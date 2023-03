So fühlen sich zwei ukrainische Familien in Urphar

»Krieg ist un­ge­recht und der in der Ukrai­ne ist das Er­geb­nis von 20 Jah­ren Pro­pa­gan­da.« Das sa­gen Te­tia­na Ho­lia­ko­va (57) und ihr Mann Olek­san­dr (62). Bei­de sind vor ei­nem Jahr un­ter höchst dra­ma­ti­schen Be­din­gun­gen per Bus und Zug aus der um­kämpf­ten Haupt­stadt Kiew nach Deut­sch­land ge­f­lo­hen. In Ur­phar le­ben sie bei ih­rer Toch­ter Ana­s­ta­si­ia Wag­ner und ihr Mann Alex - der 35-Jäh­ri­ge kommt aus Russ­land (wir be­rich­te­ten).