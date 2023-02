Sich auch in Werbach auf Kernaufgaben rückbesinnen

Gemeinderat: Laut Bürgermeister Ottmar Dürr Allgemeinwohl besser vor Einzelwohl stellen - Ausgeglichenen Haushalt aufgestellt

Werbach 01.02.2023 - 12:10 Uhr 3 Min.

Blutspenderehrung: Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr (links) und Stefan Trunk (DRK, rechts) zeichneten Wolfram Pink (125), Thomas Schunder (100), Anke Kovacs (25), Stefan Metzger (75) und Franz Josef Hummel (10) aus. Nicht auf dem Foto sind die Spender Ailina Volk (10) und Gudrun Schörk (50). Foto: Michael Geringhoff

In seiner Haushaltsrede schaute er vor Bürgern und dem Gemeinderat nicht nur auf Soll und Haben, sondern auch auf Damals und Heute. Mit dabei ein »Vermächtnis« wie Dürr den Appell, die Kommunen wieder zu stärken, nannte. Die Kommunen seien notorisch überlastet. Gravierende Probleme würden zunehmend auf die unteren Verwaltungsebenen wegdelegiert.

Fehlende Mittel

Dort allerdings fehlten die Mittel - nicht nur finanziell, sondern auch personell - erst recht in Sondersituationen mit Corona, Flüchtlingsbewegungen und Energiekrise. Obendrein sollten die Kommunen die Infrastruktur des Landes umbauen, die Energie- und Mobilitätswende bewältigen, die Wohnungsnot bekämpfen, die Digitalisierung voranbringen, Klima und Demokratie retten. »Dazu sind die Kommunen schlichtweg nicht mehr in der Lage«, sagte Dürr. »Wer dieses verkennt und immer weiter Hoffnungen weckt, der leistet einer gefährlichen Entwicklung Vorschub. Der Staat - er wird in erster Linie vor Ort in den Kommunen erlebt - wird zunehmend als dysfunktional wahrgenommen«, mahnte Dürr und stellte Forderungen: Staat und Kommunen müssten sich auf Kernaufgaben rückbesinnen, die derzeitigen gestellten Aufgaben müssten kritisch hinterfragt werden.

Verfahren verschlanken

Notwendig sei es, eine ergebnisoffene Diskussion über vorgegebene Standards zu führen, Verfahren müssten verschlankt werden, die kommunale Selbstverwaltung gestärkt und das Allgemeinwohl wieder vor Einzelwohl gestellt werden, sagte Dürr eindringlich.

Schwierige Rahmenbedingungen

Unter schwierigen Rahmenbedingungen sei es der Gemeinde Werbach dennoch gelungen, für 2023 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Ein Luxus, der nicht bleiben werde, wie der Kämmerer Michael Ank es unterstreicht. Für die Jahre ab 2026 sehe er nicht etwa ein »Loch im Haushalten, sondern einen Krater«.

Dürr betonte, dass in 2023 Kanal- und Tiefbau an der Reihe seien und viel Geld kosten würden. Zwar werde es Zuschüsse geben, aber er rate dem Gemeinderat und seinem Amtsnachfolger dringend, alles so weit wie möglich mit eigenen Geldern zu verwirklichen. Neuverschuldung sei nur das letzte Mittel. Die Haushaltskonsolidierung werde Thema bleiben, dennoch seien auch für 2023 Investitionen von knapp drei Millionen Euro geplant. »Eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen«, wie Dürr unterstrich, aber auch Kanalisierungsarbeiten, ein neuer Schlepper für den Bauhof, ein TSF-W für die Wenkheimer Feuerwehr, die Weiterführung der Eigenmaßnahmen zur Wasserversorgung, der Abschluss des Umbaus der ehemaligen Schule in Wenkheim zu Kindergarten und Vereinsräumen.

MICHAEL GERINGHOFF

Gemeinderat Werbach in Kürze Weitere Themen aus dem Werbacher Gemeinderat am Dienstag im Rathaus: Haushalt ´23: Auf der Einnahmenseite stehen knapp 9,5 Millionen Euro, bei den Ausgaben sind es gut 9,2 Millionen Euro. Das ist ein Plus von knapp 300.000 Euro. Es wird sich allerdings schnell immer weiter ins Minus verschieben - für 2026 sind bereits über 400.000 Euro an erwarteten Verlusten berechnet. Nach wie vor finanziert die öffentliche Hand den Haushalt mit rund 60 Prozent, schafft damit aber auch massive Abhängigkeiten. Zweckverband: Verabschiedet wurden der 2021er Jahresabschluss sowie der aktuelle Wirtschaftsplan des Zweckverbands »Wasserversorgung mittlere Tauber«. Werbach ist dort mit 7,3 Prozent kleinster Partner, die »Grünbachgruppe« macht 28 Prozent aus, die Kommunen Lauda-Königshofen und Werbach jeweils rund 31 und 32 Prozent. Feuerwehr: Der Gemeinderat bestätigte die Wahl neuer Kommandanten und Stellvertreter. In Wenkheim sind es Marcel Rauch und Sebastian Schmidt, in Brunntal Sascha Dluzak und Thomas Derr. Blutspenderehrung: Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr und Stefan Trunk (DRK) zeichneten Wolfram Pink (125), Thomas Schunder (100), Anke Kovacs (25), Stefan Metzger (75) und Franz Josef Hummel (10) sowie Ailina Volk (10) und Gudrun Schörk (50) aus. Fundtiere: Die Gemeinde Werbach hat einen Vertrag mit dem Wertheimer Tierschutzverein geschlossen, er soll sich um die Fundtiere kümmern. Das sind in der Regel um die 20 Katzen pro Jahr, bei Hunden lassen sich die Besitzer in der Regel über die Marke ausfindig machen. Werbach überweist hierfür jährlich 3300 Euro - entsprechend 165 Euro je Katze. Fundkatzen müssen regelmäßig vom Tierarzt untersucht und geimpft werden, da sei der Betrag schnell erreicht. Der Wertheimer Tierschutzverein habe im Umfeld das weitaus günstigste Angebot gemacht, hieß es. Musikschule: Die Gemeinde erhöht die Zuschüsse für ortsansässige minderjährige Schüler auf 200 Euro pro Kopf. Notwendig geworden ist das durch eine veränderte Personalsituation, extra Räume, die angemietet werden müssen und einen Schülerrückgang, den die Gemeinde der Corona-Pandemie zuschreibt. In den Kindergärten ist die musikalische Früherziehung eingestellt worden, weil sie sich nicht mehr gut in den Einrichtungsalltag einbinden lasse. Ge