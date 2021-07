Sondersitzung zu Planungen für Wertheimer Windpark

Gemeinderat: Höhefelder Projekt wird am 9. August erstmals öffentlich vorgestellt

In der Main-Tauber-Halle wird der Gemeinderat öffentlich über die Planungen informiert werden, wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in den sozialen Netzen schrieb. Ziel sei es, für das Projekt »einen breiten und transparenten Dialogprozess« zu beginnen. In diesen Dialog, der von einer professionellen Moderation begleitet werden soll, sollen alle Bürger und der Projektentwickler eingebunden werden, so der Oberbürgermeister.

Laut Auskunft der Genehmigungsbehörde Landratsamt liegt noch kein Antrag auf eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das sogenannte Repowering in Höhefeld vor. Die Anlagen, so begründete die Pressestelle der Behörde den geplanten Austausch gegen neuere Windräder, erreichten demnächst das Ende ihrer Lebensdauer. Wenn ein Antrag vorliege, prüfe das Landratsamt das Projekt auf seine Genehmigungsfähigkeit. Im Zuge dieses Verfahrens werde die Stadt Wertheim angehört.

gufi