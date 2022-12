Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sich verändernde Landschaft steht in Sonderriet bevor

Ortschaftsrat: Rückblick, Ausblick und Einblick

Wertheim 16.12.2022 - 12:17 Uhr 4 Min.

Wäre nicht das gewichtige Pfund des neuen Feuerwehrhauses, dann kippte die Bilanz insgesamt womöglich ins Minus. Unter anderem der örtliche Bäcker findet sich auf der Verlustliste, schon gekaufte Bauplätze sind ob der wirtschaftlichen Situation zurückgegeben worden und dann ist da das Windkraftthema. Es nahm am Donnerstag breiten Raum ein.

Rund 20 Windräder

Besonders die Aussicht auf einen Windpark nahe der Heegwalddeponie stößt auf die Kritik der Bürger. Das Jahr 2027 könnte da auch für Sonderriet ein wichtiges Datum werden, das Jahr ist eng mit dem Ziel verbunden, knapp zwei Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Für Wertheim war das Thema bislang regional eng eingegrenzt. Höhefeld und Dertingen sind Windvorrangflächen und aus. Mittlerweile sind auch Heeg- und Schenkenwald ein Thema, der Reinhardshof, und dann gibt es da auch ungelegte Eier hinter den Kulissen. Im Moment spricht man von rund 20 Windrädern, da sei viel zahlenmäßig womöglich noch viel Luft nach oben, sagte Udo Kempf. Allein das Fürstenhaus Löwenstein besitze im Nassiger Wald rund 190 Hektar, die Fläche im Heegwald machen rund 145 Hektar aus - viel Platz für viele Windräder. Diese aufzustellen sei verlockend.

Für jenen halben Hektar Fläche, den ein Windrad brauche, winkten die Betreiber den Grundstücksbesitzern mit einer jährlichen jeweils sechsstelligen Pachtsumme. Die Preisangabe stamme von Klaus Mandel, dem Direktor des Regionalverbands Heilbronn Franken. Er habe sich rückversichert und dürfe die Zahl nennen, sagte Sonderriets Ortsvorsteher. Die Verlockungen des Geldes seien enorm, da könne sich einiges verändern - weithin sichtbar in der Landschaft. Sinnvoll wäre es, jetzt zügig kommunale Flächen auszuweisen, um erstens der Stadtkasse diese Einnahmen zu sichern, vor allem aber, um einem möglichen Anlagenwildwuchs, so gut wie möglich, den Riegel vorzuschieben.

Sollte bis 2027 nicht ausreichend Windkraft hinzugebaut oder projektiert sein, fielen fast alle Schranken. Der Naturschutz und die Abstände zu Wohngebieten stünden dann weitgehend hintan, warnte Kempf. Man müsse jetzt proaktiv auf das Thema zugehen, um Schlimmeres zu verhindern, Verweigerung helfe nicht. Rein rechnerisch - die jeweilige Tageslaufzeit komplett außer Acht gelassen - bedürfe es allein 300er Windräder, um das Kernkraftwerk Neckar-Westheim zu ersetzen. Die Landschaft werde sich unweigerlich verändern, jetzt gehe es nur noch darum, schnell zu sein und das »Wo« zu steuern sagte Kempf.

Seine Bürger haben eine klare Forderung an den Wertheimer Gemeinderat. Der müsse die Gelegenheit nutzen und im Sinne aller Bürger abwägen. Windräder an der Heegwalddeponie lägen nur einen Kilometer von Sonderriet und Dörlesberg entfernt. Das sei sehr belastend. Die Fürstliche Planung im Schenkenwald sehe derzeit ein Areal vor, das zwei bis drei Kilometer von den nächsten Ortschaften Nassig und Mondfeld entfernt sei.

Maßgabe des Gemeinderats müsse sein: Je weiter weg, je besser für die Gesamtbevölkerung. Einzelne, kleinere Kommunen intensiv zu belasten, um andere, größere gänzlich zu schonen, sei kein akzeptabler Weg. Der Ortsvorsteher Kempf lobte ausdrücklich den offenen Umgang von OB und Verwaltung mit dem Windkraftthema. Zuletzt hatte das Rathaus Interessierte auf eine Exkursion und Erfahrungsaustausch zu Windrädern neuester Bauart eingeladen. Ge

Im Überblick: Grippe geht im Kindergarten um

WERTHEIM-SONDERRIET. Die Grippe grassiert derzeit auch im Sonderrieter Kindergarten. Dort sind auch die Erzieherinnen massiv betroffen. schon in der zweiten Woche sind fünf der sieben Mitarbeiterinnen erkrankt. Die Restbesatzung laufe »auf der letzten Rille«, sagte der Ortsvorsteher.

?Kinderzahlen: Die Zahl der Sonderrieter Kitakinder wird 2023 noch einmal leicht ansteigen, dann aber zunächst abfallen, so lassen es die Geburtenzahlen vermuten. Zuzüge können das Bild jederzeit verändern.

?Luftbild: Jetzt hat auch Sonderriet seines. Die Gemeinde hatte als eine der Ersten das Beitrittsjubiläum zur Kreisstadt gefeiert. Damals waren die bunten und sonnigen Luftaufnahmen noch nicht fertig gewesen, es hatte stattdessen zunächst einen Gutschein gegeben. Jetzt ist das großformatige Foto da, es findet seinen Platz in der viel frequentierten Halle, nicht im Rathaus.

?Strom sparen: Um die Energiesparbemühungen zu unterstützen verzichtet die Gemeinde auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Rathausfenstern, der kommunale Weihnachtsbaum im Ortszentrum wird allerdings, wie alle Jahre, beleuchtet.

?Bushaltestelle: Der Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle hat sich verzögert, steht aber für das Jahr 2023 zuverlässig im Kalender.

?Mehr Sitzungen: Ortsvorsteher Udo Kempf hat sich vorgenommen künftig mehr öffentliche Sitzungen anzubieten. Die Kommunalverfassung fordere öffentliche Sitzungen im Turnus von vier bis sechs Wochen, um die Bürger intensiver an den Entscheidungsfindungen beteiligen zu können. ?Energieverbrauch: Nicht gut angekommen ist die Aufforderung der Stadtverwaltung, die Energieverbräuche für den Ferienzeitraum vom 23. Dezember bis 9. Januar gesondert zu erfassen. »Will man uns kontrollieren, ob wir auch wirklich alles schließen? Da ist der Bogen überspannt«, sagte Kempf. Wenn man es bei der Stadt genau wissen wolle, wie viel Energie im Ruhebetrieb durchgehe, dann könne man auf die Daten aus der Coronazeit zurückgreifen, die seien da aussagekräftig, sagte Kempf.

?Bauplätze: Gleich drei Bauplätze haben Bauwillige im Neubaugebiet Hofäcker an die Stadt zurückgegeben. Bei einem Platz war der Notarvertrag bereits geschlossen, die Stadt habe das Grundstück zurückgekauft, um die Bebauung selbst steuern zu können. Längst nicht alle Kommunen machten das, viele ließen die Bauwilligen in so einem Fall »sitzen«. Bei allen drei Bauherren war die veränderte wirtschaftliche Lage ausschlaggebend gewesen. ?Protokoll: Nach 16 Jahren im Amt hat die Protokollantin Martina Maiworm genug. Es sei ein toller Job, private Gründe hätten den Ausschlag gegeben. Als Nachfolgerin steht Melanie Tschöp bereit.

?Holz: Ein Grundstück zur Erweiterung des Holzlagerplatzes ist gekauft. Als Zeichen der Zeit musste der Ortsvorsteher feststellen, dass das Holz nicht in jedem Fall sicher ist. Mehrfach war in letzter Zeit gelagertes Brennholz gestohlen worden. »Das kannten wir hier noch nicht«.

?Kriegsgräber: Zur Pflege der Kriegsgräber beider Weltkriege sind 378 Euro zusammengekommen. Erstmals hat die Jugendfeuerwehr gesammelt, das Engagement sei groß, lobte Ortsvorsteher Udo Kempf. (Ge)