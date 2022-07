Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Seltsame gute Ratschläge

Von Gusti Kirchhoff

21.07.2022 - 18:08 Uhr 2 Min.

Nur, bitte nicht diese wahrhaft witzigen Ratschläge, die ich vor kurzem in der Zeitung gelesen habe.

Die Überschrift interessierte mich. Es ging um die Energiekrise. »Sommerspartipps für Sommertage« heißt es da. Unter anderem gibt man mir den Ratschlag, die Heizung (bei mir Gas) auf Sommerbetrieb zu stellen.

Der Traum von Wärme

Guten Morgen, selbstverständlich läuft die Heizung bereits seit dem zeitigen Frühjahr und den ersten warmen Tagen auf Sommerbetrieb. Das bedeutet: Sie liefert nur warmes Wasser. Das ist sicher bei anderen Verbrauchern genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand noch die Wohnung heizt bei Stand heute, Mitte Juli, und einer Außentemperatur von 36 Grad Celsius. In der Wohnung sind kuschelige 24 Grad Celsius. Davon werden wir im kommenden Winter nur träumen können.

Über den guten Rat, wie man beim Duschen Wasser spart, möchte ich mich gar nicht auslassen. Selbstverständlich wird das Wasser während des Einseifens abgedreht, dann kurz abgeduscht - und das nicht erst seit der Energiekrise.

Was ich anscheinend auch laut Zeitungsbericht erst lernen soll, ist, während des Zähneputzens den Wasserhahn abzustellen und nur zum Ausspülen wieder anzustellen. Wer kommt denn überhaupt auf die Idee, während der ganzen Zahnputzzeit den Wasserhahn laufen zu lassen?

Ach ja, und dann der gute Rat, die Restwärme beim Kochen und Backen zu nutzen, ist doch wirklich nichts Neues und sollte sich inzwischen ja auch herumgesprochen haben.

Lampen abschalten

Weiter heißt es: Jede Lampe, die man gerade nicht braucht, abschalten. Das braucht man zumindest meiner Generation auch nicht zu lernen. Schon als Kind lernte ich von meinem Vater: »Licht aus, Tür zu«! Bei »Tür zu« fällt mir ein, dass ein geflügeltes Wort von meinem Vater war: Ich will doch nicht den ganzen Moagrund (Maingrund) heizen«!

Deshalb war es fast ein Schock für mich, als ich vor Jahren zum ersten Mal das Wertheim-Village besuchte. Es war ein eisig kalter Wintertag - alle Türen der Läden standen weit offen, die Wärme ergoss sich auf den Gehweg. Drinnen war es mollig warm. Wie hoch da wohl die Heizung stehen muss?

Da wir gerade über eine Energiekrise reden: Wir werden täglich daran erinnert, ob im Rundfunk, Fernsehen oder in der Zeitung: Der nächste Winter kommt bestimmt. Wie wird es dann aussehen: Können - und wollen wir uns das wirklich noch leisten? Wir sind aufgerufen, unsere Heizungen weit herunter zu drehen.

Ab ins Einkaufszentrum

Wir werden frieren, so wie es aussieht, auch wenn man sich das in diesen heißen Tagen noch nicht so richtig vorstellen kann. Vielleicht sollten wir dann zum Aufwärmen ins Einkaufszentrum fahren?