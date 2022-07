Seniorenbeirat weiter ohne Rederecht im Wertheimer Gemeinderat

Geburtstag: Kommunales Gremium vor zehn Jahren gegründet - Nur Freudenberg hat im Main-Tauber-Kreis noch einen Beirat

Wertheim 18.07.2022 - 10:35 Uhr 3 Min.

Brett- und Kartenspiele sind bei allen Generationen weiterhin sehr beliebt. So treffen sich Jan Piet Kloos, Jürgen Küchler und Dieter Link regelmäßig beim Spielenachmittag des Wertheimer Seniorenbeirats zum Kartenspielen. Das Kopfsteinpflaster in der Rittergasse ist für Menschen mit Geh-Beeinträchtigungen noch immer ein Problem. Jürgen Küchler (links) und Walter Ruf vom Wertheimer Seniorenbeirat wünschen sich auch in dieser Gasse einen Rollatorenstreifen. Foto: Gunter Fritsch

Walter Ruf, Mitbegründer des Seniorenbeirats und zugleich stellvertretender Vorsitzender des Kreis-Seniorenrats Main-Tauber, hält das für einen Geburtsfehler, und verweist zugleich darauf, dass es inzwischen in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands Seniorenbeiräte gebe, die über ein solches Rederecht in kommunalen Gremien verfügten, Sie werden auch zu Anliegen, die ältere Menschen beträfen, regelmäßig von Ausschüssen und Gemeinderäten gehört.

Kritik kommt vom Vorsitzenden des Beirats Jürgen Küchler auch an der Tatsache, dass man die Sitzungsvorlagen zum Gemeinderat und seinen Ausschüssen erst kurz vor den jeweiligen Terminen erhalte. Er wünscht sich, dass der Beirat diese Unterlagen - wie die Gemeinderäte auch - bereits in der Woche vor den jeweiligen Sitzungen erhalten. Im Ratsinformationssystem würden die Sitzungsunterlagen häufig erst sehr kurzfristig eingestellt, ist sein Eindruck.

Kein Rederecht vorgesehen

Die Satzung des Wertheimer Seniorenbeirats sieht ein solches Rederecht in Ausschüssen und im Gemeinderat nicht vor. Da heißt es im Paragrafen zwei lediglich, dass der Seniorenbeirat die Stadtverwaltung und den Gemeinderat berate, auf die Probleme älterer Menschen aufmerksam mache und an deren Lösungen mitarbeite. Jürgen Küchler, Vorsitzender des Wertheimer Seniorenbeirats, erinnerte an regelmäßige Beiratssitzungen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, in denen sich das Gremium mit den Interessen der älteren Menschen in Wertheim befasste und es im Anschluss regelmäßig zwei Mal im Jahr Gespräche mit dem jeweiligen Oberbürgermeister zu den Vorstellungen und Anregungen des Beirats gegeben habe. So habe der Beirat seine Anliegen und Vorschläge in die Verwaltung eingebracht, blickte er zurück.

Zu diesem Modus will das Gremium zurückkehren, um die Anliegen der älteren Menschen in Wertheim deutlicher gegenüber den politisch Verantwortlichen und der Verwaltung zu artikulieren. Allerdings, da ist Jürgen Küchler selbstkritisch, sei es dem Seniorenbeirat in den zehn Jahren seines Bestehens nicht gelungen, seine Bekanntheit unter den Seniorinnen und Senioren nennenswert zu steigern.

Mehr Öffentlichkeitsarbeit

»Wir müssen einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit machen«, spielt er unter anderem auch darauf an, dass der Beirat lediglich 85 Mitglieder habe. Bei geschätzten 5000 Wertheimern (Das statistische Landesamt weist im Jahr 2020 für die Altersgruppe ab 65 Jahre 5319 in Wertheim lebende Personen aus.), die älter als 60 Jahre sind und für deren Interessen sich der Seniorenbeirat laut seiner Satzung einsetzen soll, ist das eine geringe Zahl. Erst kürzlich, so berichtete der Vorsitzende, habe ihn eine Frau angesprochen, die ganz überrascht gewesen sei, dass es in Wertheim einen Seniorenbeirat gebe.

Neue Nahverkehrskonzepte

Die zentralen Themen, mit denen sich der Beirat seit seiner Gründung 2012 befasst, sind auch heute noch so aktuell wie vor zehn Jahren. Kurz nach der Gründung des Beirats bildeten sich vier Arbeitskreise mit den Themen Mobilität, Gesundheit, Wohnen und Einkaufen, Gesellschaftliches Engagement. Die aktuelle öffentliche Diskussion um die Interessen vieler älterer Menschen zeigt: Oft haben sich die Probleme der Seniorinnen und Senioren in den vergangenen Jahren noch verschärft. Beispiel Hausärztemangel: Jürgen Küchler schildert die nicht nur für ältere Menschen prekäre Situation in Wertheim keinen Hausarzt zu finden, weil es zu wenige gebe und die wenigen noch praktizierenden Allgemeinmediziner oft keine Patienten mehr aufnehmen. Beispiel »Wohnen und einkaufen«: Die Bevölkerungsprognosen für die kommenden Jahre gehen auch für Wertheim von einer steigenden Zahl älterer Menschen jenseits von 65 Jahren aus. Diese Menschen, da ist sich Jürgen Küchler sicher, wollten - so lange es gesundheitlich möglich ist - in ihren eigenen vier Wänden alt werden. Zugleich seien sie aber - gerade auf der großen Gemarkung Wertheims - auf einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr angewiesen, wenn sie nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren könnten oder wollten. Im Ergebnis macht sich der Seniorenbeirat deshalb für neue, innovative Nahverkehrskonzepte im ländlichen Raum stark. Die Bestellung eines Taxis oder Kleinbusses per Smartphone bei Bedarf hält Jürgen Küchler für eine solche Lösung, um Seniorinnen und Senioren weiterhin am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Seniorenbeirat Der Wertheimer Seniorenbeirat war bei seiner Gründung im März 2012 der erste kommunale Beirat im Main-Tauber-Kreis. Älter ist der Kreisseniorenbeirat, der bereits 1981 als Arbeitsgemeinschaft verschiedener Sozialverbände begründet worden war. Außer in Wertheim gibt es im gesamten Landkreis bislang nur noch einen Seniorenbeirat in Freudenberg. Begründet wurde der Wertheimer Beirat von acht Personen, von denen auch heute noch fast alle im Vorstand aktiv sind. Der Beirat kann in seiner zehnjährigen Geschichte auf eine Reihe von Projekten und Initiativen zurückblicken, die man in eigener Regie oder mit Hilfe verschiedener Partner umgesetzt hat. Dazu gehören etwa so erfolgreiche Projekte, wie die bereits im Jahr 2014 erfolgte Gründung einer EDV-Gruppe, in der Seniorinnen und Senioren den Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln wie Computer, Handy oder Tablet lernen. 2016 wurde der Spielenachmittag in Bestenheid aus der Taufe gehoben, bei dem alle 14 Tage inzwischen jeweils 20 bis 25 Personen verschiedene Brett- und Kartenspiele spielen. Im selben Jahr wurden zwei Bewegungsgeräte auf Initiative des Seniorenbeirats auf dem Spielplatz hinter dem Rathaus aufgestellt. Hier wünscht sich der Beirat weitere Geräte für die ältere Bevölkerung. Regelmäßig veranstaltet der Seniorenbeirat eine Seniorenmesse, zuletzt 2019 zum fünften Mal auf dem Mainvorplatz. Jüngstes Projekt ist ein Boule-Platz unter der Odenwald-Brücke am Skater-Platz. Regelmäßig bietet der Seniorenbeirat auch Informationsveranstaltungen an. So ging es im 2018 um "Chancen und Risiken des Internets" für Menschen über 60 Jahre. Bei den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen an diesem Dienstag wird der frühere Demografiebeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg, Thaddäus Kunzmann, über die "Altersentwicklung heute und morgen" sprechen. gufi