Spatenstich am perfekten Platz

Neubau: Am Reinhardshof entsteht die neue Rettungswache für Wertheim - Fast 3,5 Millionen Euro an Investitionen

Wertheim 12.05.2022 - 12:23 Uhr 2 Min.

Los geht's: Auf dem Reinhardshof nahe der Rotkreuzklinik entsteht die neue Rettungswache des DRK für Wertheim und Umgebung. Zum Projekt gehören auch ein Schulungszentrum und der neue Standort des Rotkreuzladens. Foto: Lea Krull

Am Mittwoch haben Reinhard Frank, Vizepräsident Wolfgang Vockel, Ehrenpräsident Oskar Fuchs sowie Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und der Erste Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises, Florian Busch, zusammen mit anderen Gästen den symbolischen ersten Spatenstich vorgenommen. Das Projekt beinhaltet auch Schulungsräume und den neuen Standort des Wertheimer Rotkreuzladens.

Baustart vorgezogen

Insgesamt fließen in Rettungswache, Schulungszentrum und Rotkreuzladen etwa 3,47 Millionen Euro, knapp 1,25 Millionen Euro davon kommen als Zuschuss zur Rettungswache vom Land Baden-Württemberg. Der DRK-Kreisverband hat den eigentlich für Sommer geplanten Baubeginn angesichts der unabsehbaren Baupreisentwicklung vorgezogen. Wie viel man dadurch spart oder wie teuer es im Sommer geworden wäre, ist laut DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau unabsehbar. Generalunternehmer für den Bau ist Architekt Eberhard Dörr (Lauda-Königshofen). Geht alles glatt, soll in einem Jahr Einweihung sein, so das DRK vergangenen Dezember zu seinen Bauplänen.

Wertheims Oberbürgermeister könne sich glücklich schätzen, sagte Frank: »Wir bauen in seinem Zukunftsstadtteil ein Zukunftsprojekt, für das er von den Rathauschefs ähnlich großer Städte beneidet wird.«

Nur ein Teil

Der jetzige Neubau ist nur Teil eines kompletten Rotkreuz-Campus' und in Baden-Württemberg wohl einmalig: Direkt nebenan entsteht derzeit ein solitäres Pflegezentrum mit insgesamt 45 Plätzen in Kurzzeit- und Tagespflege, das im September eingeweiht werden soll. »Diese solitäre Tagespflege gibt es in Baden-Württemberg bisher erst zwei Mal«, betonte Frank und lobte seinen Vorgänger Oskar Fuchs, der dieses Vorhaben ermöglicht habe.

Hilfsfristen verkürzen

Mit dem Neubau der Rettungswache nahe der Rotkreuzklinik sollen auch die Hilfsfristen des Rettungsdienstes deutlich besser eingehalten werden. Baden-Württemberg will die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von 15 auf 12 Minuten senken. Außerdem: Die in der Stadt gelegene derzeitige Rettungswache in der Uihleinstraße ist beengt und schon lange nicht mehr zeitgemäß. »Das ist genau der richtige Standort für die Entwicklung hier auf der Höhe«, sagte Herrera Torrez. Neben der guten rettungsdienstlichen Versorgung sei auch der von Ehrenamtlichen betriebene Rotkreuzladen wichtig, der sich derzeit in einem Interimsstandort in der Hospitalstraße befindet. Gerade in der aktuellen Situation sei der Bedarf groß. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Menschen, die wegen der Inflation Bedarf haben.

Wertschätzung für Mitarbeiter

»Das Thema Hilfsfrist ist ein wesentlicher Aspekt, ein zentrales Merkmal des Rettungsdienstgesetzes als Qualitätszeichen«, sagte der Erste Landesbeamte Florian Busch. Er ist für die Aufsicht des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst zuständig. »Das ist der richtige Ort für eine Rettungswache.«

Die neuen Räume seien damit nicht nur gut für notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung, sondern auch eine Wertschätzung für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst.

Die alte Wache in der Uihleinstraße soll wohl im DRK-Besitz bleiben, sagte DRK-Geschäftsführerin Manuela Grau am Rande auf Nachfrage.

Die Ideen reichten von Wohnungen für Rettungsdienstpersonal bis zu seniorengerechten Wohneinheiten. Beschlossen ist aber noch nichts.

