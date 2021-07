Soziale Unterstützung für Schüler der Beruflichen Schulzentren

170 000 Euro aus dem ESF-Fonds

Bildungsdezernentin Ursula Mühleck (links) und Sozialdezernentin Elisabeth Krug freuen sich, dass an allen drei Beruflichen Schulzentren im Main-Tauber-Kreis ab sofort Unterstützungsprojekte für Schüler starten.

»Die Corona-Pandemie hat an jedem und jeder Einzelnen von uns Spuren hinterlassen. Viele Menschen sind besonders hart getroffen. Vor allem aber die Kinder und Jugendlichen mussten unter der Pandemie-Situation leiden. Sie sind von ihren Freunden, ihrem Umfeld, von der Schule und dem gemeinsamen Lernen und Erleben abgeschnitten gewesen. Versagens- und Schulängste, Einsamkeit und Perspektivlosigkeit sind häufig die Folge. Deshalb muss sich der Fokus jetzt mit Macht auf die Jugendgeneration richten. Es braucht schnelle und gute Angebote für die jungen Leute«, erklärt Sozialdezernentin Elisabeth Krug.

Das neue Projekt am Beruflichen Schulzentrum Bad Mergentheim wird ebenso wie die Jugendsozialarbeit von der Jugendhilfe Creglingen als Projektträgerin ausgeführt.

Als niederschwelliges Angebot wird das Projekt mit dem Titel »Corona kann mich mal! - ich pack's trotzdem« schwerpunktmäßig an der Kaufmännischen Schule stattfinden. Bereits vor den Sommerferien sollen Fördermöglichkeiten für die Jugendlichen konzipiert werden, die besondere Schwierigkeiten nach der Corona-Pandemie zeigen.

Auch für Wertheim

Im Beruflichen Schulzentrum Wertheim und an den beruflichen Schulen in Tauberbischofsheim werden die neuen Unterstützungsprojekte durch das Kolping Bildungswerk unter dem Namen »Spaces Wertheim« und »Spaces Tauberbischofsheim« umgesetzt. Auch Kolping ist bereits an den Schulen in Wertheim und Tauberbischofsheim mit der Jugendsozialarbeit tätig und deshalb als verlässlicher Partner mit den Rahmenbedingungen vor Ort vertraut, heißt es weiter.

Krisenhilfsfonds

Die Möglichkeit, soziale Unterstützungsprojekte für Schüler zu starten, ergibt sich durch den Krisenhilfsfonds REACT-EU der Europäischen Union als Teil des Aufbauplans »Next Generation EU« nach der Corona-Pandemie. Damit fließen Mittel über den Europäischen Sozialfonds (ESF) auch nach Baden-Württemberg.

Insbesondere sollen die durch die Pandemie besonders benachteiligten Gruppen in regionalen Projekten unterstützt und gefördert werden.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg stellt die zusätzlichen Mittel für regionale Projekte in den Stadt- und Landkreisen zur Verfügung. Auf den Main-Tauber-Kreis entfallen insgesamt 170 000 Euro.

