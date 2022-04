Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie stark eine Einschränkung der Gasversorgung lokale Unternehmen treffen würde

Sorge um Rohstoffe und Lieferketten

Lohr a.Main 05.04.2022 - 15:26 Uhr 3 Min.

In den vergangenen Tagen hat Thomas Beier noch mehr Gespräche geführt als ohnehin schon. "Eine Reihe von Wertheimer Firmen haben angefragt, wie es um die Gasversorgung steht", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim. Die Verunsicherung sei groß. Beier hat in Telefonaten und Videokonferenzen erklärt, wie eine eventuell notwendige Rationierung des Gases durch die Bundesnetzagentur aussehen könnte.

Ihm ist weder daran gelegen, Schreckeckensszenarien an die Wand zu malen, noch zu beschwichtigen. "Ich habe auch erklärt, was jeder tun kann, um sich vorzubereiten. Mehr kann man nicht machen." Ob Gas komme oder nicht, habe man vor Ort nicht in der Hand. Und für die Zuteilung spielt die aus der Corona-Pandemie bekannte Systemrelevanz keine Rolle, erklärt Beier (siehe weiteren Text).

Umstieg geprüft

Einer der betroffenen Zweige ist die Glasindustrie: "Etwa 45 Prozent der in unserem Unternehmen eingesetzten Energie ist Erdgas, deshalb sehen wir schon mit einiger Besorgnis, dass die Vorwarnstufe ausgerufen wurde", sagt Susanne Eberhard, Geschäftsführerin bei Lenz Laborglas in Wertheim-Bestenheid mit ihren 90 Mitarbeitern. "Das Erdgas benötigen wir zum Heißmachen des Glases, denn nur im zähflüssigen Zustand kann es verformt werden. Sollte es zu einer Einschränkung der Gasversorgung kommen, kommt es zunächst darauf an, wie stark die Einschränkung ist."

Man habe im Unternehmen geprüft, wie viel Gas auf die reine Produktion und wie viel Gas auf die Heizung entfalle. "Die Heizung der Verwaltung und der Produktionsräume könnte eventuell auch auf anderem Wege erfolgen." Auch ein alternativer Einsatz von Propangas in der Produktion sei geprüft worden. "Allerdings müssten hier hohe Investitionen getätigt werden, da komplett neue Brenner an den Drehbänken und den Glasbläsertischen nötig wären. Dazu kommt, dass Propangas sehr viel teuer ist."

Probleme schon bei Lieferanten

Eberhard macht klar, dass das Hauptproblem aber an anderer Stelle liegt: "Selbst wenn wir alle alternativen Maßnahmen umsetzen, um das Rohmaterial zu bearbeiten, können wir dauerhaft nur dann weiter produzieren, wenn unsere Rohstofflieferanten uns weiter beliefern." Die Glashersteller benötigen weit mehr Energie als die Weiterverarbeiter. "Wenn die Energie bei unseren Rohstofflieferanten nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht, hat das unmittelbare Auswirkungen auf unser Unternehmen."

Einer der größten Arbeitgeber der Region ist der Sonnenschutzhersteller Warema mit Werken in Marktheidenfeld und Wertheim. "Wir benötigen Gas vor allem für unsere Pulverbeschichtungsanlagen aber auch andere einzelne Produktionsbereiche", sagt Sprecherin Lilli Heyer. "Da es nicht möglich ist, alle betroffenen Bereiche auf Alternativen umzustellen, hätte ein Gaslieferstopp massive negative Auswirkungen auf unsere Produktion", macht sie klar.

Lieferketten in Gefahr

Auch andere Industriezweige würden gravierende Auswirkungen spüren, damit wären die Lieferketten insgesamt und damit die Materialversorgung betroffen. "Nicht zuletzt würde die mangelnde Gasversorgung oder ein Gaslieferstopp ohne eine alternative Versorgung einen weiteren dramatischen Anstieg der Materialpreise und eine massive Verknappung von Vorprodukten nach sich ziehen", erklärt die Warema-Sprecherin.

Man beobachte die Situation und prüfe sämtliche Möglichkeiten, soweit möglich auf Alternativen umzusteigen oder den Verbrauch einzuschränken. Ganz ohne Gas werde es wie in anderen Industriezweigen aber nicht gehen. "Für einzelne Bereiche, wie beispielsweise die Pulverbeschichtungsanlagen, gibt es Stand heute keine sinnvolle Alternative."

Rexroth: "Vorausschauend beschafft"

Gedanken zur Lage macht man sich auch in Lohr: "Bosch versorgt sich wie andere Unternehmen am Energiemarkt mit Energieträgern", schreibt Bosch-Rexroth-Pressesprecher Jan Saeger auf Anfrage unserer Redaktion. Der Maschinenbauer für Antriebs- und Steuerungstechnologie kann aktuell seine Fertigungs- und Betriebsstätten unverändert versorgen. "Maßgeblich ist dafür eine vorausschauende Beschaffungsstrategie und ein bereits hohes Maß an Energieeffizienz, das die Bosch-Gruppe durch ihre weltweite Klimaneutralstellung im Jahr 2020 erreicht hat", erklärt Saeger.

"Wir benötigen Gas überwiegend zum Heizen unserer Gebäude, vereinzelt auch in Prozessen in unserer Fertigung." In der Gießerei sei aber beispielsweise Strom der Hauptenergieträger, sagt Saeger auf Nachfrage. Aktuell überprüfe man systematisch notwendige Anpassungsmaßnahmen an den Einrichtungen des Unternehmens, um möglicherweise LPG (Liquified Petroleum Gas) einzusetzen oder auf elektrische Prozesswärme umzustellen.

"Die Marktentwicklung sowie gesetzgeberische Entscheidungen beobachten wir genau", sagt Saeger. Dazu gehöre auch, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten und Vorsorge zu treffen, um bei einer Regulierung der Gasversorgung die Belieferung der Kunden weiter sicherzustellen oder mögliche Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Anfragen bei den Firmen Gerresheimer und Procter and Gamble blieben bis Montagnachmittag unbeantwortet.

Matthias Schätte

Hintergrund: Herkunft des Erdgases in Deutschland 2020 waren 55 Prozent der deutschen Erdgasimporte aus Russland, etwa 30 Prozent aus Norwegen und knapp 13 Prozent aus den Niederlanden, dazu kamen etwa 1,6 Prozent aus dem übrigen Europa. In Deutschland selbst geht die Förderung seit Jahren zurück, 2001 konnte man noch 21 Prozent des Bedarfs durch Förderung vor Ort decken, heute sind es gerade noch 5,2 Prozent. Wären alle Speicher im Land komplett gefüllt, könnte man daraus derzeit ein Viertel des Jahresbedarfs decken - allerdings werden 70 Prozent im Winter verbraucht. (scm)