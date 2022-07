Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feuerwehr: »Schweizer Stuben« werden zum Übungsplatz

Feuerwehr: Wertheimer Abteilungen schulen ihre Atemschutzgeräteträger

Wertheim 18.07.2022 - 14:07 Uhr 1 Min.

Feuerwehrleute haben bei der Übung eine verletzte Person gefunden. Schweißtreibende Angelegenheit: Wertheimer Feuerwehrleute bergen bei einer Atemschutz-Übung einen verletzten Kameraden. Der richtige Zugang in einen brennenden Raum will geübt sein.

Für diese hat die Feuerwehr vergangene Woche erstmals ein lange geplantes Seminar veranstaltet. Es soll nun jährlich stattfinden.

Kurz bevor die ehemaligen »Schweizer Stuben« in Bettingen endgültig dem Erdboden gleichgemacht werden und einem Wohngebiet weichen, hat die Wertheimer Feuerwehr mit mehreren Abteilungen und Einsatzfahrzeugen auf dem Areal geübt.

Techniken der Menschenrettung

Die über drei Tage von Donnerstag bis Samstag stattfindende Übung war die Premiere des »Wertheimer Atemschutz- und Brandbekämpfungsseminars WABS). »Bei diesem Seminar lernen die Atemschutzträger Techniken der Brandbekämpfung, Grundlagen des Atemschutzes, Vorgehen im Innenangriff sowie Techniken der Menschenrettung«, heißt es seitens der Feuerwehr.

In kleinen Gruppen wurden dabei die einzelnen Themen in Theorie und Praxis besprochen und entsprechend geübt. Dabei ging es unter anderem um das schnelle Öffnen von Türen, die Orientierung in verrauchten Räumen und deren Durchsuchung, die Rettung verletzter Personen mit Hilfe einer Drehleiter oder durch Treppenhäuser, die richtige Belüftung verrauchter Räume und Vieles mehr.

»Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern für ihre Arbeit unter Atemschutz verschiedene Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie dann in bestimmten Situationen einsetzen können«, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite, die auch zwei Videos der Übungen zeigt.

Körperliche Höchstleistungen

20 Feuerwehrleute aus sämtlichen Abteilungen waren dabei. »Bei sommerlichen Temperaturen mussten teilweise körperliche Höchstleistungen erbracht werden«, heißt es von der Feuerwehr. Kein Wunder:

In flammdichter Einsatzkleidung darf kein Stück Körperoberfläche frei liegen, so wird nicht nur das Erklimmen einer Steckleiter, sondern auch der Transport von Verletzten zur extrem schweißtreibenden Angelegenheit.

Zum Ende des Seminars gab es zwei Einsatzübungen, bei denen die Teilnehmer das Erlernte noch einmal praktisch auf die Probe stellen konnten. Möglichkeiten zur Pause und zum Austausch gab es durch das gemeinsame Abendessen sowie das Frühstück. »

Wichtige Teamarbeit

Die Teamarbeit ist bei der Feuerwehr extrem wichtig, daher war eines der obersten Ziele, das Miteinander unter den Abteilungen zu stärken«, heißt es seitens der Feuerwehr.

Das dürfte gelungen sein. Das Ausbilderteam - das im Vorfeld viel Zeit in Vorbereitung und Organisation gesteckt hat - zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf und der Motivation der Teilnehmer, die das zusätzlich angebotene Seminar trotz mitunter derzeit großer Einbelastung sehr positiv angenommen hatten.

Dank ging am Ende auch an die Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft: Unter anderem hatte Helios 50 Isolierkannen gespendet, Unterstützung gab es auch durch Johns Manville, das Restaurant Burgermeisterei und die Distelhäuser-Brauerei.

