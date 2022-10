Sonderriet braucht neues Feuerwehrgerätehaus

Erste Planungen: Zweigeschossiges Gebäude soll bis zu 1,9 Millionen Euro kosten - Aus dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen

Wertheim 11.10.2022 - 11:43 Uhr 3 Min.

Die Wertheimer Ortschaft Sonderriet soll ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen. Das zweigeschossige Gebäude soll auf dem Grundstück des alten, nicht mehr sanierungsfähigen Gebäudes entstehen. Foto: Gunter Fritsch

Auf dem Grundstück im Wertheimer Ortsteil, auf dem das alte, nicht mehr sanierungsfähige Feuerwehrgerätehaus steht, soll auch der Neubau entstehen, sehen die Planungen vor. Geplant ist ein zweigeschossiger Baukörper mit Satteldach, der die Gebäudeformen der umliegenden Häuser aufnimmt und sich so »städtebaulich sehr gut in das Ortsbild« einfüge, wie es Christian Melzer von der Hochbauabteilung der Stadt anhand einer Präsentation erläuterte.

Schulungsraum im Obergeschoss

Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, eine Umkleide mit Spinden, Sanitärräume, ein Technikraum und die notwendigen Nebenräume. Das Obergeschoss beherbergt zusätzlich einen Schulungsraum mit Teeküche, einen Raum für die Jugendfeuerwehr mit separater Umkleide, ein Büro für den Abteilungskommandanten und Toiletten. Außerdem sind hier noch ein Lager und Nebenräume vorgesehen. Erschlossen werden soll das Obergeschoss über ein offenes, überdachtes Treppenhaus an einer Giebelseite des Gebäudes. Das gesamte Gebäude soll über eine Nutzfläche von 360 Quadratmeter verfügen.

Den Kostenrahmen für das Projekt bezifferte Melzer auf 1,9 Millionen Euro. Die Verwaltung erwartet Fördergelder aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 500.000 Euro und Fachfördermittel der Feuerwehr in Höhe von 120.000 Euro, zusammen also rund 620.000 Euro.

Nach der Zustimmung durch den Gemeinderat sieht die Planung die Beantragung der Förderungen im Januar und Februar kommenden Jahres vor. Mit einer Entscheidung, ob die Fördergelder fließen, wird dann im Sommer 2023 gerechnet.

Sanierung nicht möglich

Eine Überprüfung der Bauverwaltung, ob eine Sanierung des Gebäudes mit maximalen Kosten in Höhe von einer Million Euro möglich ist, führten zu keinem positiven Ergebnis. Das Alter und vor allem der Zustand des Gebäudes führten schließlich zu der Bewertung, dass ein Neubau »als einzige Lösung« in Frage komme, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Die vorliegende Planung realisiere »ein funktionierendes, normgerechtes Feuerwehrhaus ohne Luxus«, wird die jetzt gefundene zweigeschossige Variante in der Verwaltungsvorlage definiert. Die Feuerwehr Sonderriet hat aktuell 50 Aktive, wobei der Anteil der unter 50-Jährigen größer ist als die Zahl der älteren Kameradinnen und Kameraden.

Die Jugendfeuerwehr umfasste in den vergangenen Jahren immer zwischen 12 und 15 Mädchen und Jungen. Zusammen mit den Abteilungen Dörlesberg, Sachsenhausen und Nassig stelle sie »den Grundschutz auf der Höhe sicher«, heißt es von der Stadtverwaltung zur Bedeutung der Sonderrieter Wehr. Dies gelte insbesondere, wenn die Abteilung Stadt bei anderen Einsätzen in der Stadt oder auf der Bundesautobahn gefordert sei.

Angesichts von geschätzten Kosten von derzeit 1,9 Millionen Euro wurden im Gremium zahlreiche Stimmen laut, ob es angesichts des im Feuerwehrbedarfsplan vorgesehenen Neubaus zweier weiterer Feuerwehrgerätehäuser nicht Einsparmöglichkeiten für das Gerätehaus in Sonderriet gebe. Patrick Schönig (SPD) fragte nach einem Baukastensystem für Feuerwehrhäuser, mit deren Hilfe man das Sonderrieter Gebäude zwar »etwas weniger hübsch, aber günstiger« haben könne.

Abteilungen zusammenlegen?

Frank Schumann (FDP) schlug vor, die Feuerwehrabteilungen Sonderriet und Nassig zusammenzulegen, um so die Zahl der Feuerwehrhäuser in Wertheim »von zwölf auf sieben zu reduzieren«. Ein Vorschlag, der weder bei Bürgermeister Wolfgang Stein noch beim Wertheimer Stadtbrandmeister Torsten Schmidt auf Gegenliebe stieß. Beide verwiesen auf die Einsatzziele im Feuerwehrbedarfsplan, wonach es die jeweiligen Ortsfeuerwehren vor Ort brauche, um rechtlich geforderten Eintreffzeiten und Schutzziele zu erfüllen.

Fehlt zweite Fluchttreppe?

Auch Manfred Busch (FBW) machte sich Gedanken, wie die Baukosten für das Sonderrieter Feuerwehrgerätehaus gesenkt werden können. Er schlug vor, weil genügend Grundstücksfläche am alten Standort vorhanden sei, einen Flachbau zu präferieren. Außerdem wunderte er sich, dass die beiden Tore für die Einsatzfahrzeuge sich nach innen öffnen, was aus seiner Sicht zu Problemen in der Fahrzeughalle führen könne.

Schließlich merkte er an, dass im Obergeschoss des Gebäudes die zweite Fluchttreppe fehle, was Nachfolgekosten nach sich ziehen könnte. Busch und Schumann enthielten sich schließlich bei der Abstimmung ihrer Stimme.

Hintergrund: Feuerwehrhaus Sonderriet Das ursprüngliche Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Sonderriet war eine Scheune. Mit einem umfangreichen in den Jahren 1993/1994 - Ortsvorsteher Udo Kempf erinnerte in der Ausschusssitzung am Montag an die fast 4000 Stunden Eigenleistung der Feuerwehr bei Umbau - entstand das heutige Gebäude. Dabei wurden die alten Fundamente und die Außenwände der Scheune erhalten. Was heute zum Problem geworden ist: Aufsteigende Feuchtigkeit an Wänden sorge für Schimmel, erläuterte Kempf. Außerdem verfüge das Gebäude über keine Heizung und sei nicht isoliert, was im Winter auch dazu führe, dass Einsatzmaterialien angefroren seien. Zudem reiche der Platz in dem Gebäude (fehlende Umkleiden) nicht mehr für die mit 50 aktiven Feuerwehrleuten zweitgrößte Wertheimer Wehr nicht mehr aus.(gufi)