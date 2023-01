Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Senioren am Steuer in Main-Tauber: Lieber weiter im Auto statt in Bahn und Bus

Tauschprogramm findet wenig Anklang

MAIN-TAUBER-KREIS 11.01.2023 - 17:25 Uhr 3 Min.

Eine Teilnehmerin des Fahrtrainings für Senioren ab 65 Jahren stellt ihren Rückspiegel ein. Fachleute empfehlen älteren Autofahrern eine Rückgabe ihrer Fahrerlaubnis bei gesundheitlichen Einschränkungen. Symbol-Foto: Alexander Körner (dpa)

Der Erfolg der Aktion ist im Main-Tauber-Kreis überschaubar geblieben. Ob es eine Nachfolgeaktion gibt, ist unklar. Im Februar 2022 hat der Main-Tauber-Kreis auf seiner Homepage ein besonderes Projekt vorgestellt. »Bus und Bahn statt Führerschein« ist ein im November 2021 gestartetes Vorhaben des baden-württembergischen Verkehrsministeriums in Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden, um ältere Verkehrsteilnehmer zur Abgabe ihres Führerscheins zu ermuntern und ihnen dafür ein kostenfreies Jahresticket zur Verfügung zu stellen.

Nachfrage überschaubar

Dabei gab es die sogenannte »Karte ab 60«, die ohne zeitliche Einschränkung in allen Bussen, Straßenbahnen, Nahverkehrszügen und Ruftaxis im gesamten Verbundgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gilt, für alle Autofahrer über 65 Jahren, die bereit waren, ihren Führerschein freiwillig an die Behörden abzugeben.

Die Aktion für die Karten im Wert von etwa 565 Euro ist mittlerweile ausgelaufen, Verkehrsministerium und Verbünde hatten sich die Kosten geteilt. Im Main-Tauber-Kreis war die Resonanz allerdings überschaubar: Insgesamt 32 Personen haben das Angebot in Anspruch genommen, acht in 2021 und 24 im Jahr 2022, erklärt Landkreis-Pressesprecher Markus Moll auf Anfrage.

Darunter waren drei Führerschein-gegen-ÖPNV-Ticket-Tauscher über 60 Jahre alt, zehn über 70 und 19 über 80 Jahre alt. Wie groß die Resonanz ist, lässt sich in absoluten Zahlen schwierig bewerten: Dem Landratsamt liegen keine Gesamtzahlen zu Führerscheininhabern im Main-Tauber-Kreis vor, weder insgesamt noch nach Altersgruppen. Ende 2021 hatte der Landkreis knapp 133.000 Einwohner.

Hintergrund der Aktion war laut Verkehrsministerium die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, Umweltschutz und die Steigerung der Verkehrssicherheit: Über ein Drittel der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer seien 65 Jahre oder älter, hieß es bei der Projektvorstellung Ende 2021. Der Anteil ist im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil überproportional hoch.

Sind Autofahrer über 65 an einem Unfall beteiligt, trugen sie 2020 in mehr als zwei Dritteln der Fälle die Hauptschuld an einem Unfall. Angesichts des demografischen Wandels wird der Anteil älterer Fahrzeuglenker weiter zunehmen. Allerdings ist die Zahl der »Senioren-Unfälle« im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn 2021 zurückgegangen (siehe Hintergrund).

ADAC: Selbstkritisch sein

Immer mal wieder sind verpflichtende Fahreignungstests ab einem bestimmten Alter in der Diskussion. Der ADAC als größter deutscher Automobilclub hält nichts von verpflichtenden Tests: Zum einen sei eine Laborsituation beispielsweise am Computer nicht zur umfänglichen Beurteilung geeignet, zum anderen könne ein positives Ergebnis ältere Fahrer dazu verleiten, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Stattdessen solle man die eigene Fahreignung stets selbstkritisch betrachten.

Ob es für »Bus und Bahn statt Führerschein« eine Neuauflage in Baden-Württemberg geben wird, ist noch unklar. Das Verkehrsministerium ließ eine Anfrage unserer Redaktion zunächst offen.

Völlig ausgelaufen ist die Aktion aber zumindest in einigen Landesteilen noch nicht: Im Bodenseekreis rund um Friedrichshafen läuft sie laut Internetseite noch bis Ende 2023. Dabei gibt es das Ticket umsonst im ersten Jahr, finanziert von Land und Verkehrsverbund. Im Fall einer Verlängerung zahlt der Landkreis im Folgejahr die Hälfte der Kosten, heißt es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung. Ein Modell, das offenbar gut ankommt: Seit Dezember 2021 haben im Landkreis mit seinen knapp 220.000 Einwohnern 610 Personen ihren Führerschein in ein ÖPNV-Ticket getauscht.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Unfallzahlen rückläufig Laut Deutscher Verkehrswacht verunglücken Menschen ab 65 Jahren gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil seltener bei Verkehrsunfällen als jüngere Verkehrsteilnehmer, sind aber überdurchschnittlich oft in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Laut Verkehrswacht lag ihr Anteil an allen Verunglückten im Jahr 2021 bei 13,9 Prozent. Bei den Verkehrstoten waren es jedoch 33,9 Prozent. Sind Senioren im Straßenverkehr also Unsicherheitsfaktoren? Zumindest im Main-Tauber-Kreis sind die letzten vorliegenden Zahlen der Polizeilichen Unfallstatistik rückläufig: 2021 gab es 242 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren, 5,1 Prozent weniger als 2020. Bei 91 davon gab es Personenschäden, auch das ein Rückgang von 3,2 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Und: Bei 150 Unfällen waren die Senioren Hauptverursacher - 8 Prozent weniger als 2020. Im Vergleich dazu sind die Zahlen bei den jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren im Landkreis 2021 deutlich gestiegen: 253 Unfälle mit Beteiligung junger Fahrer gab es 2021, ein Plus von 18,8 Prozent. Bei 96 der Unfälle gab es Verletzte, 11,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Und bei gleich 150 Unfällen waren die jungen Fahrer Hauptverursacher - eine Steigerung um 32,7 Prozent verglichen mit 2020. (scm)