Sören Döffinger bleibt Kreisvorsitzender

Junge Union Main-Tauber:Stellvertretende Kreisvorsitzende auch im Amt bestätigt

MAIN-TAUBER-KREIS 06.12.2022 - 13:14 Uhr 2 Min.

Döffinger hieß Landtagsvizepräsident Professor Wolfgang Reinhart wie auch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken in dem eigens für diesen Anlass eingerichteten Showroom des Mercedes-Benz Autohauses A.M.T. in Bad Mergentheim willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht die »letzte Generation«

Döffinger wandte sich demnach vor den Neuwahlen an seine Mitglieder: »Wir sind nicht die »letzte Generation« und unsere politischen Mittel sind nicht Terrorismus und Sabotage, wir sind die Generation Zukunft«, sagte er. Und weiter: »Wir haben Bock auf morgen und wir wollen weiterhin auf Erfolgskurs sein! Wir sind die normalen Leute, wir stehen mit beiden Beinen im Leben und kleben nicht mit beiden Händen auf der Straße!«. Bei den folgenden Neuwahlen des Kreisvorstandes spiegelte sich die scharfe Motivation aus der Oppositionszeit im Bund erfolgreich für den amtierenden Kreisvorsitzenden wider.

Mit 100 Prozent wurde Sören Döffinger im Amt einstimmig bestätigt und wird die JU Main-Tauber in das große 50-jährige Bestehen im kommenden Jahr 2023 führen.

Bereits am Abend kündigte Döffinger an, das Jubiläum mit einem großen Festakt und einer Feier für alle der mehr als 400 Mitglieder starken JU Main-Tauber auf die Beine stellen zu wollen, die Vorbereitungen hierzu seien bereits in vollem Gange.

Zwischen den Wahlgängen fanden die zahlreichen Ehrengäste Raum für ihre Grußworte. Besonders beeindruckt zeigte sich am Abend auch der JU-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Florian Hummel, von der Professionalität und dem Einsatzwillen der JU Main-Tauber, der größte Verband im Land, so die Mitteilung.

In den folgenden Wahlgängen wurde ebenfalls mit den stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Maike Herold, Clara Reinhart und Marc Radlmair im Amt bestätigt. Weiterhin stehen dem Kreisvorsitzenden der wiedergewählte Geschäftsführer Marco Gantert und Generalsekretär Lukas Schäfer im Kreisvorstand zur Verfügung. Adrian Teufel geht ebenfalls in seine zweite Amtszeit als Schatzmeister, gefolgt von Valentina Derr aus Schriftführerin.

Unter den Beisitzern gab es traditionell zahlreiche Erstwahlen. So wurde Murhaf Zenbarakji aus Boxberg-Schweigern als neuestes Mitglied in den Kreisvorstand gewählt. In seiner emotionalen Rede bewarb sich Zenbarakji mit einem Rückblick auf seine Vergangenheit in Syrien und blickte motiviert auf die Zukunft in Deutschland, mit seiner Demokratie und Meinungsfreiheit, welche ihn begeistert und motiviert habe, am politischen Geschehen teilhaben zu wollen.

Als Besitzer wurden weiterhin gewählt: Christian Heckmann, Florian Hügel, Seline Käfer, Ralph Kinzie, Felix Menikheim, Mario Naber, Kai Schneider und Bernd Philip Westerhorstmann. Erstmalig verfügt die Junge Union Main-Tauber nun auch über einen Mitglieder- und Social Media Referenten, welcher mit Maximilian Herz einstimmig auf ein erfolgreiches neues Jahr einstimmt.

