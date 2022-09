Schulverpflegung wird spürbar teurer

Gestiegene Kosten: Caterer erhöht um 1,30 Euro pro Essen - In Wertheim wird Ein-Euro-Essen eingeführt

Wertheim 13.09.2022 - 10:41 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Saisonales und regionales Essen" soll es im neuen Schuljahr stärker an den Wertheimer Schulen geben, die eine Ganztagsbetreuung anbieten Archivfoto: Mathias Schätte Bildunterschrift 2021-09-15 --> Saisonales und regionales Essen soll es im neuen Schuljahr stärker an den Wertheimer Schulen geben, die eine Ganztagsbetreuung anbieten. Foto (Archiv): Matthias Schätte

Ab Januar werden die Preise um 1,30 Euro auf dann 4,80 Euro je Essen erhöht. Zugleich wird es allerdings an den Schulen und Kindergärten auch erstmals ein Ein-Euro-Essen geben für Familien, die den Wertheimer Familienpass haben. Der Finanzausschuss des Gemeinderats stimmte dieser Preiserhöhung am Montag mehrheitlich zu.

Auch in den Kindertagesstätten werden die Preise für das Essen von derzeit durchschnittlich 3,30 Euro steigen, kündigte Natalja Mehler vom Fachbereich Schulen im Finanz- und Verwaltungsausschuss an. Die genaue Höhe des Anstiegs sei allerdings noch offen, hieß es weiter.

Für Lehrer wurde das Essen an der Comenius-Realschule und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium schon zum neuen Schuljahr um 1,30 Euro erhöht.

Erhöhung erst zum 1. Januar

Dass die Preise nicht bereits zum gerade begonnenen neuen Schuljahr für die Schüler steigen, ist der Stadt Wertheim zu verdanken, die für die Monate September bis Dezember das Essen an den Ganztagsschulen und den Kitas mit 20.000 Euro zusätzlich bezuschusst und damit die Preiserhöhung bis Anfang Januar hinauszögert.

Songrit Breuninger (Freie Bürger) stimmte gegen eine Preiserhöhung, weil sie der Auffassung ist, dass die gestiegenen Preise für Familien ohne Familienpass nicht mehr bezahlbar seien. Auch eine Erhöhung der Essenspreise in den Kitas lehnte sie ab, »viele Familien können sich das nicht mehr leisten«, berichtete sie von ihren Erfahrungen. Anna-Lena Szabo (SPD) enthielt sich bei der Abstimmung ihrer Stimme.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verwies darauf, dass man sich bei den Kosten für die Essen an den Schulen und Kitas nicht von der allgemeinen Preisentwicklung abkoppeln könne.

»Echter Fortschritt«

Die Preissteigerungen durch eine weitere Erhöhung der Bezuschussung abzufangen, schloss Herrera Torrez aus. Damit würde der Haushalt um weitere 87.000 Euro je Schuljahr belastet, rechnete Referatsleiter Helmut Wießner vor. Trotzdem biete das jetzt gefundene Modell einen »echten Fortschritt«, so Herrea Torrez, weil es mit dem »Ein-Euro-Essen« für Familienpass-Inhaber eine Mahlzeit gebe, die sich jeder leisten könne.

Zugleich habe man einen Inflationsausgleich für vier Monate geschaffen, indem man die Teuerung für alle Übrigen erst ab Januar 2023 weitergebe. Ihm sei es wichtig, dass es für jedes Kind möglich sein müsse, ein warmes Mittagessen zu erhalten, sagte der Oberbürgermeister.

Er sah gerade mit dem Angebot eines Ein-Euro-Essens eine Chance, dass mehr Essen an den Schulen und in den Kitas verkauft werden.

Neue Einkommensgrenzen

Patrick Schönig (SPD) freute sich über die Einführung des Ein-Euro-Essens, kritisierte aber zugleich die Erhöhung der Preise auf 4,80 Euro. Er gab zu bedenken, dass damit gerade an der Comenius-Realschule die ohnehin schon geringe Zahl der Essensbezieher ohne Familienpasse weiter abnehmen könne.

Stefan Kempf (Bürgerliste) gab angesichts der dramatisch steigenden Preise für Lebenshaltungskosten zu bedenken, ob man nicht über die Einkommensgrenzen für den Familienpass nachdenken müsse.

Viele Familien ohne Familienpass könnten sich die Preise wohl in Zukunft nicht mehr leisten, ist er überzeugt.

Die Firma Dussmann ist der größte Schulverpflegungslieferant für die Wertheimer Schulen. Der Caterer betreibt den Mensa- und Kioskbetrieb der Comenius-Realschule bereits seit dem Schuljahr 2011/2012. Zudem bereitet er die Essen für die Otfried-Preußler-Schule, die Gemeinschaftsschule, die Grundschule Bestenheid und die Edward-Uihlein-Schule vor, die in Warmhaltebehältnissen an die jeweilige Schule geliefert und dort von städtischem Personal ausgegeben werden.

An der Comenius-Realschule steigt der Einzelverkauf für das Tagesessen auf 5,20 Euro. Beim Kauf einer Essenskarte für zehn Essen reduziert er sich der Einzelpreis auf 4,80 Euro.

Die Menü-Manufaktur Hofmann beliefert die Grundschule Dertingen. Auch sie habe bereits Preiserhöhungen für ihre Essen in ihren Katalogen umgesetzt, heißt es in der Verwaltungsvorlage. In der Folge bedeute dies auch für die Dertinger Schule, dass ab Januar der Preis für das Tagesessen von derzeit 3,50 Euro auf dann 4,80 Euro steigen wird.

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wird die Cafeteria seit dem Schuljahr 2000/2001 durch einen Förderverein betrieben. Hier kostet das Einzelmenü derzeit schon vier Euro und verbilligt sich beim Kauf einer Zehner-Karte auf 3,80 Euro. Ab 1. Januar wird der Preis für ein Einzelmenü ebenfalls auf 4,80 Euro angehoben.

Der Förderverein hat gegenüber der Verwaltung die Preiserhöhung bereits begrüßt, weil die Lebensmittelpreise stark gestiegen seien und sich ab Oktober auch die Mindestlohnerhöhung bemerkbar machen werde.

Zusätzliche 12.000 Euro

Um die Preissteigerungen für Familien mit »kleineren Einkommen längerfristig abzufedern«, wie es in der Vorlage der Stadtverwaltung heißt, wird die Verwaltung ab Januar die Kosten für die Inhaber des städtischen Familienpasses bis auf einen Eigenanteil von einem Euro je Essen übernehmen. Pro Jahr fallen damit zusätzlich Kosten von etwa 12.000 Euro an, die aus dem Haushalt der Stadt Wertheim zu zahlen sind.

Da die Stadt Wertheim schon heute die Personalkosten für die Ausgabe der Essen übernimmt, wird damit die Bezuschussung der Schulverpflegung von aktuell 276.000 Euro auf dann 305.000 Euro steigen (zu den genauen Zahlen siehe Hintergrund).

Auch Kitas betroffen

Gelten soll die Neuregelung auch für das Mittagessensangebot in den Wertheimer Kindertagesstätten. Pro Jahr werden in den 13 Kitas etwa 8400 Essen ausgegeben. Weil die Freien Träger der Einrichtungen die Preise für die Essen festlegen, sind diese unterschiedlich. Wie die Preise ab Januar sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Der Durchschnittspreis in den Kitas, so die Schulverwaltung, liege derzeit pro Essen bei 3,30 Euro.

Auch in den Kitas gilt der Familienpass, die Mittagsverpflegung wird dort derzeit pro Jahr mit etwa 12.000 Euro bezuschusst. Eine Verringerung des Eigenanteils auf einen Euro wird für den städtischen Haushalt ein Plus von 7000 Euro bei den Zuschüssen bedeuten.

Die Bezuschussung der Essen für Lehrer wird nicht weiter erhöht. Bereits mit Beginn des neuen Schuljahres müssen Lehrerinnen und Lehrer 1,30 Euro mehr pro Essen zahlen.

An der Comenius-Realschule kostet ein Essen im Einzelverkauf jetzt 5,80 Euro, am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 6,20 Euro.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Schulverpflegung An den Ganztagsschulen ist die Stadt Wertheim als Schulträger verpflichtet, Mittagessen für Schülerinnen und Schüler anzubieten. Acht Wertheimer Schulen sind Ganztagsschulen. Die Firma Dussmann Service GmbH ist derzeit der größte Caterer in der Stadt für Schulverpflegung. Für die gelieferten Essen zahlt die Stadt Wertheim an die Firma Dussmann derzeit drei Euro pro Essen. Zuletzt wurden die Preise durch die Firma Dussmann im September 2018 um 0,10 Euro erhöht. Davor gab es im Januar 2012 eine Erhöhung des Tagesmenüs um 30 Cent auf 2,90 Euro. Für die Eltern kostet das Essen bisher 3,50 Euro, darin enthalten sind die Transportkosten und die Kosten für das Bestell- und Abrechnungssystem. Die Personalkosten für die Ausgabe des Essens in den Schulen sowie die laufenden Kosten werden zu 100 Prozent von der Stadt subventioniert. Die Zuschüsse der Stadt aus dem Haushalt für Verpflegung an den Schulen betragen derzeit 276.000 Euro im Jahr und werden ab 1. Januar dann auf 305.000 Euro steigen. Einmalig fallen für die Stadt von September bis Dezember noch einem 20.000 Euro an für die Preiserhöhung des Caterers an, weil die Preiserhöhung erst zum 1. Januar weitergegeben wird. gufi