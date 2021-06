Sofakonzert mit Rock, Blues und Soul

Freizeit: Rauenberger Heimathof-Team plant bis September weitere Kleinkunst-Events - Vor Regen geschützt

Auch Pat Fisher hatte in der Scheune des Heimathof in Rauenberg ein dankbares Publikum. Rock, Pop, Elektro Pop und Funk sind beim Publikum gut angekommen.

Neustart war Anfang Juni mit dem Blues und Soul Sänger Marvin Scondo. Mehr als 30 Gäste waren von seinem Programm »Wir dürfen wieder« sichtlich angetan.

Die Idee, aus der alten Scheune ein Veranstaltungsort entstehen zu lassen, hatte Madeleine Weis schon länger im Kopf. Im ersten Lockdown wurde die Scheune erst einmal ausgeräumt, danach gab es vorsichtige Versuche und mit der Pat Fischer Band aus Fürth im Juli ein erstes Highlight. Die Scheune war ausverkauft, das Hygienekonzept funktionierte. Sowohl die Gäste, als auch die Rock- und Popband waren zufrieden. Daher investierte man weiter in die Ausstattung der Event Scheune.

Den Neustart 2021 gab es dann Anfang Juni mit dem Solokünstler Marvin Scondo im Kornlager. Sein Programm »Wir dürfen wieder« passte wie die Faust aufs Auge bei dem Sofakonzert. Den rund 30 Gästen präsentierte er einen Querschnitt durch die Blues- und Soul-Musik. Diese zeigten sich von dem Teilnehmer der zehnten Staffel von The Voice of Germany angetan und freuten sich darüber, endlich wieder einmal Musik hautnah miterleben zu können.

»Offen in alle Richtungen«

Man möchte in der Eventscheune außergewöhnlichen Musikern eine Bühne bieten, um sich im intimen Rahmen eines Club-Konzerts einmal so zu präsentieren, wie man sie sonst nicht kennt. Die Programmpalette geht dabei von Rock Pop, Blues, aber auch Jazz und Liedermacher können kommen. »Wir sind offen in alle Richtungen, das muss sich erst einmal entwickeln«, so Madeleine Weis. Anderen Einrichtungen in Freudenberg soll damit keine Konkurrenz gemacht werden. Man versteht sich als Ergänzung des kulturellen Angebots.

Chance für junge Künstler

Der Heimathof möchte damit auch jungen Künstlern die Möglichkeit geben, ihr Können zu zeigen. Die Veranstaltung mit Marvin Scondo war recht kurzfristig organisiert. »Scondo sollte schon im vergangenen Jahr der erste Event nach dem Lockdown sein. Heuer stand er wieder auf dem Programm, großartig dass wir es unter den vorgegebenen Pandemie Bedingungen veranstalten konnten«, zog Madeleine Weis ein positives Fazit. Gemeinsam mit dem Heimathof-Team organisierte Scondo eine Hybridveranstaltung, daher waren einige Gäste auch noch per Zoom live zugeschaltet.

In den vergangenen Monaten hat sich einiges getan auf dem Heimathof in Rauenberg. Dabei hat es sich für Familie Weis bestätigt, dass es eine gute Investition war, die Scheune im vergangenen Jahr zu renovieren. Die bekam ein neues Dach, die Fassade wurde erneuert, und ein überdachter Anbau wurde gebaut. Dadurch sind die Veranstaltungen sicher vor Regen, aber luftig wie in einem Biergarten. Das Ambiente in der rustikalen Scheune lädt zum gemütlichen Lauschen der Musik ein. So hat man die optimale Möglichkeit, Musik-Events stattfinden zu lassen.

Optimistisch in die Zukunft

Nach diesem musikalischen Hochgenuss als Start ins Jahr 2021 hat das Heimathof-Team nun eine ordentliche Portion Optimismus zurückgewonnen. »Wir blicken optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf weitere Konzerte noch in diesem Sommer.

Im Überblick: Weitere Termine in der Event-Scheune Folgende Termine und Künstler stehen für die kleinen Wohnzimmerkonzerte in der Event-Scheune in Rauenberg in den Startlöchern: 26. Juni, 19.30 Uhr: Robert Oberbeck, er wird im Stil von Bruce Springsteen die Bühne rocken; 20. August, 19 Uhr: Jay Larkan, ein australischer Singer-Songwriter, und Loop-Künstler, 28. August: Joe & Linda, die reisenden Musikanten sowie am 18. September Andreas Kümmert auf seiner Dreams Tour im ganz familiären Rahmen. Weitere Künstler, für die es jedoch noch keinen festen Termin gibt, sind Maike May und Richie Ros. Zu den aktuellen Bedingungen finden nur maximal 38 Gäste in der offenen Scheune Platz. Dies und auch der Corona-Richtlinien geschuldet ist die Tatsache, dass man sich einen Platz reservieren muss. Natürlich können sich auch die Rahmenbedingungen aufgrund der jeweiligen Gesetzeslage entsprechend ändern. () Informationen: Homepage unter: https://www.heimathof-rauenberg.de/eventbar/https://www.heimathof-rauenberg.de/eventbar/.