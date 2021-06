Serverprobleme sorgen für holprigen Start

Digitaler Impfnachweis: Welche Erfahrungen die Apotheken der Region zu Beginn der Aktion gemacht haben

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 15.06.2021 - 14:15 Uhr

Tanja Rödler von Schaefers Apotheke in Wertheim prüft für den digitalen Impfnachweis Personalausweis und Impfpass.

Über die Website "mein-apothekenmanager.de" ist dokumentiert, welche Apotheken den Service anbieten: Man klickt bei "Apothekensuche" als gewünschte Serviceleistung "Digitales Impfzertifikat" an und gibt den Ort oder die Postleitzahl ein. Weil bisher nicht alle Apotheken digitale Zertifikate anbieten, empfiehlt es sich, sich vorab zu informieren.

Freiwilliger Service

Die Apotheken bieten diesen kostenlosen Service freiwillig an - ebenso freiwillig, wie die Bürger ihn nutzen können. Der Staat vergütet den teilnehmenden Apotheken den Service. Vorteile des digitalen Impfnachweises sollen unter anderem Erleichterung auf Reisen sowie die Beschleunigung beim Eintritt zu Veranstaltungen, in Einrichtungen oder Lokale sein. Er hilft auch denjenigen Bürgern, die fürchten, ihr gelbes Impfbuch zu zerfleddern oder gar zu verlieren.

Etwas holprig ist der Start am Montag in unserer Region ausgefallen. Kein Wunder, sagt Apotheker Benjamin Schaefer, der Apotheken in Kreuzwertheim und Wertheim betreibt: Es hätte - mal wieder - alles schnell gehen müssen. Vormittags und nachmittags habe es wegen Überlastung Serverausfälle gegeben, auch am Dienstag hakt es zeitweise noch. Ansonsten laufe das System gut, sagt Schaefer. Man werde mit dem RKI verbunden, das die Zertifikate zur Verfügung stelle.

Anwalt konsultiert

Vorsorglich habe er einen Anwalt konsultiert, um die rechtliche Lage für seine Mitarbeiter und sich zu klären, sagt Schaefer. Es gehöre ja nicht nicht unbedingt zu den Aufgaben eines Pharmazeuten, Ausweise und Zertifikate auf Echtheit zu überprüfen. Bei Rezepten sei man das gewohnt, aber Ausweise seien bisher eher nicht zu kontrollieren gewesen.

Bei Stammkunden, die regelmäßig in die Apotheke kommen, sei die Überprüfung schnell erledigt. Aber es gebe eben auch den Wohnmobilfahrer, der in München geimpft wurde und auf dem Weg an die Ostsee seinen digitalen Impfausweis abholen wollte. Gesundheitsminister Spahn habe vergangene Woche verkündet, dass die Software ab Donnerstag zur Verfügung stehe. Das habe zu Missverständnissen geführt, und bereits am Donnerstag hätten Kunden nachgefragt. "Stand heute", fügt Schaefer im Gespräch mit unserem Medienhaus mehrmals hinzu und verweist auf Aktualisierungen, die er bei Bedarf in sozialen Netzwerken vornimmt.

Zettel gegen Wartezeiten

Alle Apotheken hatten mit überlasteten Servern zu kämpfen - zum Beispiel Apothekerin Anne Lahoda aus Lohr. Sie habe die Software für die Ausstellung des digitalen Impfnachweises rechtzeitig installiert, dann habe es überraschenderweise noch am Montagmorgen ein Update gegeben. Sie bedankt sich ausdrücklich für das Vertrauen, das in die Apotheken gesetzt wird, diese Aufgabe zu übernehmen. Zur Vermeidung von langen Wartezeiten hat sie am Montag nur die Daten der Kunden aufgenommen und danach in Ruhe eingegeben. Den ausgedruckten QR-Code, den man entweder in Papierform vorzeigen oder mit einer App (siehe Hintergrund) im Mobiltelefon speichern und vorzeigen kann, holen sich die Kunden dann am nächsten Tag in der Marien-Apotheke ab.

"Das machen wir nebenbei", schildert Raphael Kühnreich von der Hubertus-Apotheke in Marktheidenfeld die Situation bezüglich des Ausstellens der digitalen Impfausweise. Es seien am Montag nicht so viele Leute deswegen erschienen. Auch Laura Ploch von der Reinhardshof-Apotheke in Wertheim teilt mit, dass es keinen Andrang gegeben habe. Wohl auch wegen der Tatsache, dass viele jetzt zweimal Geimpfte aufgrund ihrer Priorisierung recht betagt sind und nicht zum Kreis der intensiven Handynutzer gehören. Die Bären-Apotheke in Wertheim-Bestenheid wird demnächst auch den digitalen Impfnachweis ausstellen, so Apothekerin To-Nguyen.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Digitaler Covid-19-Impfpass Seit Montag ist der digitale Impfnachweis verfügbar, mit dem eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachgewiesen werden kann. Auch einige Impfzentren haben auf digitale Nachweise umgestellt. Die nachträgliche Ausstellung der Zertifikate für bereits Geimpfte übernehmen Apotheken. Teilnehmende Apotheken sind unter der Internetadresse www.mein-apothekenmanager.de abrufbar. Für den digitalen Impfnachweis sind in der Apotheke die Vorlage des gelben Impfbuchs oder der Impfnachweis aus dem Impfzentrum nötig, außerdem ein Personalausweis oder Reisepass. Der digitale Nachweis besteht aus einem QR-Code. Mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App kann der Code auf dem Mobiltelefon gespeichert werden. Auch die Luca-App soll dafür eingerichtet werden. Das gelbe Impfbuch ist nach wie vor gültig. (PeFS)