Sonderrieter wollen Wiese mit "Geburtsbäumen" schaffen

Biodiversität soll in Pachtverträge kommunaler Wiesen aufgenommen werden

Wertheim 07.07.2022 - 11:40 Uhr < 1 Min.

Entsprechend gab es bereits mehrere Aktionen zum Schaffen von Blühstreifen. In nicht öffentlicher Sitzung hatte man nun auch die Themen Biodiversität auf verpachteten kommunalen Wiesengrundstücken diskutiert. So wurde beschlossen, dass entsprechende Auflagen in die Pachtverträge aufgenommen werden. Außerdem soll es gleiche Pachtverträge für alle Flächen geben.

Im Gewann "Am Friedhof" beim Sportplatz soll eine Streuobstwiese mit "Geburtsbäumen" entstehen. Diese sollen die Familien im Dorf zur Geburt des Kindes erhalten und dann dort Pflanzen. So soll eine Streuobstwiese als Dorfabschluss entstehen.

bdg