Wirtin Marga Frischmuth in wertheim wird diesen Samstag 90 Jahre alt

Selbst Helmut Kohl hat einst ihren Wein getrunken

Wertheim 09.07.2021

Marga Frischmuth wird diesen Samstag 90. Marga Frischmuth am Akkordeon.

Mit 15 Jahren kam Frischmuth aus Pommern in die Main-Tauber-Stadt und begann sofort zu arbeiten. »Im Verkaufen war ich ein Naturtalent«, berichtet die Jubilarin. Schon mit zehn Jahren habe sie in der Metzgerei ihrer Tante mitgeholfen. Und so stand sie bald jeden Tag in der Bäckerei, seit dem Tag, als sie mit 19 Jahren ihren Mann Fritz Frischmuth heiratete und damit in die Bäckerdynastie Frischmuth (inzwischen in der 13. Generation) einheiratete. Nebenher bekam das Paar vier Kinder.

Als sie die Bäckerei dann in den Achtzigern an Sohn Gerd übergaben, erfüllte Frischmuth sich einen Traum und eröffnete das Weinlokal Backtrögle. Hier fanden sich in den nächsten zehn Jahren nicht nur Wertheimer am Tresen ein, sondern auch allerlei Prominenz.

»Helmut Kohl war zweimal da und Robert Lembke mit seinem ganzen Rateteam«, erinnert sie sich. Noch heute würden sie Stammkunden auf die schöne Zeit damals ansprechen. Leider musste die Wirtin wegen Krankheit ihres Mannes bereits zehn Jahre später wieder schließen.

Auch ein weiteres erfolgreiches Geschäft musste sie wieder aufgeben. Um zu verhindern, dass gegenüber eine Bäckerei einzieht, pachtete sie dort kurzerhand den Verkaufsraum und verkaufte Süßigkeiten - ein Riesengeschäft, für das sie allerdings keinen Nachfolger fand.

Immer Zeit für Hobbys

Neben all diesen beruflichen Aktivitäten nahm sich Frischmuth immer Zeit für ihre Hobbys. Zum einen sei da die WCW genannt. Dort ist die Faschingsliebhaberin, die noch immer bei jeder Sitzung dabei ist, zur Ehrenwölfin ernannt worden. Und dann das Kegeln. 1962 gründete sie mit anderen kegelbegeisterten Frauen den ersten Wertheimer Frauenkegelclub. Sie waren erfolgreich und gewannen viele Pokale. Doch dabei blieb es nicht. Denn rasch war klar, dass sie mit den Einnahmen aus Keglerbällen und Ähnlichem Gutes tun wollen. Der gesamte Gewinn floss in die Seniorenarbeit und ermöglichte den älteren Mitbürgern - manchmal waren es bis zu 300 - viele frohe Stunden bei Kaffee und Kuchen - und Marga Frischmuths Akkordeonspiel. Im Backtrögle habe sie mit ihrem Instrument jeden einzelnen Gast mit »Muss i denn« verabschiedet, schmunzelt Frischmuth.

Mit 40 Seniorenclub gegründet

1969 war sie dann, selbst noch keine 40 Jahre alt, Gründungsmitglied des Seniorenclubs. Dass dieser sich in diesen Tagen aufgelöst hat, bedauert sie sehr. »Es müssten sich einfach wieder mehr jüngere Leute für die älteren einsetzen«, meint die Jubilarin - so wie sie damals. »Ich hatte schon immer eine soziale Ader«, so Frischmuth. So half sie beispielsweise 1989 wie selbstverständlich DDR-Flüchtlingen beim Neuanfang in Wertheim und hatte ein offenes Ohr für jeden, der Hilfe brauchte. Dieser Einsatz wird honoriert. »Ich bekomme viel zurück, wenn ich heute durch die Stadt fahre.«

Vor zwölf Jahren gründete sie einen Stammtisch mit inzwischen 16 Mitgliedern. Für diesen organisiert die aktive Rentnerin noch heute Reisen.

Außerdem hält sie der Jüngste ihrer acht Enkel fit und auf Trab. »Ansonsten genieße ich mein glückliches Rentnerleben«, erklärt Frischmuth und fährt mit Begeisterung mit ihrem E-Mobil durch die Gegend, auch schon mal bis Faulbach. »Da machen wir dann die Gegend unsicher«, meint sie schmunzelnd. Außerdem reimt und schreibt sie gerne.

Ihren Ehrentag wird sie am Vormittag mit einem Sektempfang mit Musik für die vielen, die sie kennen und mögen, beginnen. Danach feiert sie im Kreis ihrer großen Familie und der Freunde.

Und, typisch für diese Frau, die im Laufe ihres Lebens so viel für Benachteiligte getan hat: Sie möchte keine Geschenke, stattdessen sollen die Gratulanten Geld für bedürftige Kinder spenden. »Ich garantiere, das jeder Cent in Wertheim bleibt und dort bei denen ankommt, die die Unterstützung brauchen«, meint sie, und daran wird keiner, der die tatkräftige Marga Frischmuth kennt, nur eine Sekunde zweifeln.

nads