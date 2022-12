Digitalisierungsstrategie des Landesarchivs Baden-Württemberg greift auch in Bronnbach

So schnell geht's ins öffentliche Archiv

WERTHEIM-BRONNBACH 14.12.2022 - 10:47 Uhr 2 Min.

Neuem gegenüber immer aufgeschlossen: Sabine Rückert (vorne) mit Monika Schaupp vom Bronnbacher Archivverbund am professionellen Archivscanner. Foto: Petra Folger-Schwab

Ein Horrorszenario für Monika Schaupp, die Leiterin des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach. Und doch ist auch dort das Thema Digitalisierung aktuell. Unser Medienhaus hat sich vor Ort danach erkundigt. »Wir sind ein öffentliches Archiv«, sagt die promovierte Historikerin. Man sei dem Prinzip »open access« verpflichtet und müsse den bestmöglichen Zugang für das öffentliche Archivgut erreichen. Es müsse frei zugänglich sein und könne mit Quellenangabe und Namensnennung der Signatur des Digitalisats verwendet werden.

Seit 2007 gibt es bereits eine Digitalisierungsstrategie des Landesarchivs Baden-Württemberg, und seit 2010 wird physisch Vorhandenes online gestellt. In der Strategie wird auch festgeschrieben, was bereits gemacht wurde. Im Bronnbacher Archiv begann die Digitalisierung bereits im Jahr 2000. Die Findmittel, das sind die Inhaltsverzeichnisse einzelner Archivbestände, sind dadurch online verfügbar. Nutzer, wie beispielsweise Forscher, Doktoranden, persönlich oder allgemein Interessierte können dadurch bequem zuhause am PC selbst auf die Suche gehen. Wenn sie Hilfe brauchen, ist es ratsam, per Mail nachzufragen.

Die Archivalien werden zur Einsicht im Lesesaal bereitgestellt. Hier darf man mit dem eigenen Handy kostenlos Kopien machen. Man kann auch mit einem professionellen Archivscanner Kopien anfertigen lassen. Die Kosten dafür sind in einer entsprechenden Gebührenordnung festgelegt. Ob das auch bei einem Buch mit 300 Seiten gehe, wollen wir wissen. Sabine Rückert, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, lacht: »Klar, mit unserem professionellen Archivscanner geht das ruckzuck.« Je nach Archivale kommen unterschiedliche Objektive zum Einsatz. Das lohne sich, wenn jemand zum Beispiel von Hamburg nach Wertheim fahren müsste, um einige Tage in Bronnbach zu forschen. Die Fahrt- und Übernachtungskosten wären ungleich höher, außerdem könne man mit dem gescannten Material am eigenen PC so lange arbeiten, wie man wolle.

Ziel: Direkt online verfügbar

Die Archivalien nach Möglichkeit direkt online verfügbar zu machen, ist Ziel der Strategie des Landesarchivs. Nach welchen Kriterien entscheidet Monika Schaupp, welche Bestände vorrangig digitalisiert werden? Es gibt eine Statistik, aus der hervorgeht, was am meisten genutzt wird. Das sind beispielsweise Urkunden und Bandbestände, wie Grundbücher oder Lagerbücher. Auch Kartenbestände zählen dazu. Ein Beispiel für besonders große Nachfrage sei der Nachlass der Fotografendynastie Wehnert mit über 6000 Glasplatten, die im April 2022 online gestellt wurden. Darauf habe es seitdem über 7000 Zugriffe gegeben. Außerdem gibt es Bestände, die besonders geschützt werden müssen. Dazu zählen Dokumente mit Wachssiegel.

Monika Schaupp nennt einige Zahlen: Im Archivverbund gibt es sechseinhalb Regalkilometer mit Archivalien. Acht Prozent davon sind bereits mit sogenannten Digitalisaten verknüpft. 423 Tausend Digitalisate sind das bereits mit einem Volumen von 387 Gigabyte. Wenn man Papier ordentlich aufbewahre, sei es auch nach mehr als 700 Jahren noch gut lesbar. Es bestehe die Hoffnung, dass auch die Digitalisate lange bestehen bleiben. Schaupp weist darauf hin, dass es aus papierlos arbeitenden Verwaltungen immer mehr »digital born«-Material gibt. Das läge dann zur Sicherheit auf mehreren Servern.

Die Archivalien werden von einer Spezialfirma fachgerecht verpackt, abgeholt, digitalisiert und wieder zurückgebracht. »Das müssen wir outsourcen«, erläutert Schaupp, denn dafür habe man kein Personal. Deshalb kann es vorkommen, dass ein Archivale eine Zeit lang nicht verfügbar ist.

Das Ziel der Digitalisierung sei: »Möglichst einfache Nutzung für möglichst viele Menschen«, versichert Monika Schaupp.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Das Staatsarchiv Wertheim in Bronnbach Das Staatsarchiv Wertheim ist Teil des Landesarchivs Baden-Württemberg. Es wurde 1978 nach dem Kauf der fürstlichen Archive gegründet und 1988 mit dem Stadtarchiv Wertheim und dem Archiv des Main-Tauber-Kreises zum Archivverbund Main-Tauber erweitert. Zentrale Bestände und Zuständigkeit: 6,5 laufende Kilometer vom 8. Jahrhundert bis in die Gegenwart; historische Überlieferung der Grafen von Wertheim sowie der Grafen und Fürsten von Löwenstein-Wertheim, säkularisierte Klöster; Überlieferung der Stadt Wertheim und ihrer eingemeindeten Ortschaften; Überlieferung des Main-Tauber-Kreises und seiner Vorläuferkreise, des Hospitalarchivs Tauberbischofsheim sowie der Gemeinden Assamstadt, Freudenberg, Külsheim und Werbach. Bibliotheksbestände: Dienstbibliothek mit über 30.000 Bänden, vor allem regionalgeschichtliche Literatur (Main-Tauber-Kreis, Wertheim, Bronnbach) sowie Standardwerke zur allgemeinen Geschichte, besonders Adels- und Territorialgeschichte, größerer Bestand an Literatur zur Geschichte des Katholizismus. (pefs)