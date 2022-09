Soziale Mitte auf dem Wartberg wird später fertig

Osterferien 2023

Wertheim 27.09.2022 - 17:15 Uhr < 1 Min.

Ursprünglich sei ein Umzug der Schule aus den Schulgebäuden am Reinhardshof zurück an den Wartberg bereits in den Herbstferien geplant gewesen, hieß es von Christian Melzer von der Bauverwaltung. Weil allerdings Handwerker ausgefallen seien und teilweise Materialien nicht geliefert werden konnten, soll der Schulumzug und die anschließende komplette Eröffnung des neuen Stadtteilzentrums jetzt erst in den Osterferien 2023 erfolgen. Anschließend werden Teile des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) in die Reinhardshofschule umziehen, weil dort dann Sanierungsarbeiten erfolgen.

