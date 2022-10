So spart die Stadt Tauberbischofsheim Energie

Maßnahmenkatalog: Verwaltung möchte die Bürger wegen drohender Versorgungssicherheit mehr sensibilisieren

MAIN-TAUBER-KREIS 23.10.2022

»Willkürliches« Heizen ist nicht mehr möglich, und so habe sich auch die Stadt Tauberbischofsheim Gedanken zur Energieeinsparung gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. »Die Aufgabe ist es, die Verwaltung zu sensibilisieren und durch viele kleine Sparmaßnahmen einen möglichst großen Effekt zu erzielen,« sagt Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Kühlere Büros

Die Stadtverwaltung hat zum Beispiel ihre Büros bereits nach der verpflichtenden Verordnung zu kurzfristigen Energiesparmaßnahmen auf 19 Grad Celsius abgesenkt.

Folgende weitere Einsparungen gibt es außerdem:

Weihnachtsbeleuchtung: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde im vergangenen Jahr komplett neu in LED-Technik beschafft. Daher soll sie für die stimmungsvolle Zeit wie gehabt aufgebaut und eingeschaltet werden. Die Verordnung untersagt dies auch nicht. Dennoch werden einige Sparmaßnahmen umgesetzt: Die Weihnachtsbeleuchtung wird zeitlich eingeschränkt. Sie beginnt am Freitag des ersten Adventswochenendes und endet nach dem 6. Januar - sie leuchtet täglich überwiegend in der Zeit von 16 bis 20.30 Uhr. Donnerstags während des Weihnachtsmarkts bleibt die Beleuchtung bis 22.30 Uhr eingeschaltet. Mediothek: Die Mediothek wird wie durch die Verordnung geregelt auf 19 Grad Celsius geheizt.

Musikschule: Die Musikschule wird wie durch die Verordnung geregelt auf 19 Grad Celsius geheizt. Die separaten Proberäume können je nach Bedarf auch höher geheizt werden.

Sporthallen: Die Temperatur in Hallen mit Sportbetrieb wird auf 19 Grad Celsius abgesenkt. Nach Schulsportende wird die Hallentemperatur weiter abgesenkt. Hallen für den Vereinssport werden auf 18 Grad Celsius temperiert. Schulen: Die Schulen sind nicht durch die Verordnung aufgefordert, die Raumtemperatur zu senken, so die Mitteilung weiter. Laut dem Kultusministerium sieht die Arbeitsstättenrichtlinie vor, eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius in den Schulen und 19 Grad Celsius in den Sporthallen zu gewährleisten. Zusätzlich werden die Schulleiter durch die Stadtverwaltung zum Energiesparen aufgerufen.

Diese Maßnahmen sieht die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim wegen der drohenden Versorgungssicherheit im Energiesektor als erforderlich und als Beitrag zum Energiesparen. »Gemeinsam können wir mit vielen kleinen Maßnahmen unseren Beitrag zu der großen gesellschaftlichen Herausforderung der aktuellen Situation leisten«, so Bürgermeisterin Schmidt.

el