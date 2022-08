Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Selbst Tätscheleien sind tabu

Soziales: Jelisa Brunner und Laura Beckers helfen in einer Kontaktstelle im Main-Tauber-Kreis bei sexueller Gewalt

MAIN-TAUBER-KREIS 16.08.2022 - 11:18 Uhr 3 Min.

Um Übergriffe zu verhindern, ist es wichtig, zu lernen, laut und deutlich "Nein!" zu sagen. Foto: Pat Christ Vor zehn Jahren begann die katholische Kirche, offensiv auf das Leid aufmerksam zu machen, das Opfern von sexuellem Missbrauch angetan wurde (aus einem Würzburger Vortrag des Theologen und Psychologen Hans Zollner). Foto: Pat Christ Jelisa Brunner (rechts) und Laura Beckers beraten Opfer von Übergriffen sowie Menschen, die einen Verdacht auf Missbrauch haben. Foto: Caritasverband im Tauberkreis

»Ich mache mir große Sorgen um ein Kind aus unserer Nachbarschaft«, sagte sie. Dieses Kind sprach plötzlich auf eine verstörende Weise. Oft verwende es Ausdrücke aus dem sexuellen Bereich.

Wege für Ratsuchende

Es sei ganz großartig, dass sie sich mit diesem Problem befasse, betonte Laura Beckers von der Kontaktstelle, als Maria S. ihr gegenübersaß. Die Beraterin ließ sich genauer schildern, was Maria S. beobachtet hatte. »Ihr war auch aufgefallen, dass sich das Kind anders verhält«, so die Heilpädagogin. Im Gespräch zeigte sie der Ratsuchenden Wege auf, wie sie mit ihrem Verdacht umgehen könnte. Maria S. könnte sich zum Beispiel anonym ans Jugendamt wenden. Dort wird mit Verdachtsmeldungen professionell umgegangen. Entpuppt sich die Sache als harmlos, käme die Nachbarsfamilie nicht zu Schaden.

Sexuelle Gewalt ist ein weites Feld, das von erzwungenen Berührungen über Missbrauch und Vergewaltigung bis hin zu Straftaten im Cyberspace reicht. Laura Beckers befasst sich in der Kontaktstelle der Caritas seit Mai mit all diesen Phänomenen. Dies tut sie zusammen mit Jelisa Brunner, die bereits im April in die Arbeit eingestiegen ist.

Die Stelle selbst gibt es schon länger. »Wir wurden 2021 von 37 Betroffenen in Anspruch genommen«, so Brunner. Außerdem wandten sich 83 Fachkräfte und 26 »Unterstützungspersonen« an die Einrichtung. Letztere stammen, wie Maria S., meist aus dem privaten Umfeld der möglichen oder tatsächlichen Opfer.

Kein Tabu-Thema mehr

Vor ziemlich genau zehn Jahren machten Forscher der Universitäten Duisburg und Essen in ihrer Studie »Sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche in Deutschland« darauf aufmerksam, welche Dimension Missbrauch in der katholischen Kirche hat. Seitdem verliert die Thematik »Sexuelle Gewalt« ganz langsam das Tabu, das ihr lange Zeit anhaftete. »In ländlichen Regionen allerdings ist die Tabuisierung bis heute ein massives Problem«, konstatiert Laura Beckers. Weil das Thema hier deutlich schambesetzter sei als in großen Städten, trauten sich viele Menschen im Falle eigener Betroffenheit oder bei einem Verdacht oft nicht, Hilfe zu suchen.

Schuld- und Schamgefühle wiederum können erpressbar und gefügig machen. So verstehen es Täter, den Opfern einzureden, sie seien mitschuldig am Geschehen. Der Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, benötigt aus diesem Grund viel Fingerspitzengefühl.

Laura Beckers spricht nicht nur mit ihren Klientinnen: »Ich lasse sie auch malen oder zeichnen, außerdem haben wir bei uns in der Kontaktstelle einen Sandkasten, wo man Aufstellungen machen kann.« Durch Handpuppen animiert sie Kinder, zu schildern, was ihnen widerfahren ist.

Solche kreativen Methoden helfen in Situationen, in denen man das Gefühl hat, zu keinem Gedanken fähig zu sein. Wobei es auch Klientinnen gibt, denen Gespräche lieber sind. Grundsätzlich richten sich Jelisa Brunner und Laura Beckers nach den Wünschen der Menschen, die zu ihnen in die Kontaktstelle kommen.

Braucht jemand Gespräche, um das Geschehene zu verarbeiten? Wäre konkrete psychologische Hilfe bei einem Therapeuten notwendig? Oder möchte sich jemand einmal rein prophylaktisch über rechtliche Schritte informieren? Beraten wird prinzipiell kostenfrei, außerdem stehen die Beraterinnen unter Schweigepflicht.

Fortbildung ab Herbst

Die Arbeit mit Opfern von sexueller Gewalt ist nichts, was man studieren könnte. Laura Beckers und Jelisa Brunner bringen denn auch ganz unterschiedliche Erfahrungen ein. Jelisa Brunner studierte Sozialarbeit. Laura Beckers ist Heilpädagogin. Beide wollen sich ab Herbst zu Fachkräften für Intervention und Prävention fortbilden. Vor allem auf der präventiven Arbeit soll in Zukunft ein Schwerpunkt liegen. So sollen Erzieherinnen und Lehrerinnen aus dem Main-Tauber-Kreis lernen, Kinder und Jugendliche stark zu machen.

Der Mann, der eben noch so nett und humorvoll wirkte, kann plötzlich etwas tun, was einem Kind, einer Jugendlichen oder einer erwachsenen Frau gar nicht gefällt. »Vielleicht hat er die Frau zum Essen eingeladen und legt plötzlich die Hand auf ihren Oberschenkel«, schildert Laura Beckers.

Vielen Menschen fehlt in solchen Situationen der Mut, laut und deutlich »Nein!« zu sagen. Noch komplizierter sei die Lage von kognitiv eingeschränkten Menschen. Auch hier fänden sexuelle Übergriffe statt: »Doch in diesen Fällen wird die Zwangslage oft nicht einmal richtig wahrgenommen.«

Opfer sexueller Übergriffe brauchen keine Angst zu haben, dass sie in der Kontaktstelle bis aufs I-Tüpfelchen erzählen müssten, was ihnen widerfahren ist. Jeder erzählt nur so viel, wie er erzählen möchte.

Die bisherigen Gespräche, die Laura Beckers und Jelisa Brunner führten, bestätigen, was inzwischen weithin bekannt ist: Die Täter stammen aus dem engeren Kreis der Betroffenen. Es handelt sich um Väter, Stiefväter, Großväter und manchmal sogar um Mütter. Um gute Bekannte. Lehrer. Trainer. Oder Trainerinnen aus dem Sportverein.

PAT CHRIST