Spatenstich für neues Wohnstift in Wertheim-Hofgarten gesetzt

Bauprojekt: Kompletter Umzug vom Diakonissenmutterhaus aus der Frankensteiner Straße ab August 2024

WERTHEIM-HOFGARTEN 27.10.2022 - 12:01 Uhr 2 Min.

Beim Spatenstich zum neuen Wohnstift auf dem Areal des ehemaligen Diakonissenmutterhauses in Wertheim-Hofgarten freuen sich die Projektbeteiligen über den großen Schritt für das Projekt und die Nähe zum Ursprung des Wohnstifts. Foto: Birger-Daniel Grein

Martin Leynar, Geschäftsführer der gemeinnützigen Diakoniezentrum Wertheim gGmbH als Träger des Wohnstifts, sprach von einem besonderen Moment: »Wir haben die Möglichkeit, etwas wachsen zu lassen, auf das wir lange gewartet haben.« Das Projekt habe im Vorfeld viele schwierige Momente überwunden. »Wir freuen uns, gemeinsam etwas in Wertheim zu schaffen.« Er sprach den vielen am Projekt Beteiligten und Unterstützenden persönliche Dankesworte aus und hob deren Beitrag hervor.

Die Gesamtinvestition für den Bau liegt bei rund 18,8 Millionen Euro, hinzu kamen 1,2 Millionen Euro für Ankauf des Grundstücks. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen bei der Volksbank Main-Tauber und der Sparkasse Tauberfranken. Mutterhaus und Wohnstift würden durch den Bau an der geschichtsträchtigen Stelle wieder verbunden, so Leynar.

Jeder ein Puzzleteil

»Die Familie war eigentlich nie getrennt«, bezog er sich auf die Anfänge des Wohnstifts. Lob für die gute Zusammenarbeit hatte er für die Architekten der Gesellschaft für soziales Planen (GSP) Stuttgart und den Generalunternehmer für den Bau, die Firma Fritz Gauer Bauunternehmung aus Öhringen. »Ohne Sie alle hätten wir es nicht hinbekommen«, fasste er zusammen. Jeder der vielen Beteiligten sei ein Puzzleteil für das Projekt. Leynar: »Sie gehören jetzt auch zur Wohnstiftfamilie«. Man hoffe, die Arbeiten in den geplanten rund zwei Jahren realisieren zu können.

Leynar erinnerte auch an die aufwendigen und zeitweise schwierigen Verhandlungen und Planungen im Vorfeld. Das neue Gebäude entsteht auf zwei Flurstücken mit 7800 Quadratmetern Fläche, die Nutzfläche des Gebäudes wird bei rund 5500 Quadratmeter liegen. Es wird 90 Plätze für vollstationäre Pflege und zwölf Tagespflegeplätze haben. Damit stehen nach dem Umzug zehn Plätze für vollstationäre Plätze weniger zur Verfügung als bisher. Zur Nachnutzung des Bestandsbaus gebe es bereits Gespräche mit Partnern und Investoren, so Leynar im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Die Beheizung erfolgt mit einer Kombination aus Gasbrennwerttherme und Blockheizkraftwerk. Beides wird über Leitung mit 100 Prozent Biogas versorgt. Der Bau wird als KFW 40EE Bau durch die KFW gefördert. Eine Photovoltaikanlage wird vorbereitet.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sprach von einem Projekt im Herzen des Hofgartens. Er betonte, es sei etwas Besonderes, das Projekt im Bestand zu realisieren, an den Wurzeln des Wohnstifts. So entstehe eine Verzahnung. Er lobte Leynar und sein Team für ihren Einsatz für das Projekt und betonte die Bedeutung der Pflegeeinrichtung für die Menschen in der Stadt Wertheim.

Das neue Wohnstift werde ein Ort des Wohlbefindens sein. Natürlich müsse der Betreiber auch Geld verdienen. Im Mittelpunkt stünden aber die Menschen. Dies sei im Wohnstift der Fall. Eine gute Pflege werde im neuen Gebäude noch besser gelingen. Es erfülle alle neuen rechtlichen Vorgaben.

Als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde sprach Erwin Röhrig vom Spatenstich als »großen Meilenstein auf dem Weg zum neuen Wohnstift«.

