeit gewesen.

Viele Vorschläge mitgebracht

Experte Steffen Gros lobt die vielen Ideen, die der junge Erfinder mitbrachte. Diese habe man ergänzt. Experte Nikolas Herbach sagt, Maximilian Busch habe den ganzen Lösungsprozess über eigene Ideen geliefert und: »Er war sehr engagiert und brachte auch in seinen Ferien viele Stunden ein.«

Maximilian Busch zeigte sich auch mit dem Jurygespräch zufrieden. Der Beamer habe zwar nicht funktioniert, er habe dann einfach den Laptop vor die Juroren gestellt. »Ich war kaum noch nervös, und alles klappte sehr gut«, freut er sich.

Ob er nächstes Jahr wieder beim Wettbewerb mitmacht, überlegt er sich aus zeitlichen Gründen noch.

BIRGER-DANIEL GREIN