Sparkasse: Ab 7. März neue Hauptstelle

Umbau: In altes Gebäude ziehen Stadt und Stadtwerke ein

Am 7. März sollen die neuen Räumlichkeiten der Sparkasse Tauberfranken in der Wertheimer Bahnhofstraße eröffnen. Am Wochenende davor zieht die Sparkasse von ihrem alten Standort in der Rathausgasse in ihre neue Hauptgeschäftsstelle. Foto: Gunter Fritsch

Wie Pressesprecher Thomas Landwehr gegenüber dieser Redaktion sagte, sei die Eröffnung der neuen Sparkassenhauptstelle in der Bahnhofstraße für diesen Termin geplant. Am Wochenende zuvor erfolge der Umzug vom jetzigen Standort in der Rathausgasse in die neue Geschäftsstelle.

Der neue Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße, der ob seiner Höhe und Größe schon von weitem gut erkennbar ist, beinhaltet neben den eigentlichen Räumen des Geldinstituts auch zwei Einzelhändler, die ihre Geschäfte bereits im Herbst vergangenen Jahres eröffnet haben. Neben dem Schuhhändler Deichmann hat hier auch das Textilgeschäft Ernsting's Family in einem an die eigentliche Sparkassengeschäftsstelle angrenzenden flacheren Gebäudekörper eröffnet. Zudem gebe es in dem Flachbau Büroflächen, wie Architekt Johannes Tröger das Raumkonzept erläutert hatte.

1200 Quadratmeter

Die neue Hauptstelle der Sparkasse Tauberfranken in Wertheim wird eine Nutzfläche von 1200 Quadratmeter haben. Wie Sparkassen-Projektleiter Siegfried Scheidel im März vergangenen Jahres zu den Plänen sagte, sollen hier Flächen für 25 bis 30 Beschäftigte geschaffen werden. Das Projekt verschlingt nach Angaben Scheidels rund sechs Millionen Euro und ist das größte Bauprojekt der Sparkasse Tauberfranken in den vergangenen 20 Jahren.

Die Zukunft der alten Sparkassen-Geschäftsstelle in der Rathausgasse ist bereits geklärt. Hier werden das Bürgerservice-Zentrum der Stadt Wertheim und das Kundenzentrum der Stadtwerke Wertheim Platz haben.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) Wertheim hat das Gebäude erworben und will mit den 1,8 Millionen Euro teuren Umbauarbeiten im April beginnen, wie Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert dieser Redaktion sagte. Im März werde die Sparkasse den Gebäudekomplex räumen.

gufi