Schwimmfläche im Mondsee ist begrenzt

Friedhof Mondfeld, Die Kieselsteine sollen entfernt und entsorgt werden. Hier wird man weitere Grünflächen anlegen, Im rechten hinteren Bereich sind weitere acht Urnengräber geplant. In dem kürzlich begrünten Bereich des Mondfelder Friedhofes sollen weitere acht Urnengräber entstehen. Ortsvorsteher Eberhard Roth(links) freute sich Heinz Krauter mit der goldenen Ehrennadel des DRK für die 75 malige Blutspende auszuzeichnen.

Täglich werden 15000 Blutspenden benötigt, erfuhr man eingangs von Ortsvorsteher Eberhard Roth. Um den Bedarf an Blut zu sichern appellierte er an die Anwesenden sich als Blutspender zu engagieren. Ortschaftsrat Heinz Krauter wurde von ihm für seine 75 malige Blutspende mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Ehrenkranz vom DRK Blutspendedienst ausgezeichnet.

Natürlich hatte man in den vergangenen Monaten auch nichtöffentlich im Gremium getagt. Diese Beschlüsse wurden nun der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Rückblickend auf die Mittelanforderungen 2021 resümierte Eberhard Roth "Wir haben uns sehr zurückgehalten". Man stelle nur die Anforderung an die Stadtverwaltung, dass im Einmündungsbereich Nibelungenstraße/ Haagzaun eine Straßenlaterne aufgestellt werde, so Roth. Nun bekomme Mondfeld sogar drei bis vier Laternen, da der dortige Abschnitt sehr dunkel sei.

Für die Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2022 sei die Ortschaft nicht mehr so zurückhaltend, erläuterte Roth das Vorgehen. Ziel seien weniger Neuanschaffungen als der Erhalt der Infrastruktur. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Sanierung des Rathausdaches. Dies sei unerlässlich, dort dringe bei Regen bereits Wasser in den Dachboden. Auch der Hallenboden in der Maintalhalle müsse erneuert werden. Einen Neuanstrich benötigt auch die Außenfassade der Maintalhalle, die Asphaltdecke im Brunneneck sei in bestimmten Abschnitten in einem "erbärmlichen" Zustand und müsse saniert werden, erläuterte der Ortsvorsteher den Sachstand.

Für den Badestrand des Mondsees beantragt die Ortschaft 15 Tonnen Sand. Alle zwei Jahre werde dieser benötigt. In der Regel wird der Sand einfach abgekippt und dann von Eltern und Kindern verteilt. Ferner sind am Mondsee zwei neue Absperrketten erforderlich. Diese grenzen den Badebereich vom Natur und Angelbereich ab. Hierzu gab es noch weitere Informationen des Ortsvorstehers. Der Badeabschnitt sei eingegrenzt, geschwommen werden dürfe nicht im ganzen See. Für den Mondsee gibt es zudem eine eigene Rechtsverordnung. Zelten, Grillen und das Mitbringen von Hunden sind verboten.

Was die Weiterentwicklung des Friedhofes betrifft zeigte sich der Ortschaftsrat optimistisch. Die Räte haben in den vergangenen Monaten bereits in Eigenleistung einige Flächen neu eingegrünt. Vier neue Urnengräber sind mit einer Stehle seit 2020 eingefasst. Weitere sechs bis acht Urnengräber sollen hier entstehen. Leider mussten die Räte feststellen, dass zahlreiche alte Fundamente zu finden waren von den abgeräumten Gräbern. Die Fläche wurde bereits teilweise eingegrünt. Der Außenbereich ist in einem guten Zustand. Hier kümmert sich Ortschaftsrätin Ulrike Lindner um den Friedhof. Von ihr kam der Vorschlag, einen Baum in der eingegrünten Fläche zu pflanzen. Sie würde den Baum auch finanzieren und diesen auch als Paten so lange betreuen, wie es möglich sei. Hierzu wird man jedoch noch als Fachmann Elmar Runge zurate ziehen. Eine Entscheidung wurde vertagt.

Kurz notiert im Ortschaftsrat Wertheim-Mondfeld. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates Mondfeld beschäftigte man sich unter anderem mit folgenden Themen: Maibaum aufgestellt. In einer erneute geheimen Maibaumaktion wurde in der Nacht zum 1. Mai wieder ein Maibaum aufgestellt. Inzwischen wurde durch den Sturm die Spitze abgebrochen. Eberhard Roth fand die Aktion eine gute Sache. Man zeigte sich kreativ und baute sogar eine Impfstation auf. Aktion Saubere Landschaft in 2022: Aufgrund der Pandemie ist die Aktion Saubere Landschaft in diesem Jahr ausgefallen. Diese findet im zweijährigen Rhythmus statt. Die Aktion sollte jährlich stattfinden, schlug Eberhard Roth vor, denn es wird viel Unrat in der Natur entsorgt. Ob man künftig einen Frühjahrsputz in Mondfeld jährlich durchführt, wird man im Gremium nochmals diskutieren. Geschwindigkeitsmessung im März: An der Einmündung der Vier Morgenstraße fand aus Wertheim kommend an der Ortseinfahrt eine Geschwindigkeitsmessung statt. Innerhalb von vier Stunden wurden 305 Fahrzeuge gemessen. Dabei gab es 17 Überschreitungen. Das schnellste Fahrzeug fuhr mit 79 Kilometer in die Ortschaft. Die Zahl der Überschreitungen hält sich in Grenzen. Bewährt hat sich der Flüsterasphalt auf der L 2310 durch die Ortschaft. Baugenehmigungen: Vier Bauanträge wurden im Umlaufverfahren befürwortet, sowie eine Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelcarport in den Dorfäckern. Ferner wurde das Grundstück der ehemaligen Firma Arnold in vier Baugrundstücke geteilt. Hochbehälterspülung der Stadtwerke: Mindestens 20000 Liter Wasser sind bei der jüngsten Hochwasserspülung einfach den Berg am Wasserhäuschen hinuntergelaufen. Die Stadtwerke werden künftig eine Woche zuvor Bescheid geben. Der Ortsvorsteher zeigte sich kreativ, denn es gibt schon Ideen wie man den Rohstoff Wasser bei der nächsten Spülung noch nutzen kann. Genehmigungen: Anika´s Backmobile erhielt wieder die Genehmigung zum Backwarenverkauf in Mondfeld. Ebenfalls das Eiscafe CORTINA aus Großheubach für den Eisverkauf im Ort. Offene Bücherschrank: Am offenen Bücherschrank in der Volksbank Filiale sind in letzter Zeit wieder korbweise Bücher angeliefert worden, erfuhr man von einem Bürger. Dies ist nicht Sinn und Zweck eines Bücherschrankes, so Roth. Der Bücherschrank ist sehr publik und wird gut genutzt. Herbert und Waltraud Lamminger kümmern sich ehrenamtlich um den Bücherschrank. Patenschaften für Bäume in Baumscheiben gesucht: Den Team des "Mondfelder Bauhofes" ist es nicht möglich die Bäume in den Baumscheine zu pflegen. Hierzu gehört das Gießen, Auswüchse abschneiden, Baumscheibe pflegen. Seine Wunschvorstellung wäre, dass sich diejenigen melden, , die einen öffentlichen Baum vor ihrem Grundstück stehen haben. Fenster in der Maintalhalle: Derzeit können die Oberlichter in der Maintalhalle nicht mehr geöffnet werden. Die Öffnung dieser Klappfenster wird künftig wieder möglich sein um Frischluft in die Halle zuzuführen. Riegelstein im Schenkenwald : Dort ist in den letzten Wochen leider illegal eine Sitzgruppe aus Steinen aufgebaut worden. Diese ist "wild entstanden", auch einiges an Unrat wurde dort entsorgt. Die Sitzgruppe wurde inzwischen wieder abgebaut. Räum und Streupflicht in der Fährgasse: Die Fährgasse soll künftig in den Streuplan mit aufgenommen werden. Allerdings wird diese erst nach dem Wartberg gestreut. Dies ist nach 10 Uhr am Morgen möglich. Straßennamen: Wenn irgendwann eine neue Straße zu benamen ist, hat man in Mondfeld bereits zwei Vorschläge. Die "Walter Schmitt Straße" oder der ehemalige Lehrer "Richart-Trabold-Straße" sind bereits vorgeschlagen worden. Dies wurde bereits 1997 und 2010 beschlossen und nun von Eberhard Roth wieder in Erinnerung gerufen. Gedenktafel im Friedhof: Neben der Gedenktafel im Friedhof von Wassili Nikaudin soll nun auch eine weitere Gedenktafel für Philomena Breitenbach angebracht werden. Sie war neben Wassili Nikaudin das zweite Todesopfer durch den Gewehrschuss des Wachmanns nach dem Krieg Christbaum gesucht: Bisher hatte man Glück und fand immer einen Spendenbaum, der als Christbaum vor der Maintalhalle aufgestellt werden konnte. Für Weihnachten 2021 wird noch ein Christbaum gesucht. Interessenten können sich bei der Ortsverwaltung melden. gher