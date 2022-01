Seit 50 Jahren verbunden

Gemeindereform: Am 1. Januar 1972 sind sieben Orte Teil Wertheims geworden

Identifikationsmerkmal weit über Wertheim hinaus: Die Burg. Archivfoto: Thilo Winkelmann

Bis 1975 wurden insgesamt 15 Ortschaften eingemeindet.

In Bettingen führt ein Stück der Autobahn A 3, eine von Deutschlands Hauptverkehrsachsen, über das Stadtgebiet. Das Outlet-Center Wertheim Village und das Gewerbegebiet am Almosenberg brummen vor Aktivität internationaler Kunden und Unternehmen. Ländlich ruhig und trotzdem gesellig präsentieren sich Waldenhausen, Sonderriet, Grünenwört und Lindelbach. Dank Nassig ist Wertheim heute auch in der Westernszene bekannt. Dafür sorgt das Westernfest in »Nassig Forest« im August. Urphar ist mit seiner Wehrkirche nicht nur bei Jakobspilgern beliebt.

Verbunden zur »Großen Kreisstadt« haben Ortschaften und Zentralort mehr Kraft und Reichweite, wirtschaftlich, touristisch und sozial. Trotzdem war und ist nicht jeder glücklich mit der Entscheidung zur Gebietsreform. Auch 50 Jahre nach den ersten Reformen hinterlässt das in Wertheim noch Spuren. Warum etwa müsse die Stadt in vielen Ortschaften die Mehrzweckhallen aufwendig sanieren, warum brauche jeder Ort eine Halle, heißt es manchmal von Kernstadtbewohnern. Sie liefern die Antwort gleich mit: Um kritische Ortsvorsteher ruhig zu stellen. Die Ortschaftsräte werden im Übrigen sogar von den Bürgern gewählt - während die Stadtteilbeiräte bestimmt und nicht gewählt seien.

Bewohner von Ortschaften kontern: Zu viele Investitionen flössen in die Kernstadt, während viele Projekte in den Dörfern ein ums andere Jahr verschoben würden. »Wertheim braucht uns mehr als wir Wertheim«, ist eine Meinung, die nicht nur aus einer Ortschaft zu hören ist.

Doch im Alltag regiert die Einigkeit, nicht nur symbolisiert mit einem Brunnen mit allen Ortswappen auf dem Wertheimer Wenzelplatz. Bestes Beispiel ist in normalen Zeiten der Festzug zur Michaelismesse mit Abordnungen aus allen Orten. Gemeinsam feiern zur Messe - das geht immer.

ls/scm