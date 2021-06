Sechs kleine Turmfalken in Sankt Elisabeth

Tierwelt: Bestenheider Kirchturm ist erneut Kinderstube für Jungvögel - Fütter und Flugversuche zu beobachten

Wertheim 24.06.2021 - 15:19 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Insgesamt sechs junge Falken warten am 15. Juni auf diesem Bild vom 15. Juni auf die Rückkehr ihrer Eltern. Foto: Thilo Winkelmann Flügelschlagend blickt der junge Falke der vom Elterntier erlegten Maus entgegen.

Hausmeister Günter Trinczek hatte vor Jahren einen Nistkasten in luftiger Höhe gebaut, der seither jedes Frühjahr Turmfalken als Kinderstube dient. Fünf von ihnen hatten schon das typische rot-braun gesprenkelte Gefieder. Der sechste war noch kleiner als seine Geschwister, und seine Federn waren noch eher weiß.

Eine Woche später sind die fünf größeren Falkenkinder schon flügge und sitzen in den Lamellen außen am Kirchturm. Ungefähr einen halben Meter Flugstrecke hat unser Fotograf beobachtet. Zu verlockend ist wohl die Maus im Schnabel des Elterntiers. Da hebt man gerne mal ein Stückchen ab. Zur selbstständigen Nahrungssuche reichen die Flugkünste allerdings noch nicht. Der kleinste Vogel sitzt noch im Kasten und wird dort gefüttert.

Die Eltern haben alle Schnäbel voll zu tun, um Futter herbeizuschaffen. Ein Eidechsenschwanz am Fuß des Turmes zeugt von einer besonderen Mahlzeit. Der war wohl zu zäh und wurde entsorgt. Turmfalken jagen hauptsächlich Kleinnager wie Wühlmäuse. Wenn die 31 bis 37 Zentimeter großen Vögel mit ihrem markanten Rüttelflug in der Luft stehen, erspähen sie ihre Beute. Die Vogelart ist nicht gefährdet und zählt nach dem Mäusebussard zu den häufigsten Greifvogelarten in Mitteleuropa.

Im vergangenen Jahr hatte es Streit um die Herrschaft über den Nistkasten gegeben. Dohlen hatten in den von den Turmfalken genutzten Nistkasten zuerst ihre Eier gelegt. Die Turmfalken eroberten sich ihr Terrain zurück und zogen vier Junge auf. Hausmeister Günter Trinczek hat im Winter vorsorglich einen zweiten Kasten hoch oben im Turm eingebaut.

Und tatsächlich: die Dohlen sind wieder da. Im Einflugloch wurden sie schon gesichtet, was aussah, als ob sie Wache halten würden. Ob sie auch Nachwuchs haben, ist noch nicht bekannt. Wer regelmäßig dort vorbeigeht sollte nicht vergessen, nach oben zu schauen. Die Turmfalken kann man auch vom Katholischen Kindergarten aus beim Füttern und bei ihren Flugversuchen beobachten.

Petra Folger-Schwab