Polizeibeamten beleidigt: Vier Wochen Gefängnis für 47-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis

Amtsgericht Wertheim

Wertheim 20.10.2022 - 13:56 Uhr 2 Min.

Sicher nicht, weil sie nun auch »angepisst« war, sondern weil sie, wie sie in der Urteilsbegründung erklärte, ein stärkeres juristisches Signal für angemessen hielt, um den Beklagten zum Überdenken seines Handelns und zur Besserung zu bewegen. Der Mann ist bei Gericht nicht eben unbekannt, war zuvor bereits 35 Mal wegen meist ähnlicher Delikte verurteilt worden. In diesem Fall hatte ein unbezahltes Ordnungswidrigkeitsgeld im Rahmen von 96 Euro den Ausschlag gegeben. Gegen 7.30 Uhr hatte die Polizei mit einem Vorführbefehl in der unerledigten Sache bei ihm geklingelt. Kein guter Moment für den Abschleppfahrer, der nach einem langen Arbeitstag erst um 3 Uhr heimgekommen war.

Als ihm die Beamten eröffneten, worum es geht, hat der Mann das ihm gebotene (Corona)-»Maskengekasperle« kritisiert, die Beamten als lächerlich beschimpft und sie wiederholt als Kasper bezeichnet und dann die Haustür zugeknallt, um sich erst einmal Kaffee zu kochen.

Die Beamten hätten ja in der Frühe sicher auch erst einmal Kaffee getrunken, da erscheine ihm das legitim, erklärte der Mann jetzt bei Gericht. Laut den Unterlagen der Staatsanwaltschaft war der Morgen im weiteren Verlauf nicht besser geworden. Später habe der Angeklagte den Beamten einen Hunderter hingeworfen und mit dem Hinweis kommentiert, dass sie den Rest als Trinkgeld behalten könnten und sich nun »verpissen« sollten.

Zu weit gegangen

»Ein hohes Maß an Respektlosigkeit«, wie es einer der Beamten vor Gericht sagte. Als Polizist bekomme man bei der Arbeit einiges zu hören, Vieles nehme man zähneknirschend hin, hier sei es zu weit gegangen. Der Angeklagte schilderte, dass er sich von der Polizei provoziert gefühlt habe. Die Urzeit sei unpassend gewesen, eine Polizistin habe an seinem Auto hantiert und an seinem Moped rumgefummelt, zudem seien die Beamten zu dritt erschienen, gerade so als habe er ein schweres Verbrechen begangen. »Ein Anruf hätte es ja auch getan«, sagte der 47-Jährige. Dann legte er zwei mit dem Handy gemachte Tonaufnahmen vor, die Teile des hinterfragten Zusammentreffens mit den Beamten wiedergaben. Das in der Anklage angeführte »verpisst Euch«, war in den beiden vorgespielten Sequenzen nicht zu hören - könne aber durchaus dennoch im Zeitraum zwischen den Aufnahmen gefallen sein, wies die Richterin darauf hin. Der Angeklagte wertete das Fehlen als Beweis, dass er die Polizisten in diesem für ihn wichtigen Punkt der Lüge überführt habe. Sein Anwalt werde gegen die Beamten vorgehen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft titulierte er im Folgenden mit »Die da«, was ihm eine entschiedene Rüge des Gerichts einbrachte. Wirklich zu bremsen war der Mann kaum, argumentierte viel, wollte sich aber erkennbar nicht auf die Spielregeln bei Gericht einlassen. Während die Richterin die früheren Verurteilungen aus dem Bundeszentralregister verlas, spielte der Beklagte mit dem Handy, später während der Urteilsbegründung stand er auf, um den Saal zu verlassen, setzte sich nach Aufforderung dann doch noch einmal, um das Ende der Verhandlung abzuwarten.

»Geldstrafe witzlos«

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen der vielen, teils gefängnisbewährten, Vorstrafen und der Signifikanz eine anteilige Haft- und Geldstrafe gefordert. »Eine Geldstrafe erscheint mir witzlos«, sagte die Richterin. Haft sei das stärkere Signal, doch auch dabei sei sie nicht sicher, ob es den Beklagten zum Umdenken bewegen könne.

Zur Tatzeit hatte der Mann, aus den diversen Vorverurteilungen heraus, bereits unter doppelter Bewährungsstrafe gestanden, habe die Beamten ausgelacht, sei ihnen gegenüber in einem Höchstmaß respektlos und beleidigend gewesen.

Damit, dass er den Beamten das Geld vor die Füße geworfen habe und den Rest als Trinkgeld angewiesen, habe er sie zudem »wie Lakaien behandelt«. All das müsse sich niemand bieten lassen, betonte das Gericht.

