So starten die Schulen nach den Sommerferien in Wertheim

Ausbildung: Unterrichtsbeginn und Termine für die Einschulungsfeiern ab 12. September

Wertheim 08.09.2022 - 14:35 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule Wertheim (Grundschule) beginnt für die Klassen zwei bis vier am Montag, 12. September, um 8 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern. Der erste Schultag für die Erstklässler sowie für die Schüler der Grundschulförderklasse ist am Freitag, 16. September. Um 9 Uhr beginnt der Einschulungsgottesdienst in der Stiftskirche, um 10 Uhr die Einschulungsfeier in der Aula Alte Steige. Ab 12 Uhr findet das "Backhäuslefest", zu dem Schüler und Eltern geladen sind, statt.

Für die Klassen zwei bis vier der Grundschule Bestenheid startet die Schule am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Ab Dienstag, 13. September, findet der Unterricht nach Stundenplan statt. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler ist am Donnerstag, 15. September, um 10 Uhr in der Turnhalle der Grundschule.

Für die Klassen zwei bis vier der Otfried-Preußler-Schule beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.50 Uhr und dauert bis 12.15 Uhr. Die Erstklässler starten am Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr mit der Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule. Der Einschulungsgottesdienst schließt sich um 11 Uhr in der Michaelskirche an.

Der Unterricht für die Klassen zwei bis vier an der Mandelberg-Grundschule Dertingen startet am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr und endet um 12.30 Uhr. An diesem Tag gibt es noch keinen Ganztagesbetrieb. Die Einschulungsfeier der Erstklässler ist am Mittwoch, 14. September, um 9 Uhr.

An der Grundschule Nassig beginnen die Klassen zwei bis vier am Montag, 12. September, um 8.20 Uhr mit dem Unterricht und enden um 11.45 Uhr. Die Einschulungsfeier der für die Erstklässler findet am Donnerstag, 15. September, statt.

Der Unterricht an der Grundschule Reicholzheim für die Klassen zwei bis vier beginnt am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Die Einschulungsfeier für die erste Klasse findet am Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr in der Grundschule statt. Der Einschulungsgottesdienst ist für Dienstag, 20. September, geplant.

Weiterführende Schulen

Für die Klassen sechs bis zehn an der Gemeinschaftsschule Wertheim (Sekundarstufe I) startet der Unterricht am Montag, 12. September, um 8 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern. Die Fünftklässler werden am Dienstag, 13. September, um 10 Uhr in der Aula Alte Steige mit ihren Eltern begrüßt. Zum "Backhäuslefest" am Freitag, 16. September, um 12 Uhr sind alle Schüler mit ihren Eltern eingeladen.

Der Unterricht an der Werkrealschule Urphar-Lindelbach startet für alle Klassen am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr. Die Einschulungsfeier findet im Rahmen des Unterrichts statt.

Für die Klassen sechs bis zehn der Comenius Realschule beginnt die Schule am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Die Realschulanfänger der Klasse fünf werden am Dienstag, 13. September, um 10 Uhr in der Aula der Realschule begrüßt. Dazu sind auch die Eltern eingeladen.

Die Klassen sechs bis zehn sowie die Jahrgangsstufen eins und zwei am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beginnen mit dem Unterricht am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Sie treffen sich in den jeweiligen Klassenzimmern. Schulschluss für alle Klassen und Kurse ist an diesem Tag um 13 Uhr. Die fünften Klassen werden am Dienstag, 13. September, um 10 Uhr in der Aula mit einer kleinen Feier begrüßt.

Der Unterricht für die Klassen zwei bis neun an der Edward-Uihlein-Schule startet am Montag, 12. September, um 8 Uhr. Für die Erstklässler beginnt die Schule am Freitag, 16. September, um 9 Uhr mit einer kleinen Einschulungsfeier. lml

lml