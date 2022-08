Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Soccer-Court nach Brand weiter nutzbar

Freizeit: Nur geringer Schaden an Anlage an der Bestenheider Realschule - Müll im Umfeld ist ein Problem

Wertheim 22.08.2022 - 18:10 Uhr < 1 Min.

Durch eine Zigarettenstummel kam es am Donnerstagmorgen zu einem Schaden am Soccer-Court am Pausenhof der Realschule Bestenheid. Die Spielfläche ist aber weiterhin nutzbar.

Im Polizeibericht vom Freitag hieß es, Unbekannte hätten für den Brand an einer Empore gesorgt. Die Täter hätten nach ersten Erkenntnissen einen Zigarettenstummel zwischen die Holzbretter der Empore gelegt. Dies habe zur Entzündung des darunter befindlichen Holzbodens geführt. »Es entstand ein etwa 50 Zentimeter langes Brandloch. Es besteht Einsturzgefahr«, hieß es am Freitag in der Meldung der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadt Wertheim, teilte auf Nachfrage unseres Medienhauses am Montag mit: »Es klang in der Polizeimeldung wohl schlimmer, als es tatsächlich ist. An dem Soccer-Court müssen lediglich zwei angekokelte Bretter ausgetauscht werden.« Dies passiere innerhalb weniger Tage. Und die gute Nachricht für alle Hobbykicker: »Die Anlage ist weiterhin nutzbar.«

Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle der Polizei am Montagmittag zur veröffentlichten Meldung, nach dem Brand hätten die Beamten die Anlage abgesperrt, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob durch den Schaden eine Gefahr für Nutzer bestehe. Zeugenhinweise zur Entstehung des Brandes nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Thomas Förstel, Vorsitzender des Bestenheider Stadtteilbeirats, berichtete, der Soccer-Court sei bei Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 18 Jahren beliebt. Vor allem am Wochenende und abends werde er gerne genutzt. Ein Problem seien die wilden Müllablagerungen rund um das Spielfeld, aber auch darin - obwohl es Abfalleimer in dem Bereich gebe. »Gefährlich sind auch Scherben von Flaschen auf dem Boden rund um den Court«, erklärte Förstel. Er wünsche sich, dass die Anlage pfleglicher behandelt wird, damit auch kommende Generationen noch von der Spielmöglichkeit profitieren könnten.

bdg