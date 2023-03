Sonderrieter Areal für Geburtsbäume oder doch Weidewiesen?

Flächennutzung: Pferdehalterin Silke Berberich widersetzt sich energisch dem Beschluss des Ortschaftsrats

Wertheim 13.03.2023 - 13:42 Uhr 2 Min.

Pferdeidyll auf sattgrüner Wiese: So könnte es auch weiterhin in Sonderriet aussehen, wenn da nicht der Beschluss des Ortschaftsrats wäre, auf dem Areal Geburtsbäume zu pflanzen. Foto: Berberich Will ihre Koppel behalten: Silke Berberich. Foto: Michael Geringhoff

Das Problem: Derzeit weiden Pferde auf der Koppel - und das sogar schon seit bald 35 Jahren. Die Pferdehalterin ist sauer, und der Ortsvorsteher Udo Kempf ist schuld. Soweit normal, denn es ist immer der Ortsvorsteher der Böse - selbst, wenn, wie in diesem Fall, der Ortschaftsrat zuvor einstimmig entschieden hat.

Auf Berberichs Kosten?

Kempf wolle sich auf ihre Kosten ein Denkmal setzten, vermutet die Pferdehalterin Silke Berberich (51). Die rechtlichen Grundlagen erscheinen etwas verworren, wenngleich die Wiese faktisch in städtischem Eigentum ist. Bis vor zwei Jahren war Berberichs Mutter die Langzeitpächterin. Mit ihrem Tod sind diverse Flächen in ihren jeweiligen Rechtsverhältnissen an einen Hofpächter übergegangen. Der hat die nun strittige Wiese an Silke Berberich unterverpachtet. Die Stadt Wertheim hat das Pachtverhältnis im vergangenen September gelöst.

Die nun beschlossenen Geburtsbäume seien bereits seit dem Sommer im Gespräch, sagt Berberich. Eigentlich habe sie damals gleich intervenieren wollen, der Ortsvorsteher habe ihr aber abgeraten - sie solle »erst mal die Füße stillhalten«, so schildert die Pferdehalterin. Jetzt fürchtet sie, könnte es schon fast zu spät sein und ist obendrein verstimmt, weil sie gerade im Sommer die Koppel neu eingezäunt hatte. Im vergangenen Herbst hatte es einen Ortstermin unter anderem mit dem Liegenschaftsamt gegeben. Aus eigener Initiative hatte Berberich sich zudem an das städtische Umweltdezernat und auch den Oberbürgermeister gewandt, zwischenzeitlich auch damit gedroht, eine der Stadt Wertheim zu Ausgleichszwecken überlassene eigene Pachtfläche von fünf Hektar Größe zurückzufordern.

Stall in Sichtweite

Für Silke Berberich ist es wichtig, genau diese strittige Wiese für ihre Pferde zu behalten. Der Stall liegt in Sichtweite, auch das Wohnhaus, von dem aus man die Pferde auf der Koppel beobachten kann. Derzeit sind es zwei Pferde, demnächst sollen es acht sein. »Wir haben fest mit dieser Wiese geplant«, weiter entfernte Alternativen seien für die Haltung nicht praktikabel, sagt die Pferdehalterin. 50 Meter weiter besitzt sie eine andere, ähnlich große, aber vom Haus aus nicht einsehbare, Wiese. Die habe sie der Stadt für die Geburtsbäume angeboten. Die Stadt habe die Wiese kaufen, aber nicht gegen die strittige tauschen wollen.

Bruch als Alternative

»Dann verkaufe ich denen jetzt meine Wiese, und wenn ich Pech habe, dann kündigen sie mir in einem Jahr trotzdem die Koppel hier«, befürchtet Berberich. Am anderen Ende des Dorfs gebe es im sogenannten Bruch eine gleichgroße Wiese. Auch an die grenzten Streuobstbestände an. »Die gehört sowieso der Stadt. Dem Pächter dort haben sie, ebenfalls im September, gekündigt und genau diese Wiese dann meinem Pächter angeboten«, weiß Berberich. Für die Geburtsbäume sei diese Wiese im Bruch aus ihrer Sicht ideal, liege auch näher am Neubaugebiet, »wo ja die Familien mit den neugeborenen Kindern wohnen«, argumentiert sie. Die Stadt und die Ortsverwaltung seien in keiner Weise kompromissbereit, selbst eine Kompromiss-Teilung der strittigen Wiese am Sportplatz - zur Auszäunung der Geburtsbäume - lehnten die Verwaltungen ab. Berberich ist sauer: »Die Kinder kommen hierher, um die Pferde zu streicheln, sollen sie hier künftig die Geburtsbäume streicheln, die dann ja sowieso keiner pflegen will?« Der Sonderrieter Ortsvorsteher Udo Kempf sieht das anders. »Die Verwaltung hat Kompromisse vorgeschlagen, unter anderem den, dass die Pferdehalterin eine Wiese an die Stadt abtritt. Das hat Frau Berberich aber abgelehnt.« Die Pferdehalterin sei dabei um eigene Flächen nicht verlegen, habe sogar diverse Koppeln an andere Tierhalter verpachtet. Für die Gemeinde müsse es diese Wiese oberhalb des Sportplatzes sein. »Wir haben nur diese eine Fläche in Ortsnähe«, wirbt Kempf um Verständnis.

Der Ortschaftsrat habe sich einstimmig für diesen Standort zur Anpflanzung der Geburtsbäume entschieden, »und 28 Eltern und 15 Kinder freuen sich darauf.« Es gehe dabei auch darum, den einstigen und charakteristischen Obstbaumgürtel, der das Dorf noch vor wenigen Jahrzehnten umgeben habe, wieder herzustellen. »Es ist auch ein Beitrag zum Landschafts- und Naturschutz«, sagt Udo Kempf.

MICHAEL GERINGHOFF