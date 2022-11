Wertheimer Schülerinnen erfinden Solar-Wärmebank für kalte Tage

Serie "Kreative Köpfe"

Nina Licul und Linda Obert entwickelten bei den Stadtwerken Wertheim im Rahmen des Wettbewerbs "Kreative Köpfe Wertheim 2022" eine Solar-Wärmebank. Dabei waren ihnen Nachhaltigkeit und das Wiederverwenden der Teile wichtig. Lob für ihre Arbeit kam von den Experten Bastian Ries (links) und Tobias Klüpfel. Foto: Birger-Daniel Grein

Unterstützt wurden sie dabei von den Stadtwerken Wertheim und deren Experten Simon Kemmer, Tobias Klüpfel und Bastian Ries.

Zum ersten Mal dabei

Beide Mädchen beteiligen sich zum ersten Mal an diesem Wettbewerb. Die Idee für ihre Erfindung sei ihnen direkt nach der Vorstellung des Wettbewerbs per Zufall gekommen. »Wir gingen in die Pause und wollten uns auf eine Bank setzen, aber eine Freundin fand diese zu kalt«, erzählt Linda Obert. So seien sie auf die Idee der Heizung für die Bank gekommen. Wichtig war den Mädchen dabei die Nachhaltigkeit in Material und Technik. So sollte die Wärme mit Sonnenenergie erzeugt werden.

Die erste Idee sei ein runder Tisch mit Bank drumherum gewesen. Diese sollte mit Hilfe warmer Luft beheizt werden, beschreibt Nina Licul. Es habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass das Konzept so nicht umsetzbar war. Ihr fertiges Produkt ist eine Minibank als Prototyp. Diese besteht aus Holzstühlen für Kinder. Darauf befindet sich eine Heizmatte, die von einer 5 V Solar-Powerbank in größerem Ausmaß über einen USB-Anschluss gespeist wird. Die Powerbank lädt sich tagsüber auf, und die Matte kann so auch abends Wärme abgeben, erklären die Erfinderinnen. Die feuerfeste Hülle der Heizmatte stellten sie aus alten feuerfesten Arbeitsjacken der Stadtwerke her. Alle Teile seien auf dem Markt verfügbar, Gebrauchtes wurde wiederverwendet. Dies war den Mädchen und ihren Betreuern im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig.

Zwei Modelle

Es gibt zwei Modelle: Eine Bank aus zwei und eine aus drei Kinderstühlen, die aneinander befestigt wurden. Am Anfang stand das kleinere Modell. »Wir nutzen eine handelsübliche Heizmatte mit USB-Anschluss«, sagt Nina Licul. Von den Experten habe man erfahren, dass die Jacken der Stadtwerkemitarbeiter feuerfest sind, so habe man sich für diese als Überzugsmaterial der Matte entschieden. »Wir haben die Rückenteile der Jacken zurechtgeschnitten und die Teile zusammengetackert.«

Beim Modell mit den drei Stühlen sei die Herausforderung gewesen, diese zu verbinden. »Wir mussten die Sitzfläche des mittleren Stuhls erst zurecht sägen«, beschreibt Linda Obert. Nina Licul berichtet, es sei sehr viel Teamarbeit mit einfacheren und schwierigeren Momenten gewesen.

Freundschaft gestärkt

Es habe ihre Freundschaft und ihren Teamgeist gestärkt. Eine Herausforderung sei die Organisation unter dem Zeitdruck des Wettbewerbs gewesen. Sie habe gelernt, dass jeder Mensch anders reagiert. Schön sei, dass sie und ihre Freundin auch bei Problemen nicht gestritten, sondern alles professionell geklärt hätten.

Linda Obert gefiel die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und die gegenseitige Hilfe. »Toll ist, dass wir unsere Ziele erreicht haben«, fügt sie hinzu.

Experte Bastian Ries lobt die Offenheit der Mädchen. Sie seien zuverlässig gewesen und hätten auch Vorschläge der Fachleute angenommen. Sie hätten sich auch Mühe gegeben, die Planungen zeitlichen Abläufen im Betrieb anzupassen.

Die Erfinderinnen waren etwa zehn Mal im Unternehmen. Die Vorbereitung der Präsentation sowie die Gestaltung ihre Bänke übernahmen sie zusätzlich zuhause. Und sie sind mit ihrem Produkt zufrieden. »Es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe«, so Nina Licul fest. Ihre Erfindungen wechseln zwischen den Besitzerinnen aktuell hin und her.

Die Jurysitzung sei nach anfänglichen technischen Problemen mit der Präsentation gut gelaufen. Licul und Obert sagen, sie seien etwas aufgeregt gewesen. »Die Jury war aber nett und locker«, freuen sie sich im Nachhinein.

Nächstes Jahr werden sie aus zeitlichen Gründen bei dem Wettbewerb wohl nicht mitmachen, erklären beide. Sie seien dann in der 10. Klasse und wollten sich lieber auf die Schule konzentrieren.

IWeitere bemerkenswerte Projekte bis 8. November unter https://www.main.echo.de

BIRGER-DANIEL GREIN