Sommerkino am Badesee Freudenberg

Freitag und Samstag

Freudenberg 08.09.2022 - 11:54 Uhr < 1 Min.

Wie die Stadt mitteilt, steht am Freitag "Sing 2 - Die Show deines Lebens" und am Samstag "Ich war noch niemals in New York" auf dem Programm. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr. Eintritt wird erhoben. Sitzgelegenheiten sind selbst mitzubringen. Bei schlechtem Wetter entfällt das Sommerkino. lml

Weitere Informationen: https://www.freudenberg-main.de

