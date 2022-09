Schwimmmeister: Wertheims Hallenbad unverzichtbar

Energiekrise: Sportstätte sollte offen bleiben - Wichtig fürs Schwimmenlernen

Wertheim 09.09.2022 - 15:05 Uhr < 1 Min.

Ob das Wertheimer Hallenbad im Oktober öffnet steht noch nicht fest. Foto: Gunter Fritsch

Dies sei bisher nicht der Fall, erläuterte Ranger, der einer von zwei Landtagsabgeordneten war, die sich unter anderem bei den Stadtwerken Wertheim als Betreiber des Hallenbads erkundigt hatte, ob und welche Einsparpotenziale es im Bad gebe. Mit der Schließung des Wertheimer Freibads nach diesem Wochenende gibt es für Wertheimer und Auswärtige vorerst keine Möglichkeit, in der Stadt schwimmen zu gehen. Auf der Homepage der städtischen Bädergesellschaft wird eine Öffnung der Kleinschwimmhalle nicht vor Mitte Oktober angekündigt.

Bereits Ende Juli hatte Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, gegenüber dieser Redaktion erläutert, dass man für den Herbst verschiedene Szenarien entwickelt habe, wie es mit dem Hallenbad weitergehen könne. Diese reichten von einem Normalbetrieb über reduzierte Wassertemperaturen bis zur Schließung. Um Energie einzusparen, hat Külsheim sein Hallenbad geschlossen. Für Ortel ist das eine Entscheidung, die Auswirkungen auf den Bäderbetrieb in der ganzen Region haben werde. Schon heute fehlten Wasserflächen in der Region, die so wichtigen Schwimm- und Rehakurse könnten nicht in ausreichender Zahl angeboten werden. Bevor kommunale Bäder geschlossen würden, sollten "Erlebnisbäder" ihren Betrieb einstellen, meinte Ingo Ortel.

