Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert Silvesterfeuerwerk im Main-Tauber-Kreis

Sachgemäß verkaufen und einsetzen

MAIN-TAUBER-KREIS 22.12.2022 - 13:10 Uhr 1 Min.

Illegale Pyrotechnik ist hochgefährlich und kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Durch unsachgemäße Lagerung sowie falsche Handhabung von Feuerwerkskörpern komme es immer wieder zu Bränden, Explosionen sowie Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen oder zu Trommelfellschäden. Oft landeten Feuerwerkskörper unerlaubt in den Händen von Kindern und Jugendlichen. Die Gewerbeaufsicht fordere deshalb die Verkäufer von Feuerwerksartikeln auf, die Schutzvorschriften des Sprengstoffrechts genau zu beachten.

Hohe Geldbußen

Die Gewerbeaufsicht werde im Main-Tauber-Kreis zum Jahreswechsel kontrollieren, ob die Verkaufsverbote, die maximal zulässigen Lagermengen sowie die sicherheitstechnischen Vorschriften im Einzelhandel eingehalten werden, so die Mitteilung. Außerdem sollen die Händler vor Ort über die Vorschriften informiert werden. Verstöße gegen die sprengstoffrechtlichen Vorschriften könnten als Ordnungswidrigkeiten mit hohen Geldbußen geahndet werden. Die Überschreitung der zulässigen Lagermengen sei sogar strafbar.

Der Einzelhandel darf nur Feuerwerkskörper verkaufen, die mit einer gültigen Konformitätsbescheinigung und CE-Kennzeichnung versehen sind, heißt es weiter. Außerdem dürfe das Feuerwerk nur in Verpackungen abgegeben werden, die eine Gebrauchsanweisung enthielten oder bei denen diese auf den einzelnen Gegenständen aufgedruckt seien.

Feuerwerkskörper der Kategorie I, sogenannte Kleinstfeuerwerke, dürfen das ganze Jahr über verkauft und nur an Bürger abgegeben werden, die älter als zwölf Jahre alt sind. Dazu zählt beispielsweise das sogenannte Tischfeuerwerk.

Silvesterraketen und Kanonenschläge sind Feuerwerkskörper der Kategorie II. Diese Kleinfeuerwerke dürfen vom Donnerstag, 29., bis Samstag, 31. Dezember, innerhalb der Ladenöffnungszeiten verkauft und nur am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden, meldet die Pressestelle. Kleinfeuerwerk der Kategorie II darf nur an Personen über 18 Jahren abgegeben werden. Wer jünger ist, darf diese Artikel nicht besitzen und auch nicht verwenden. Wer erstmals Feuerwerk verkaufen will, muss dies mindestens 14 Tage, bevor der Verkauf beginnt, der Kreispolizeibehörde melden. Dabei müssen die verantwortlichen Personen angegeben werden, die das Unternehmen geschult und benannt hat.

Die wichtigsten Bestimmungen, die Einzelhändler beim Verkauf und auch bei der Lagerung von Pyrotechnik beachten müssen, sind in einem Merkblatt zusammengefasst. Es kann beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis bei Rigo-Yves Driesel, Tel. 0 93 41 82 57 62, Fax: 0 93 41 82 57 60, angefordert werden und ist auch auf der Internetseite der Gewerbeaufsicht unter https://www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de abrufbar.

el