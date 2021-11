Sich erinnern, gedenken und mahnen

Volkstrauertag: Blechbläserensemble der Musikschule Wertheim umrahmt zentrale Gedenkfeier

Wertheim 15.11.2021

Zentrale Gedenkfeier der Stadt Wertheim zum Volkstrauertag am Sonntag auf dem Friedhof Vockenrot: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Mirko Göbel, Vertreter des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bei der Kranzniederlegung. Foto: Peter Riffenach

Als humanitäre Verpflichtung, der wir uns nicht entziehen dürften, bezeichnete Mirco Göbel, Vertreter des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das Gedenken an die vielen Toten der beiden Weltkriege sowie der Opfer von Verfolgung, Gewalt, Flucht und Vertreibung.

Gedenkveranstaltungen dürften keine leeren Rituale werden, die nur in Sonntagsreden abgefeiert würden, sondern müssten integraler Bestandteil des Lebens aller werden. »Nur das gelebte Bekenntnis zu unserer Vergangenheit, auch zu den dunklen Zeiten der Geschichte, macht uns zu dem, was wir sind«, so Göbel. Beim Gedenken vor den Gräbern der Soldaten gebe es keine Unterschiede mehr zwischen den Nationalitäten. »Sie wurden alle zu Opfern des Krieges«, so Göbel.

Das bedeute aber nicht, dass gerade die Deutschen vergessen dürften, welche besondere Schuld sie auf sich geladen hätten. Vor allem dürfe sich das Gedenken nicht nur auf die Gefallenen beschränken, sondern es müsse auch den Verfolgten und denen, die Widerstand geleistet und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben, gelten. Krieg habe nichts Ehren- oder Heldenhaftes an sich, wie vermeintliche Patrioten und Kriegstreiber behaupteten, sagte Göbel. »Es gibt keinen Grund, den Krieg zu verherrlichen«, meinte er weiter.

Besorgniserregend

Als besorgniserregend bezeichnete der Redner, dass europaweit ein Erstarken der verhängnisvollen Ideologien zu verzeichnen sei, die vor über einem Dreiviertel-Jahrhundert den Kontinent beinahe in den Abgrund gerissen hätten. Nationalistische und rechtspopulistische Töne gehörten inzwischen auch in scheinbar gefestigten Demokratien zum politischen Umgangston, bedauerte Göbel und warnte gleichzeitig vor Pessimismus oder Resignation: »Wir müssen uns dem Vergessen und Verdrängen entgegenstemmen und dadurch die liberale Demokratie vor Schaden bewahren.«

Das Gedenken seien wir uns, unseren Kindern und den kommenden Generationen schuldig, forderte der Volksbund-Vertreter.

»Hört das denn nie auf?«, hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den ersten Teil seiner Ansprache überschrieben. Es sei wichtig, sich zu erinnern, zu gedenken und zu mahnen, und unermüdlich daran zu arbeiten, dass es vielleicht irgendwann doch einmal aufhört, mit den kriegerischen Handlungen, von denen Konfliktforscher allein im vergangenen Jahr mehr als 20 auf allen Kontinenten gezählt haben.

»Verwundung, Tod und Trauer ist nicht aus einer weit zurückliegenden Vergangenheit oder was wir nur aus weit entfernten Ländern kennen«, erklärte Herrera Torrez. Seit 1992 seien alleine bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 115 Soldaten umgekommen. Auch ihnen gedenke man am Volkstrauertag, ebenso wie den Opfern von Hass und Gewalt. Alltäglich geworden seien Angriffe auf jüdische Mitbürger und auf alles, was anders aussieht, denkt, anders glaubt, spricht und denkt.

»Unduldsamkeit und Intoleranz brechen sich gerade in der Corona-Pandemie in erschreckendem Maße Bahn«, so der Oberbürgermeister. Gedenken schärfe unseren Blick und unsere Sinne, und es gelte, dem Vergessen mit aller Macht entgegenzutreten, forderte der Rathauschef, der abschließend den Text zum Totengedenken vortrug.

Bevor alle gemeinsam die Nationalhymne anstimmten und der Oberbürgermeister mit dem Vertreter des Volksbunds Kränze niederlegte, trugen die Jugendlichen Johannes Diehm, Dilara Tastan, Max Schmidt und Finja Kirchner Zitate bekannter Persönlichkeiten von Berthold Brecht über Mahatma Ghandi und Albert Einstein bis George Bernard Shaw vor.

PETER RIFFENACH