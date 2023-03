Seit 20 Jahren ein etwas anderer Gottesdienst

Initiative: Experiment »Mittendrin« geglückt

Wertheim 10.03.2023 - 16:20 Uhr 1 Min.

Schwester Teresa Zukic aus Bamberg predigt am 19. März im Bürgerhaus in Höhefeld. Foto: Peter Eichler

Eine Initiative aus den Kirchengemeinden Dietenhan, Höhefeld und Niklashausen begann im Frühjahr 2003 mit dem Experiment »Mittendrin«, das anfangs »der etwas andere Gottesdienst« hieß, so die Mitteilung. In den 20 Jahren haben Ehrenamtliche bereits fast 80 Veranstaltungen gemeinsam konzipiert und umgesetzt. Die Verantwortlichen waren von der guten Resonanz überrascht, hatten sie doch mit diesem Angebot am Sonntagabend den Bedürfnissen von vielen Familien entsprochen.

Keine Konkurrenz

Dabei will man jedoch nicht in Konkurrenz zum »Klassiker« am Sonntagmorgen treten, sondern ein Ergänzungsprogramm zu den bestehenden Gottesdienstangeboten der Gemeinden sein. Aktuell wird der viermal im Jahr stattfindende Gottesdienst in den Gemeinden Höhefeld, Dietenhan, Niklashausen und Sachsenhausen angeboten.

Der Wunsch nach einem Gottesdienst mit kreativen und spielerischen Elementen sei von Anfang an vorhanden gewesen. Bis heute gehöre zur Hinführung meist ein humorvolles Theaterstück, bei dem die Gottesdienstatmosphäre aufgelockert werde. Moderne christliche Lieder seien ein wichtiger Baustein bei »Mittendrin«. Unterstützung findet das Team von regionalen Künstlern wie Bernd Brümmer sowie Johanna und Andreas Blum.

Der Bezug zum Alltag der Menschen drücke sich in der Themenwahl aus. Die Gottesdienstbesucher sollen sich mit ihren Fragestellungen und Lebenssituationen im Mittendrin-Gottesdienst wiederfinden und Anregungen für ihren Alltag bekommen. Meist werden Pfarrer oder Hauptamtliche aus dem CVJM als Redner eingeladen.

Vorbereitet würden diese Gottesdienste überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die viel Wert auf das Detail der Gestaltung legten. Unterstützt wird das ehrenamtliche Team durch den Bezirksbeauftragten für moderne Gottesdienste, Pfarrer Oliver C. Habiger aus Wenkheim.

Festgottesdienst am 19. März

Der nächste Mittendrin-Gottesdienst zum 20-jährigen Bestehen wird am Sonntag, 19.März, um 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Höhefeld gefeiert. Als Predigerin konnte Schwester Teresa Zukic aus Bamberg gewonnen werden. Die ehemalige Leistungssportlerin und Badische Meisterin im Stabhochsprung und Kugelstoßen ist vielfach engagiert. Sie spricht zu dem Thema »Abenteuer Christsein - fünf Schritte zu einem erfüllten Leben«.

Für Kinder wird ein Mal- und Spieletisch angeboten. Ab 17 Uhr sind bereits alle Besucher zu Stehkaffee und Gebäck willkommen. Nach dem Gottesdienst wird das 20-jährige Bestehen mit einem Glas Sekt gefeiert, heißt es abschließend.

