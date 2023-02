Sonderrieter über Richtwerte verärgert

Grundsteuer: Alles nur ungünstige Parameter?

Wertheim 28.02.2023 - 14:01 Uhr 3 Min.

Im Dorf hatte es strammen Unmut über die Festsetzung bei 139 Euro gegeben, und dieser Unmut bleibt offenbar, auch wenn »ungünstige Parameter« schuld sind, wie Ortsvorsteher Udo Kempf es sagt und »auf Verwaltungsebene alles absolut korrekt gelaufen ist«, wie der Patenstadtrat Johann Vogeltanz es noch einmal betonte, um besonders den Leiter des Liegenschaftsamts vor teils harschen Vorwürfen in Schutz zu nehmen.

Nur Hofäcker-Grundstücke

Für die Bemessung waren im Verfahren hauptsächlich die 2021er Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Hofäcker zugrunde gelegt worden - einige derer werden obendrein gerade rückabgewickelt. »Wären es von vornherein weniger Verkäufe gewesen, so wäre es anders gelaufen«, ist sich nicht nur Ortsvorsteher Udo Kempf sicher. Da seien gegebene Ermessensspielräume nicht genutzt worden, beklagte unter anderem der betroffene Klaus Kempf.

Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis zwei neue Gutachterausschüsse gebildete - einen für den nördlichen und einen für den südlichen Kreis - um sicherstellen zu können, dass eine breitere Datengrundlage zur gesicherten Ermittlung von Grundstückswerten vorliegt. Genau darauf, diese gewonnene Breite zu betrachten, habe man in Sonderriet, aus nur schwer nachvollziehbaren Gründen, verzichtet, beklagte Klaus Kempf.

Hätte man nicht nur starr auf die Verkäufe des Jahres 2021 geschaut, sondern, ob der absehbaren Ungerechtigkeit, vergleichbare Ortschaften mit in die Betracht einbezogen, »dann wäre man zu erheblich verträglicheren Lösungen gekommen«, betonte Kempf.

Falsche Gegebenheiten

Die jetzt ermittelten Werte spiegelten offenkundig nicht die wahren Gegebenheiten wider, und dennoch beharre man behördlicherseits drauf. Das sei schwer zu akzeptieren, sagte er. Johann Vogeltanz betonte, dass es die Möglichkeit gebe, gegen die kommenden Grundsteuerbescheide Einspruch einzulegen.

Landesweit bereite man sich auf eine ganz Welle solcher Widersprüche vor. Allein die schiere Menge werde die Verwaltungsgerichte über die gegebenen Kapazitätsgrenzen hinaus belasten, erwartet Vogeltanz.

ORTSCHAFTSRAT WERTHEIM-SONDERRIET IN KÜRZE

WERTHEIM-SONDERRIET. Auch diese Themen hat der Ortschaftsrat Sonderriet am Montagabend ín der Mehrzweckhalle behandelt:

??Feldwege, Teerungen: Auf der Anforderungsliste an die Stadt Wertheim stehen hier Grundweg, Steinwiesenweg, Kirchgrabenweg zudem Spurenschotterungen an verschiedenen Stellen. Eine ganz klare Absage erteilte Ortsvorsteher Udo Kempf jenen Landwirten, die ihre Flächen erweitern, indem sie Feld- und Wiesenwege beackern. »Das werden wir nicht dulden«.

?Stromausfall: Stromausfall soll künftig zur absoluten Ausnahme werden. Nachdem es immer wieder zu teils auch länger andauernden Stromausfällen durch Pannen an der Überlandleitung gekommen war, so wird jetzt Abhilfe durch ein Erdkabel geschaffen. Es wird von Nassig her nach Sonderriet verlegt.

?Biber: Auch Sonderriet hat seinen Biber. Während der anderswo oft schon als Problembiber angesehen wird, versuchen die Sonderrieter einen anderen Weg im Umgang mit dem streng geschützten Tier.

Dem Biber wird Reisig und anderes Baumaterial bereitgelegt, um es an einem passenden Ort halten zu können: »Da geht er dann hoffentlich schonmal nicht an unsere Obstbäume«, so Ortsvorsteher Udo Kempf.

?Baugebiet Hofäcker: Im Baugebiet Hofäcker waren zuletzt Bauplätze zurückgegeben worden, aktuell werden für zwei Plätze sogar bereits vollzogene Verkäufe rückabgewickelt. Für den März steht ein Termin mit dem städtischen Bauamt an, bei dem auf künftige mögliche Neubauflächen für Sonderriet geschaut werden soll. ??Hunde: Drei Hundebesitzerinnen haben sich mit der Bitte, Mülleimer für Hundekot aufzustellen, an die Ortsverwaltung gewandt. Die Damen sind bereit, die Eimer alle vier Wochen zu entleeren. Gebrauchte Tonnen gibt es beim städtischen Bauhof. Sie werden am Hundheimer-, Tiefentaler- und Wertheimer Weg aufgestellt, des Weiteren am Sportplatz und am Kirchgraben.

?Geburtsbäume: Sonderrieter Eltern, die seit 2019 Nachwuchs bekommen haben, können im zeitigen Frühjahr kostenlos einen Geburtsbaum pflanzen.

Die Kommune hat eine Wiese oberhalb des Sportplatzes bereitgestellt, aus der wieder eine vormals ortstypische Streuobstwiese werden soll. Die Eltern können ein Hochstamm-Obstgehölz nach freier Wahl bei der Hundheimer Gärtnerei Münkel aussuchen und es dann in gemeinsamer Aktion pflanzen. Bislang sind 14 Eltern berechtigt. Die Wiese bietet Raum für 36 Bäume – sie sollen in gezielt großem Abstand gepflanzt werden, um die Maschinen-Mahd auch in Zukunft sicherstellen zu können. Das Bonmot des Ortsvorstehers: »Nur wo ein Baum steht, da kann sich auch ein Vogel draufsetzen«.

?800 Jahr-Feier: In zwei Jahren ist es soweit, dann feiert Sonderriet die erste urkundliche Erwähnung. Gefeiert werden soll nicht nur punktuell, sondern das ganze Jahr über. Derzeit werden Interessenten für den organisierenden und planenden Festausschuss gesucht. Erste Vorschläge zur Gestaltung des Jubiläums gibt es bereits.