Wann hat man schon die Mög­lich­keit, gleich neun Show­tanz­grup­pen an ei­nem Abend auf der Büh­ne zu se­hen? Der Showtanz­a­bend des SSV Main­per­le Ur­phar-Lin­del­bach ist die bes­te Ge­le­gen­heit. Am Frei­ta­g­a­bend stieg in der Hal­le der Werk­real­schu­le die drit­te Aufla­ge. Ein Voll­tref­fer mit Au­ßer­ir­di­schen, Kleo­pa­t­ra - und vie­len bö­sen Kö­n­i­gin­nen.