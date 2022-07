Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sonderrieter ärgern sich über dauernde Stromausfälle

Energieversorgung: Stadtwerke-Geschäftsführer sieht keine außergewöhnliche Häufung in diesem Gebiet - Weitere Kabeltrassen sind bereits verlegt

Wertheim 13.07.2022 - 12:03 Uhr 3 Min.

In Sonderriet und Teilen Nassigs kam es durch Schäden an Masten und Freileitungen innerhalb eines Jahres zu mehreren Stromausfällen. Unter anderem wurde ein Mast auf einem Feld bei Nassig angefahren. Dieser ist aktuell durch ein Mastsicherungsgerät gesichert. Sein Austausch erfolgt nach der Erntezeit. Auch weitere Masten zwischen Nassig und Sonderriet werden dann ausgetauscht. Foto: Birger-Daniel Grein

Betroffen vom Ausfall waren auch die Bereiche Steingasse sowie teilweise Am Kissel und Klingenhub in Wertheim-Nassig.

Die Ausfälle im Bereich der Freileitung hatten verschiedene Ursachen. Eine zweite Zuleitung für den Bereich, auf die beim Ausfall umgeschaltet werden könne, fehle. Diese müsse geschaffen werden, betonte Kempf.

Mehrere Sturmschäden

Im März 2021 und Februar 2022 waren Sturmschäden an Freileitung oder Mast die Ursache der Ausfälle. Im August 2021 hatte ein Landwirt einen der Holzmasten der Freileitung angefahren. Die Ausfallzeiten lagen bei jeweils ein bis zwei Stunden, hatten die Verantwortlichen der Stadtwerke gemeldet. Der letzte Stromausfall in der Nacht vom 23. auf 24. Mai dauerte 6,5 Stunden und betraf zusätzlich Vockenrot. Grund war ein Erdschluss im Mittelspannungskabelnetz in Vockenrot.

Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärt Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, es gebe keine außergewöhnliche Häufung von Stromausfällen im Bereich Sonderriet.

Außerhalb des Einflussbereichs

Die Ursachen der beschriebenen Ausfälle hätten alle außerhalb des Einflussbereichs der Stadtwerke als Netzbetreiber gelegen. Sonderriet und Nassig-Steingasse seien über einen Mittelspannungs-Freileitungsstich am Ende der Ortschaft Nassig angeschlossen. Daher müsse, nachdem die Störungsstelle lokalisiert worden ist, wegen der fehlenden zweiten Einspeisung gleich mit der Störungsbehebung begonnen werden.

Sukzessiv aktualisiert

Zur zweiten Anbindung erklärt Thomas Beier: »Unsere Zielnetzplanung, die wir bereits vor mehr als acht Jahren aufgestellt und sukzessive aktualisiert haben, sieht vor, den jetzigen Freileitungsstich von Nassig, über Nassig-Steingasse und Sonderriet als Erdkabel weiter zur Mülldeponie Heegwald und weiter über den Ernsthof mit Ernsthofsiedlung (Geißrein) bis zurück nach Dörlesberg zu führen«. Damit schaffe man nicht nur für die beiden Ortschaften Sonderriet und Nassig-Steingasse einen Mittelspannungs-Versorgungsring.

Die Stadtwerke hätten schon in den vergangenen Jahren begonnen, bei gemeinsamen spartenübergreifenden Erschließungsmaßnahmen entsprechende Kabeltrassen mit zu verlegen, zum Beispiel in Nassig-Steingasse.

Die Schaffung des Rings soll 2025 abgeschlossen werden. Kämen weitere große bedeutende Netzausbauprojekte an anderen Stellen dazu, könne sich die Fertigstellung verzögern, schränkte er ein.

Kempf hatte auf eine bestehende Freileitung der NetzeBW von Hundheim nach Wessental verwiesen und angeregt, diese für die zweite Anbindung von Sonderriet zu nutzen. Dies ist laut Beier nicht möglich. Grund sei einerseits der andere Netzbetreiber, andererseits sei es auch technisch wegen der verschiedenen Netzeigenschaften komplex. Ortsvorsteher Udo Kempf hatte außerdem auch darauf hingewiesen, dass es beim Wiedereinschalten der Stromversorgung zu Schäden an Geräten von Einwohnern gekommen sei. Beier erklärt dazu: »Die Wiederinbetriebnahme, also das Einschalten von Stromtrassen, führt nicht zu Spannungsspitzen, sondern entspricht mehr oder weniger dem Einschalten eines elektrischen Betriebsmittels mit dessen Einschaltknopf.«

Kritik am Stand-By-Modus

Zu einer möglichen Schadensursache erläutert er: »Elektrische Geräte, die jahrelang im Stand-By-Betrieb dauerhaft am Stromversorgungsnetz der Hausinstallation eingeschaltet bleiben, sind nicht mehr in der Lage, normale Einschaltvorgänge, also das schlagartige Einschalten von Null auf 240 Volt auszuhalten.« Den Nutzern rät er, elektrische Betriebsmittel nicht dauerhaft im Stand-By--Modus zu betreiben, sondern diese auch mal ein- und auszuschalten.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Austausch alter Holzmasten an den Freileitungen bei Nassig und Sonderriet Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärt auf Anfrage unseres Medienhauses, dass auf der Gemarkung Nassig / Sonderriet mehrere Holzmaste zwischen Nassig über Nassig-Steingasse bis Sonderriet erneuert werden. Bei der regelmäßigen Prüfung der Masten sei Austauschbedarf festgestellt worden. Da auf dem Abschnitt mehrere Masten betroffen seien, erfolge der Austausch aller Masten im betroffenen Abschnitt. Der Austausch werde nach der Erntezeit stattfinden, da die Masten meist auf landwirtschaftlich genutzten Felder stehen. Der Austausch werde etwa eine Woche dauern. Tagsüber beabsichtigten die Stadtwerke, die elektrische Versorgung für Nassig-Steingasse und Sonderriet über entsprechende Notstromaggregate provisorisch sicherzustellen, nachts wolle man zumindest so weit kommen, dass das Mittelspannungsnetz wieder zugeschaltet werden könne. Am nächsten Tag werde mit gleichem Vorgehen weitergearbeitet. Somit werde die Stromversorgung während der Arbeiten sichergestellt. Laut Beier ist es sinnvoll, die genannten Holzmasten gewissermaßen "in einem Rutsch" auszuwechseln, da bei der Auswechslung von nur einiger weniger Holzmasten, die damit verbundenen Netzabschaltungen deutlich längere Zeit benötigen würden. Dies liege nicht im Interesse der Netzkunden. Zum Mast beim Nassig Klingenhub, der im August 2021 durch Anfahren beschädigt wurde, sagt Beier, dieser sei wieder aufgestellt und durch ein Mastsicherungsgerät gesichert worden. Nach der Ernte erfolge der Austausch des Masts. (bdg)